Le Black Friday 2026 est l'occasion de s'offrir l'un des meilleurs téléviseurs du marché sans exploser son budget. Cette année, les modèles Mini-LED affichent des tarifs particulièrement attractifs, tandis que certains des meilleurs téléviseurs OLED voient également leur prix chuter.

Si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series X, plusieurs références de notre sélection des meilleurs téléviseurs gaming méritent votre attention. Et si les meilleurs téléviseurs 8K vous font de l'œil, les modèles 4K restent particulièrement intéressants en matière de rapport qualité-prix.

Pour vous aider à faire le tri parmi les nombreuses promotions, nous avons sélectionné les offres qui présentent un véritable intérêt durant ce Black Friday.

LG OLED C6 – 65 pouces: était 1 898,99 € maintenant 1 598,99 € à LG Electronics Successeur du très populaire LG C5, le LG C6 améliore encore la luminosité de sa dalle OLED. Il conserve les noirs profonds et les contrastes qui font la réputation de cette technologie. Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, il offre également une excellente expérience gaming grâce à ses quatre ports HDMI 2.1. Sa fréquence de rafraîchissement peut atteindre 165 Hz sur PC. À moins de 1 600 € dans sa version 65 pouces, il représente un excellent compromis entre cinéma et jeu vidéo.

Samsung S95H OLED – 65 pouces (2026): était 2 799 € maintenant 1 888 € à easylounge.com Le Samsung S95H s'adresse aux amateurs de belles images qui ne souhaitent faire aucun compromis sur la qualité d'affichage. Ce téléviseur OLED haut de gamme de 2026 mise sur une luminosité élevée, des contrastes saisissants et un traitement antireflet particulièrement appréciable en journée. Son processeur optimise le rendu des contenus 4K, tandis que ses fonctionnalités gaming séduiront les propriétaires de consoles récentes. Proposé sous la barre des 1 900 € en 65 pouces, il devient une alternative particulièrement intéressante aux autres OLED premium.

TCL C8L – 55 pouces (2026): était 900 € maintenant 799 € à son-video.com Le TCL 55C8L embarque la technologie SQD-Mini LED, qui associe une gestion précise du rétroéclairage à une restitution étendue des couleurs. Sa luminosité élevée en fait une excellente alternative aux téléviseurs OLED dans les pièces particulièrement éclairées. Il dispose également de quatre ports HDMI 2.1, permettant de connecter plusieurs consoles sans sacrifier sa connectique. Son interface Google TV facilite l'accès aux principales plateformes de streaming. Sous la barre des 800 €, ce modèle de 2026 offre un rapport qualité-prix particulièrement séduisant.

Samsung Neo QLED QN74H – 55 pouces (2026): était 749,99 € maintenant 569,99 € à Fnac FR Le Samsung QN74H permet de profiter de la technologie Mini-LED sans investir dans un téléviseur haut de gamme. Sa dalle Neo QLED 4K offre des couleurs riches et une gestion du contraste plus précise que celle des téléviseurs LED classiques. Son interface Tizen permet d'accéder facilement aux principales applications de streaming. Ce modèle de 55 pouces constitue une solution polyvalente pour regarder des films, suivre des événements sportifs ou jouer occasionnellement. À moins de 570 €, difficile de ne pas considérer cette offre.