Comment télécharger la version bêta de watchOS 11 sur votre Apple Watch ?

Après son annonce lors de l'événement WWDC 2024 d'Apple, watchOS 11 sera bientôt en bêta publique, et si vous possédez l'un des meilleurs modèles d'Apple Watch capables d'exécuter le logiciel - plus précisément une Apple Watch Series 6 ou plus récente - ainsi qu'un iPhone compatible et une adhésion au programme payant des développeurs d'Apple, vous pourrez télécharger et utiliser le logiciel dès maintenant.

L'adhésion coûte 99 $ (environ 92 euros) par an, mais les employés et les membres de certaines organisations peuvent en être dispensés. Si vous n'êtes pas encore membre, vous devrez vous inscrire avant l'installation.

Tout le monde pourra accéder au nouveau logiciel vers le mois de septembre, et une version bêta publique sera lancée le mois prochain pour les personnes qui ne sont pas membres du programme de développement, mais les membres peuvent dès à présent mettre la main sur une version préliminaire du nouveau système d'exploitation en suivant les étapes ci-dessous.

Notez simplement qu'en tant que version bêta, les nouvelles fonctionnalités du logiciel peuvent ne pas être totalement stables, et que le système d'exploitation comportera certainement quelques bugs, alors gardez cela à l'esprit avant de le télécharger - mais bon, c'est à cela que servent les tests bêta !

Marche à suivre pour télécharger la version bêta de watchOS 11

S'inscrire sur le site bêta d'Apple

Installez la version bêta d'iOS 18

Accédez à Général > Mise à jour logicielle dans l'app Watch

dans l'app Watch Appuyez sur « Mises à jour bêta » puis sur « watchOS 11 Public Beta »

Revenez à l'écran précédent et installez la version bêta

Outils et conditions

Une Apple Watch 6 ou ultérieure, ou une Apple Watch SE / Apple Watch Ultra

Un iPhone XS, iPhone XR ou ultérieur, fonctionnant sous iOS 18

Une fois que vous vous êtes inscrit au programme Developer Beta d'Apple, vous devez mettre à jour votre téléphone. watchOS 11 nécessite iOS 18 pour fonctionner, vous aurez donc besoin de deux ensembles de logiciels bêta : l'un sur votre téléphone, l'autre sur votre montre. Avant d'essayer d'installer watchOS 11, consultez notre guide sur le téléchargement de la version bêta d'iOS 18 sur votre iPhone et suivez les instructions qui y figurent.

Une fois que vous vous êtes inscrit aux bêtas dans la section Mise à jour logicielle des paramètres de votre iPhone, vous pouvez accéder à la mise à jour de la version bêta via Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour de la version bêta. Sélectionnez « iOS 18 Public Beta », revenez à l'écran précédent et appuyez sur « Télécharger et installer ».

Ensuite, vous devez préparer votre Apple Watch pour la version bêta en vous assurant qu'elle exécute watchOS 10.4. Vous pouvez vérifier la version de watchOS 10 que vous utilisez actuellement dans l'app Réglages de votre iPhone, puis en allant dans Général > À propos, ou Général > Mise à jour logicielle.

Pour installer la mise à jour bêta, assurez-vous que votre Apple Watch est connectée à son chargeur, qu'elle est à portée de l'iPhone apparié et que le Wi-Fi est activé. Votre Apple Watch doit également être chargée à au moins 50 %.

Vous êtes maintenant prêt à télécharger la version bêta de watchOS 11, et le processus est similaire à celui de la version bêta d'iOS 18. Au lieu de l'écran principal des réglages de votre téléphone, vous voulez ouvrir l'app Watch sur votre iPhone, puis vous diriger vers Général > Mise à jour logicielle.

Vous pouvez également trouver la version bêta en accédant à Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre Apple Watch, sans passer par votre iPhone.

Dans les deux cas, vous devriez voir une option « Mises à jour bêta », touchez-la, puis touchez « watchOS 11 Public Beta », revenez à l'écran précédent et touchez « Télécharger et installer ». Il ne vous reste plus qu'à attendre la fin du processus.

Réflexions finales

(Image credit: Apple)

Que l'on parle de téléphone ou de montre, les mises à jour bêta peuvent être pleines de bugs dans des endroits improbables. Elles sont principalement destinées aux développeurs et aux premiers utilisateurs, et des processus sont en place pour signaler les bugs et améliorer vos expériences iOS et watchOS. Consultez le site du programme de logiciels bêta d'Apple pour plus de détails.

watchOS 11 sera une mise à jour importante, donc si son installation prend du temps, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il en va de même pour le logiciel iOS 18 bêta. Cependant, une fois ce long processus terminé, vous aurez accès à toutes les nouvelles fonctionnalités de watchOS 11 et d'iOS 18 plus tôt que n'importe qui d'autre.

À mesure que le lancement officiel en septembre se rapproche, vous pouvez vous attendre à voir moins de bugs au fur et à mesure que les choses s'arrangent. Nous n'avons aucune idée de la nature exacte des bugs auxquels vous pouvez vous attendre - mais cela fait partie du « plaisir » du test bêta.

Nous sommes très impatients d'assister à l'événement de lancement d'Apple en septembre, au cours duquel la société présentera du matériel plutôt que des logiciels, comme l'Apple Watch 10.