Attention spoiler ! Toutes les caractéristiques du Samsung Galaxy S25 auraient fuité

Les caractéristiques complètes des téléphones Galaxy S25 ont fuité

Le chipset Snapdragon 8 Elite est la mise à jour la plus importante

Ces téléphones devraient être dévoilés ce mercredi 22 janvier

À quelques jours seulement de l’annonce officielle du Samsung Galaxy S25, prévue pour le 22 janvier – une présentation qui sera bien entendu suivie de près sur TechRadar – une nouvelle fuite a révélé quasiment toutes les caractéristiques techniques des Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra.

Ces informations proviennent du célèbre informateur @MysteryLupin. Les listes détaillées fournies sont d’une précision remarquable : taille et résolution de l’écran, protection contre l’eau, poids, dimensions… tout y est.

De nombreuses spécifications avaient déjà circulé dans des rumeurs précédentes, notamment l’utilisation du processeur Snapdragon 8 Elite sur toute la gamme et l’appareil photo arrière à quatre objectifs du Galaxy S25 Ultra, dominé par un capteur de 200 MP.

Les tailles d’écran annoncées sont de 6,2 pouces pour le Galaxy S25, 6,7 pouces pour le Galaxy S25 Plus et 6,9 pouces pour le Galaxy S25 Ultra – une légère augmentation pour l’Ultra par rapport à son prédécesseur, mais des dimensions globalement similaires à celles de la série Galaxy S24.

Mêmes appareils photo, nouveaux logiciels

Tous ces modèles devraient être équipés de 12 Go de RAM et certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Côté recharge, le Galaxy S25 standard proposerait une vitesse de 25 W en filaire, contre 45 W pour les deux autres modèles.

Les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus partageraient apparemment les mêmes caractéristiques photo : un triple capteur arrière 50 MP + 12 MP + 10 MP avec un zoom optique 3x. En réalité, ces caractéristiques semblent identiques à celles de l’année dernière.

D’après cette fuite, les nouveaux modèles devraient fonctionner sous One UI 7 (basée sur Android 15). On peut s’attendre à une panoplie de nouvelles fonctionnalités Galaxy basées sur l’intelligence artificielle, dont certaines ont déjà été repérées avant la sortie.

Et qu’en est-il du Samsung Galaxy S25 Slim ? Bien que ce modèle ait été l’objet de nombreuses rumeurs, il semblerait qu’il ne sera pas dévoilé en même temps que les autres. Il pourrait même remplacer le Galaxy S24 FE.

