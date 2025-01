Nintendo Switch 2 : une nouvelle fuite fait encore parler d’elle en ligne

Un rendu à 360 degrés de la Nintendo Switch 2 a apparemment fuité en ligne

Le rendu semble présenter un aperçu complet de la console inédite

Des rendus de la console portable et des Joy-Cons séparés sont également présentés

Une nouvelle fuite présumée de la Nintendo Switch 2 enflamme la toile, mais est-ce encore une surprise ?

La dernière fuite apparente provient de OnLeaks, relayée par 91mobiles, qui a récemment partagé un rendu à 360° du successeur de la Switch. Ce rendu offrirait, selon eux, le meilleur aperçu de la console encore non annoncée à ce jour.

Sur les images fournies par OnLeaks – connu pour ses fuites concernant des appareils non dévoilés – on peut voir une console portable noire, accompagnée de Joy-Con assortis. L’écran mesurerait 8,4 pouces, soit plus grand que celui de la Nintendo Switch OLED, qui affiche 7 pouces.

Les boutons d’allumage et de volume seraient positionnés sur le dessus de la console, tout comme le slot pour les cartouches de jeux, à l’instar de son prédécesseur. La prise jack 3,5 mm serait également de la partie.

Un port USB Type-C serait placé à côté d’une ouverture, identifiée par 91mobiles comme pouvant être la prise de recharge lorsque la console est utilisée en mode portable ou sur table.

Nintendo Switch 2 | First Look | 360 Degree Video | Exclusive - YouTube Watch On

Le rendu met également en avant un pied de support en forme de "U", déjà évoqué dans une fuite précédente. Ce pied permettrait de poser la console en mode table. Les Joy-Con, quant à eux, sembleraient se fixer magnétiquement à la console et se verrouiller grâce à des déclencheurs situés à l’arrière – une caractéristique également mentionnée dans des fuites du mois dernier.

Bien que ces Joy-Con soient plus grands que ceux de la Switch originale, leur design resterait similaire avec les boutons « + » et « - », un D-Pad et des sticks analogiques. Toutefois, un bouton supplémentaire apparaît sous le bouton « Home ». Son utilité reste pour l’instant un mystère.

Aucune annonce officielle concernant la Switch 2 n’a encore été faite par Nintendo. Cependant, son lancement serait prévu pour 2025. La marque a également confirmé que cette nouvelle console sera compatible avec les jeux de la Switch actuelle.