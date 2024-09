watchOS 11 est disponible : découvrez les 5 nouveautés fitness

Le dernier système d'exploitation portable d'Apple, watchOS 11, arrive aujourd'hui avec une foule de nouvelles fonctionnalités pour l'Apple Watch Series 6 et les suivantes, ainsi que pour l'Ultra et l'Apple Watch SE 2.

Dévoilé lors de la WWDC 2024, watchOS 11 met l'accent sur la santé et le bien-être, ce qui reflète largement l'évolution de l'Apple Watch au fil des ans. Alors qu'Apple pouvait auparavant présenter la communication comme la fonction première de l'Apple Watch, en 2024, il s'agit incontestablement d'un accessoire de santé et de bien-être.

À cette fin, vous trouverez cinq améliorations majeures en matière de santé et de fitness lorsque vous téléchargerez watchOS 11, ainsi que d'autres ajustements. Voici les meilleures :

Les meilleures fonctionnalités de santé de watchOS 11

1. Vitals

(Image credit: Apple)

WatchOS 11 propose une nouvelle app Vitals qui suit plusieurs mesures clés pendant que vous dormez. L'Apple Watch prendra en compte votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire, la température de votre poignet, la durée de votre sommeil et votre taux d'oxygène dans le sang, et les résumera pour vous permettre de vérifier votre état de santé quotidien.

Si deux mesures ou plus sont déréglées, vous recevrez une notification et davantage d'informations. Apple indique que l'application Vitals peut aider à mettre en évidence l'impact de la consommation d'alcool et de la maladie, ou même des éléments subtils tels que les changements d'altitude.

2. Grossesse

(Image credit: Apple)

Si vous enregistrez une grossesse dans l'app Santé sur votre iPhone ou votre iPad, le suivi des cycles sur l'Apple Watch indiquera l'âge gestationnel et vous permettra d'enregistrer les symptômes fréquemment ressentis pendant la grossesse, tels que les nausées.

watchOS 11 invitera également à revoir les notifications de fréquence cardiaque élevée et alertera plus rapidement les utilisateurs d'un risque de chute potentiel grâce à la fonction Walking Steadiness.

3. Charge d'entraînement

(Image credit: Apple)

Un nouvel aperçu de la charge d'entraînement dans watchOS 11 vous aidera à comprendre l'impact de vos séances d'entraînement sur votre corps au fil du temps. Les séances d'entraînement seront mesurées sur une échelle de 1 à 10 pour contrôler l'intensité.

Pour les séances d'entraînement cardio, un nouvel algorithme peut utiliser des données telles que votre âge, votre taille, votre poids, votre fréquence cardiaque et votre altitude. Combiné à vos propres ajustements pour le stress et la douleur, vous obtiendrez un relevé de la charge d'entraînement sur 28 jours qui vous aidera à planifier vos séances d'entraînement. Il est essentiel de comprendre l'impact de votre entraînement sur votre corps afin de prévenir les blessures, mais cela peut également être un indicateur solide de progrès ou de stagnation.

4. Personnaliser les anneaux et planifier les jours de repos

(Image credit: Apple)

Fonctionnalité réclamée par les adeptes de la gym, watchOS 11 introduit des anneaux d'activité et des jours de repos personnalisables. Que vous ayez simplement besoin d'un jour de repos ou que vous soigniez une blessure, vous pouvez désormais mettre vos anneaux en pause pendant un jour, une semaine ou des mois sans perdre vos séries de récompenses.

5. Amélioration de l'application d'entraînement

La dernière grande fonction de remise en forme est une amélioration de l'application d'entraînement. Vous pouvez désormais suivre la distance à l'aide du GPS pour toute une série de sports, notamment le football, le football américain, le ski, le snowboard, le golf et bien d'autres encore.

Les autres mises à jour de watchOS 11

(Image credit: Apple)

Plusieurs autres retouches sont à venir dans watchOS 11, voici un résumé rapide de certains des autres changements :

Smart Stack se dote de nouveaux widgets et peut suggérer des widgets en fonction de l'heure, de la date et de votre routine quotidienne

Photos Watch Face sélectionne désormais vos meilleures photos à l'aide de l'IA

La fonction de sécurité Check In d'Apple est désormais disponible sur la Watch, y compris pendant les séances d'entraînement

L'application Translate arrive sur l'Apple Watch

Apple Maps propose des randonnées dans tous les parcs nationaux des États-Unis, que vous pouvez enregistrer sur votre montre et consulter hors ligne

Les notifications résumées alimentées par Apple Intelligence sont transférées depuis l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 16

Tap to Cash vous permet d'envoyer et de recevoir des fonds Apple Cash à l'aide de votre montre (uniquement disponible aux États-Unis pour le moment)