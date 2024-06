watchOS 11 arrive sur l'Apple Watch avec Training Load et d'autres choses

Apple a annoncé watchOS 11 lors de sa présentation de la WWDC 2024. De nombreuses nouveautés sont à découvrir, y compris des améliorations des fonctionnalités de watchOS 10, comme une pile de widgets plus intelligente avec des activités en direct, et des nouveautés comme la fonctionnalité de charge d'entraînement et la nouvelle application Vitals.

watchOS 11 arrive avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, y compris un nouveau score de charge d'entraînement. En utilisant des mesures telles que vos fréquences cardiaques au repos et moyennes, ainsi que des statistiques comme l'âge et le poids, l'algorithme d'Apple génère un score de charge d'entraînement en constante évolution. Cela peut aider les athlètes qui utilisent les meilleures Apple Watch pour le suivi d'activité à calculer leur volume d'entraînement sur une période donnée.

Si vous vous entraînez trop dur, Apple pourra vous le faire savoir, tout en signalant de nouvelles mesures telles que la « distance de course hebdomadaire » pour vous assurer que vous restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs (ou pour comprendre quand vous devez faire une pause).

(Image credit: Apple)

Apple lance également une nouvelle application Vitals, conçue pour aider à comprendre comment le corps réagit et récupère du stress. Développée avec les données de l'étude sur le cœur et le mouvement d'Apple, cette application analyse les fréquences cardiaque et respiratoire, le sommeil et d'autres mesures, et les compare à vos valeurs moyennes. Si plusieurs mesures sont jugées anormales, l'Apple Watch vous en informera. L'application Santé vous invitera également à examiner certains aspects de votre vie, comme votre emploi du temps de sommeil, vos niveaux d'exercice et votre consommation d'alcool.

Par ailleurs, la pile de widgets bénéficie d'une refonte avec les activités en direct. Les widgets ne sont plus statiques : on peut voir quand son Uber est prévu d'arriver directement sur le widget de l'écran d'accueil sans ouvrir l'application, ou utiliser la fonctionnalité Check-In d'Apple (anciennement disponible uniquement sur iPhone) pour informer ses amis de son arrivée à la maison. Apple met également en avant une application de surveillance pour bébé, et d'autres développeurs proposeront sûrement de nouvelles fonctionnalités intéressantes avec lesquelles les utilisateurs pourront interagir directement depuis la pile de widgets.

Apple n'a pas mentionné directement quelles Apple Watch seront compatibles avec watchOS 11 lors de la keynote, mais un post sur le Newsroom d'Apple confirme officiellement que les Apple Watch Series 4, Series 5 et la première Apple Watch SE ne seront plus supportées.

watchOS 11 est en version bêta et disponible pour les développeurs dès aujourd'hui. Une version bêta publique sera publiée "le mois prochain" tandis que le reste des utilisateurs devra attendre jusqu'à l'automne, probablement en septembre, pour coïncider avec la sortie de l'Apple Watch 10.

