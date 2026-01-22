Bixby ressuscité : Samsung lui greffe un cerveau IA signé Perplexity

Samsung prépare une refonte de Bixby avec une meilleure compréhension du langage naturel et une gestion contextuelle dopée à l’IA

La nouvelle version de Bixby intègre Perplexity, un moteur de recherche en temps réel, directement accessible depuis l’assistant

Le déploiement public est prévu avec One UI 8.5, en commençant par le Galaxy S26 avant une extension à d’autres modèles

Bixby fait son retour chez Samsung. Ou du moins, une version retravaillée et enrichie de l’assistant vocal. Cette nouvelle mouture arrive avec une approche plus fluide des conversations, une intelligence renforcée par Perplexity, et une intégration dans la version bêta de One UI 8.5, déjà en test cette semaine sur les Galaxy S25. L’objectif est clair : proposer une voix plus naturelle, mieux comprendre les échanges, et répondre concrètement aux requêtes.

Samsung a confirmé dans un billet de blog — rapidement supprimé ensuite — que cette version mise à jour de Bixby ferait ses débuts publics avec la première version stable de One UI 8.5. Le lancement est prévu en parallèle de la série Galaxy S26 dans les prochaines semaines. Pour l’instant, seuls certains marchés ont accès à la bêta, mais l’ambition est mondiale.

Le changement majeur réside probablement dans la capacité de Bixby à comprendre le sens des demandes avec une précision inédite. Par exemple, demander à maintenir l’écran allumé activera directement l’option concernée, sans redirection confuse sur Internet. L’objectif affiché est d’éliminer les erreurs fréquentes qui ont longtemps frustré les utilisateurs.

Et Bixby ne fonctionne pas seul. Samsung a intégré Perplexity, un moteur de recherche IA capable de fournir des données en temps réel. Cela permet à Bixby d’accéder aux réponses actualisées sans ouvrir de navigateur ni jongler entre plusieurs applications.

Pour Samsung, cette évolution représente un tournant stratégique autant que technique. La marque a récemment mis en avant Google Gemini sur ses appareils, mais Bixby reste sa création originale, conçue pour rivaliser avec Siri, Alexa et Google Assistant. En combinant la connaissance des appareils Samsung avec les capacités de recherche de Perplexity, une expérience différente des assistants modernes comme ChatGPT ou Gemini devient possible.

L’ambition du nouveau Bixby est d’être le premier assistant vocal réellement performant à la fois pour répondre via l’IA et pour gérer l’appareil de manière intuitive. Imaginez une consigne simple comme « Ne laisse pas l’écran s’éteindre pendant que je cuisine » : Bixby l’exécute. Ou une question comme « Pourquoi la batterie se vide pendant la nuit ? » : une réponse est proposée en croisant les réglages de l’appareil et des résultats de recherche. C’est ce type d’assistance que Samsung entend désormais proposer.

Bixby renaît

Reste que la réputation de Bixby n’est pas flatteuse. L’assistant a longtemps été considéré comme la première fonctionnalité à désactiver sur un Galaxy. Malgré des options réservées à l’écosystème Samsung, il est resté dans l’ombre des services Google.

Lancer ce nouveau Bixby dans le cadre d’une bêta pourrait permettre à Samsung d’affiner l’assistant et d’éviter les erreurs du passé. Ce retour ne s’accompagne d’ailleurs d’aucun rebranding clinquant — pas de Bixby 2.0 ou Bixby+. L’idée semble être que si l’outil devient utile, les utilisateurs reviendront naturellement.

Si Bixby parvient à comprendre un langage courant et à gérer les réglages du téléphone tout en fournissant des informations à jour, sans avoir à basculer entre plusieurs applis, Samsung pourrait réussir sa tentative de renaissance. Les smartphones modernes sont complexes. Si Bixby peut réduire cette complexité, les utilisateurs pourraient vraiment recommencer à lui parler. C’est ce qui a toujours été attendu d’un assistant vocal digne de ce nom.