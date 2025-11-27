Black Friday : énorme réduction de 455€ sur cette batterie de stockage Marstek, quelle aubaine !
A l'occasion du Black Friday, le site Wellbots propose des réductions folles sur une kyrielle de produits dont les batteries de stockage. Le modèle Venus E 3.0 signé Martsek voit notamment son prix s'effondrer.
C'est le Black Friday sur Wellbots ! Le site marchand propose une ribambelle de promotions sur une large sélection de produits high tech. Nous avons déniché pour vous une offre très attractive sur la batterie de stockage Marstek Venus E 3.0.
Ce modèle, qui optimise votre autoconsommation solaire, assure une protection de secours et s'installe simplement dans votre maison. Il est actuellement proposé au prix agressif de 1344€ au lieu de 1799€, soit une économie non négligeable de 455€.
Plus de 25% de réduction ! C'est le moment d'en profiter.
🔋 Une batterie de stockage Plug & Play
Voici ses caractéristiques les plus notables :
Installation “Plug & Play” : La batterie se branche directement sur une prise ce qui lui permet d’être rapidement prête à l’emploi.
Capacité et puissance : Avec 5,12 kWh de stockage et des cellules LiFePO₄ de nouvelle génération, ce modèle peut offrir une puissance AC continue de 2,5 kW avec des pics pouvant aller jusqu'à 3,5 kW.
Fonction de secours : Son backup intégré permet une commutation rapide (15ms). De quoi vous assurer que vos charges essentielles sont alimentées même pendant une coupure de courant.
Optimisée pour votre installation photovoltaïque : Cette batterie supporte jusqu'à 2,5 kW de charge AC. Elle peut servir de source de décharge réseau (on-grid) de 800 W ou jusqu'à 2,5 kW. Pour une capacité accrue, combinez jusqu'à trois unités sur une phase (ou neuf en triphasé).
Résistance : Composée d’une enveloppe en aluminium moulé, classée IP65, la Venus E 3.0 résiste à l’environnement extérieur. Elle garde un poids modéré et affiche une meilleure compacité par rapport aux modèles précédents.
Connectivité : Dotée de protocoles de communication avancés (Wi-Fi, RS-485, Ethernet), cette batterie se connecte facilement à vos compteurs intelligents (via P1 ou CT). Vous pilotez ainsi votre consommation et votre production d'énergie de manière optimale grâce à l'application Marstek.
👉 Les autres réductions Wellbots à saisir d’urgence
On vous recommande de parcourir le site de Wellbots pour profiter des autres promotions du Black Friday.
Voici notamment 2 offres très intéressantes :
- Vélo électrique ENGWE L20 3.0 Boost (réduction supplémentaire de 100€ avec le code ENGWE100)
- Aspirateur iRobot Roomba Plus 705 Combo + Autowash (réduction supplémentaire de 30€ avec le code ROOMBA30).
Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.