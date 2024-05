Apple vient d'annoncer un nouvel Apple Pencil Pro, et il est bien meilleur que ce qu'on attendait

Apple vient d'annoncer un nouvel iPad Air et un nouvel iPad Pro, apportant des tablettes plus puissantes et des écrans OLED pour les modèles Pro. Cependant, les accessoires suscitent beaucoup d'enthousiasme également, en particulier le nouvel Apple Pencil Pro.

L'Apple Pencil Pro offre une toute nouvelle gamme de fonctionnalités et d'améliorations qui donne envie de se remettre à l'art numérique. Le crayon est désormais doté d'un nouveau capteur de barillet, ce qui signifie que vous pouvez presser légèrement le stylet pour faire apparaître un nouveau panneau d'outils (de la même manière que vous pincez vos AirPods pour mettre en pause et jouer de la musique).

Vous ne tiendrez plus un bâton de plastique statique ; l'Apple Pencil Pro est incroyablement réactif grâce à l'ajout de l'haptique. Parallèlement, vous pouvez désormais faire rouler le nouvel Apple Pencil pour contrôler le pinceau ou l'outil d'édition sélectionné, ce qui ouvre les portes à plus de profondeur dans l'art ou les modèles 3D et vous permet de prendre le contrôle total de votre travail.

Pro-création

(Image credit: Apple)

L'annonce a été faite par James Cuda, le PDG du célèbre outil d'art Procreate, qui a présenté toutes les nouvelles fonctionnalités de l'Apple Pencil Pro.

Ce que les novices de Procreate pourrait préférer, c'est la possibilité de survoler et de presser le crayon pour passer d'un calque à l'autre, ce qui est une véritable bouée de sauvetage lorsque vous créez une œuvre d'art et que vous vous perdez entre les dizaines de calques dont vous avez besoin en fin de compte. La fonction de roulement fait également son apparition avec de nouvelles brosses dans Procreate pour que vous puissiez en profiter.

(Image credit: Apple)

Quant aux dessinateurs d'animation de Procreate Dreams, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas laissés pour compte : vous pourrez ramasser et faire glisser des éléments de votre dessin dans Procreate et les faire glisser directement dans Dream à l'aide de l'Apple Pencil Pro. De plus, si vous souhaitez animer un seul élément dans le cadre, vous pouvez utiliser le crayon pour manipuler l'objet et lui donner un aspect « main levée » plus réaliste.

La nouvelle fonctionnalité de l'Apple Pencil Pro phare est peut-être la prise en charge du système de suivi Find My (localiser son appareil), qui pourrait être une véritable bouée de sauvetage pour les utilisateurs qui égarent des produits Apple.

Un Pencil Apple coûteux

(Image credit: Apple)

En termes de prix, l'Apple Pencil Pro est vendu au prix de 149 € sur l'Apple Store, ce qui en fait l'Apple Pencil le plus cher du site. Le prix semble un peu élevé, d'autant plus que les anciennes versions sont loin d'être aussi chères. Mais il s'agit d'un appareil « Pro » (quelque chose qui a toujours été associé à des prix plus élevés dans la gamme de produits Apple) et il a tout un tas de nouvelles fonctionnalités, donc on ne peut pas trop s'en plaindre.

Bien sûr, l'Apple Pencil Pro se charge et se range magnétiquement sur le côté de votre iPad. Cependant, selon le site web d'Apple, l'Apple Pencil Pro n'est compatible qu'avec les nouveaux iPad Air M2 et iPad Pro M4. Les nouveaux iPad sont suffisamment impressionnants pour que de nombreux utilisateurs soient tentés de les mettre à niveau.