Nintendo Switch 2 : premières images potentielles de la manette dévoilées

Une photo semblant montrer un Joy-Con de la Nintendo Switch 2 a fait l'objet d'une fuite

Il s'agit d'une combinaison de couleurs bleu et noir

Il semble s'agir d'un modèle de vente au détail finalisé plutôt que d'un prototype

Si vous pensiez que les fuites concernant la Nintendo Switch 2 étaient terminées, détrompez-vous. Il semble que presque tout ce qui concerne cette console à venir sera dévoilé avant l’annonce officielle.

Comme repéré par les utilisateurs du subreddit r/NintendoSwitch2, des photos présumées d’une manette Joy-Con de la Nintendo Switch 2 ont fait surface. Elles proviendraient du forum chinois Baidu Tieba et montrent les côtés et l’arrière de ce périphérique.

Il est courant d’être sceptique face à ce genre de fuites, mais cette photo semble être authentique. Aucun signe évident de montage ou de manipulation n’a été détecté, et le design correspond parfaitement à tout ce que l’on croit savoir à ce stade sur le système.

Tout d’abord, le mécanisme de fixation des nouveaux Joy-Con est visible dans toute sa splendeur. Plusieurs zones lisses pourraient bien être des aimants, ce qui appuierait les rumeurs précédentes selon lesquelles les manettes seraient attachées magnétiquement.

Le choix de couleurs, bleu et noir, est exactement le même que celui d’une récente fuite sur les couleurs des Joy-Con. Celle-ci suggérait que le Joy-Con gauche afficherait des éléments bleus, tandis que le droit combinerait des couleurs orange et noir.

On peut également observer un large bouton latéral placé de manière proéminente à côté de la gâchette de la manette. Sa fonction reste floue, mais son emplacement laisse penser qu’il pourrait servir à attacher ou détacher les manettes. L’arrière du Joy-Con est par ailleurs rempli de marquages réglementaires, ce qui indiquerait qu’il s’agit d’une version destinée à la vente au détail et non d’un prototype.

On peut supposer que ces photos ont été prises dans un environnement industriel, peut-être sur une chaîne de production où la Nintendo Switch 2 est actuellement fabriquée. Tout porte à croire que de nouvelles informations sur ce système apparaîtront bientôt, peut-être même d’ici la fin du mois.