Stockage solaire Zendure : la gamme SolarFlow s’agrandit et profite déjà de belles promotions !

Depuis plusieurs années déjà, le stockage solaire devient un levier clé pour rentabiliser une installation photovoltaïque. Avec sa nouvelle génération SolarFlow, Zendure élargit son offre de stockage pour s’adapter à tous les besoins, et la marque propose déjà plusieurs configurations à prix réduit !

Les modèles 2400 AC+, 1600 AC+ et 2400 Pro viennent compléter l’écosystème du fabricant avec des solutions adaptées aussi bien aux installations existantes qu’aux projets plus ambitieux.

SolarFlow 2400 AC+ : tirer parti de son surplus solaire

Lorsqu’une installation photovoltaïque produit plus que ce qui est consommé, l’excédent est souvent injecté sur le réseau à faible valeur. Le SolarFlow 2400 AC+ a précisément été conçu pour éviter cette perte.

Compatible avec les installations déjà en place, il fonctionne en couplage AC et se raccorde directement au réseau domestique. Il stocke l’énergie produite en journée pour la restituer en soirée ou lors des pics de consommation.

Le système prend en charge jusqu’à 2400 W en entrée et en sortie AC. La puissance injectée débute à 800 W et peut être augmentée selon les besoins. Côté capacité, le stockage démarre à 2,4 kWh et peut atteindre 16,8 kWh en configuration complète avec batteries AB3000L.

Pour un foyer autour de 5 000 kWh de consommation annuelle, le fabricant estime que les économies peuvent atteindre jusqu’à 1 591 € par an, avec un retour sur investissement inférieur à trois ans.

🔥 Les offres en cours

SolarFlow 2400 Pro : performance et évolutivité

Pour les projets plus ambitieux, le SolarFlow 2400 Pro combine production et stockage dans une approche hybride très complète. Il accepte jusqu’à 3000 W en entrée DC via quatre MPPT indépendants et peut atteindre 4800 W en combinant DC et AC. La puissance de sortie continue monte à 2400 W et le stockage peut évoluer jusqu’à 16,8 kWh.

🔥 Offre spéciale

Pour nos lecteurs, une remise supplémentaire de 5 % est appliquée avec le code TECHRP5 sur les packs avec panneaux solaires.

Le SolarFlow 2400 Pro et ses 4 panneaux 450 W : 1 367,05 € (au lieu de 1 439€) sur Zendure avec le code TECHRP5.

SolarFlow 1600 AC+ : une solution adaptée aux installations plus modestes

Le SolarFlow 1600 AC+ cible les besoins les plus modestes. Il convient aux systèmes photovoltaïques de taille intermédiaire ou aux foyers dont la consommation reste modérée.

Il délivre 1600 W bidirectionnels avec une injection par défaut de 800 W, extensible à 1400 W par appareil ou jusqu’à 3600 W en mode premium avec batterie supplémentaire.

La capacité initiale de 1,92 kWh peut évoluer jusqu’à 11,52 kWh. En résumé, c’est une approche progressive pensée pour améliorer l’autoconsommation sans surdimensionner son installation.

🔥 Les offres en cours

Une gestion intelligente de l’énergie

Au-delà du matériel, Zendure mise aussi sur ces solutions logicielles. Le système HEMS 2.0 pour coordonner les différents équipements énergétiques du foyer : panneaux, batteries, pompes à chaleur ou véhicules électriques.

Le moteur ZENKI™ 2.0 analyse la consommation, les prévisions météo et les tarifs de plus de 840 fournisseurs européens afin d’optimiser automatiquement les flux d’énergie. Selon le fabricant, cette gestion intelligente peut permettre de réduire la facture énergétique jusqu’à 73 % par rapport à un fonctionnement sans mode ZENKI™.

En élargissant sa gamme SolarFlow, Zendure propose désormais des solutions adaptées aussi bien aux installations existantes qu’aux configurations hybrides complètes. Les prix actuellement proposés facilitent l’accès au stockage solaire pour les foyers souhaitant améliorer la rentabilité de leur production photovoltaïque.