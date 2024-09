iPadOS 18 est sorti : voici 5 nouvelles fonctionnalités clés

Le tout nouveau système d'exploitation d'Apple pour l'iPad, iPadOS 18, est arrivé hier soir, apportant avec lui une foule de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l'expérience sur tous les meilleurs iPad. Des nouvelles applications aux améliorations de l'Apple Pencil, la nouvelle mise à jour a de quoi séduire.

Nous avons sélectionné ici cinq des meilleures améliorations de l'iPadOS 18 que vous voudrez essayer immédiatement. La mise à jour étant arrivée aux alentours de 19h (heure de Paris) hier soir, il vous suffit de mettre à jour votre iPad (Réglages > Général > Mise à jour logicielle, si vous n'avez pas activé les mises à jour automatiques) et vous serez prêt à l'utiliser.

(Image credit: Future)

La liste complète des iPad compatibles avec l'iPadOS 18 est constituée du nouvel iPad Pro (M4), de l'iPad Pro 12,9 pouces (3e génération ou version ultérieure), de l'iPad Pro 11 pouces (1re génération ou version ultérieure), de l'iPad Air (M2), de l'iPad Air (3e génération ou version ultérieure), de l'iPad (7e génération ou version ultérieure) et de l'iPad mini (5e génération ou version ultérieure).

Notez que, bien qu'Apple Intelligence ne soit pas lancé avant octobre, vous pouvez essayer le système d'intelligence artificielle (IA) d'Apple dans la dernière version bêta de l'iPadOS 18.1. Cela dit, bon nombre de ses fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, certaines n'étant pas attendues avant le début de l'année, il vous faudra donc faire preuve de patience pour celles-ci. En attendant, voici les points forts de l'iPadOS 18...

La nouvelle application Calculatrice

(Image credit: Apple)

Vous pourriez penser qu'il est étrange que nous commencions par la nouvelle application Calculatrice qui arrive dans iPadOS 18, mais elle est étonnamment importante. Non seulement elle fonctionne très bien sur le grand écran de l'iPad, mais elle ajoute des fonctionnalités intéressantes qui la font passer au niveau supérieur.

La principale fonctionnalité s'appelle Math Notes (et elle fonctionne également dans l'application Notes). Elle vous permet d'écrire des équations mathématiques dans l'application à l'aide d'un Apple Pencil. Lorsque vous tracez un signe égal, l'application Calculatrice résout automatiquement l'équation pour vous. Si vous modifiez l'équation, la solution est mise à jour en temps réel.

Mieux encore, la fonction Notes de mathématiques prend en charge les variables. Modifiez l'une des variables d'une page et tout ce qui utilise cette variable sera également mis à jour, y compris la solution de votre problème. Vous pouvez ajuster les variables à l'aide d'un curseur au lieu de devoir les réécrire, et Math Notes peut également créer des graphiques à partir de vos travaux.

Écriture manuscrite dans les notes

(Image credit: Apple)

iPadOS 18 apporte quelques changements aux applications existantes, et l'une d'entre elles en particulier a reçu tout un lot de mises à jour : Notes. Comme pour l'app Calculatrice, une grande partie des améliorations se concentre ici sur l'Apple Pencil.

Ainsi, une nouvelle fonction Smart Script affine votre écriture au fur et à mesure que vous la notez, ce qui donne une apparence plus nette et plus cohérente sur la page. Vous pouvez même coller du texte copié et il apparaîtra dans votre propre style d'écriture. D'autres améliorations ont été apportées, comme la possibilité de déplacer le texte à l'aide de l'Apple Pencil ou de l'effacer en griffonnant dessus, ce qui rend l'expérience d'écriture plus agréable.

Par ailleurs, Notes a ajouté le surlignage, les sections pliables, l'enregistrement audio et la transcription sonore en direct. C'est un bien meilleur endroit pour organiser vos pensées, utiliser l'audio et faire avancer les choses avec un Apple Pencil.

La barre d'onglets flottante

(Image credit: Apple)

Puisque nous parlons d'applications, Apple a ajouté un élément qui fonctionne dans les applications de l'iPadOS 18 : une nouvelle barre d'onglets flottante.

Celle-ci affiche quelques commandes courantes d'une app en haut de l'écran, et elle peut aussi s'étendre pour devenir une barre latérale avec plus d'outils. Ses commandes peuvent être modifiées en fonction des besoins - il suffit de faire glisser une option de menu de la barre latérale vers la barre d'onglets.

Apple a mis la fonctionnalité de la barre d'onglets à disposition dans une API, ce qui signifie que les développeurs tiers peuvent l'intégrer dans leurs propres applications. Vous devriez donc voir apparaître ce nouveau mode de navigation pratique dans la plupart des meilleures applications pour iPad.

Un style à votre image

(Image credit: Apple)

Dans iPadOS 18, vous pouvez organiser les icônes de vos applications et redessiner votre écran d'accueil avec beaucoup plus de souplesse qu'auparavant, et c'est quelque chose qui est également disponible dans iOS 18.

Grâce à ces nouvelles commandes, l'écran d'accueil peut désormais comporter des zones vides dépourvues d'icônes - ce qui est idéal si vous souhaitez laisser une partie de votre photo d'arrière-plan non couverte ou simplement créer un look plus propre et plus minimaliste. En outre, il est désormais possible de teinter les icônes de vos applications de manière à ce qu'elles aient toutes la même apparence, ce qui confère à votre iPad un aspect uniforme pour une plus grande cohérence visuelle.

La possibilité de personnaliser iPadOS s'étend également au Centre de contrôle, où vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser des outils pour rendre le Centre de contrôle plus utile. Les outils peuvent être répartis sur plusieurs pages, ce qui est utile si vous souhaitez organiser les choses un peu mieux.

Mode de jeu

(Image credit: Apple)

L'iPad est un excellent appareil de jeu grâce à son grand écran de haute qualité et à sa puce puissante. Dans l'iPadOS 18, il monte d'un cran grâce au Mode Jeu, qui optimise automatiquement le système d'exploitation pour consacrer plus de ressources à vos jeux.

Lorsque vous lancez un jeu, le Mode Jeu se met en marche. Lorsqu'il est activé, il donne à votre jeu un accès prioritaire à la puce de votre iPad, ce qui lui permet d'obtenir les ressources dont il a besoin pour garantir une jouabilité fluide et des taux de rafraîchissement élevés. Il double également le taux d'échantillonnage Bluetooth, ce qui réduit la latence d'entrée pour les appareils connectés tels que les contrôleurs de jeu et les AirPods. Tout cela devrait contribuer à faire des meilleurs jeux sur iPad une meilleure expérience globale.