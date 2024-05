Motorola pliable : des fuites annoncent des écrans extérieurs plus grands et de nouvelles puces

Une avalanche d'informations sur la série Razr 50 de Motorola a récemment fait surface, laissant peu de place à l'imagination. Grâce à un rapport de 91Mobiles via Evleaks, nous avons une meilleure idée de ce à quoi le matériel pourrait ressembler et de ce que la paire de téléphones pourrait proposer. Les modèles sont appelés Razr 50 et Razr 50 Ultra, mais aux États-Unis, la paire sera probablement rebaptisée Razr et Razr Plus de quatrième génération. C'est ce que la société a fait pour les modèles précédents.

La première chose que vous remarquerez sur les photos partagées est que l'écran externe du modèle standard est beaucoup plus grand que celui du Razr 2023. Il s'agirait désormais d'un écran pOLED de 3,6 pouces, qui pourrait correspondre à la résolution du Motorola Razr Plus de l'année dernière, à savoir 1 066 x 1 056 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran principal, cependant, restera probablement le même que celui du smartphone 2023 : un écran pOLED de 6,9 pouces délivrant une résolution d'image Full HD Plus (2 640 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz également.

razr 2024 / razr 50 pic.twitter.com/hHir2PEP6bMay 17, 2024

Le Razr standard sera probablement équipé du Dimensity 7300X de MediaTek, un chipset dont NotebookCheck souligne qu'il n'a pas encore été commercialisé et qu'il pourrait être utilisé pour la première fois sur ce téléphone. Le rapport indique qu'il sera alimenté par la même batterie de 4 200 mAh que le modèle 2023. Comme il s'agit d'une source d'énergie identique, nous craignons que le nouveau matériel n'épuise la batterie plus rapidement. Il est difficile d'en être sûr. On ne sait pas grand-chose des performances du Dimensity 7300X. Au dos, vous trouverez deux caméras - une lentille primaire de 50 MP et une option ultra grand angle de 13 MP. L'objectif selfie à l'avant est un appareil photo de 32 MP.

Spécifications du Razr 50 Ultra

Le Razr 50 Ultra de Motorola présente la plupart des caractéristiques de son homologue, avec quelques différences notables. En lieu et place du Dimensity 7300X, il accueillera le Snapdragon 8s Gen 3, un chipset qui n'est actuellement disponible que sur une poignée de smartphones chinois. Selon 91mobiles, l'écran extérieur est un peu plus grand, avec quatre pouces. Les deux écrans affichent également un taux de rafraîchissement plus élevé, à 165 Hz. De même, les deux objectifs de l'appareil photo arrière sont de 50 MP.

La batterie du Razr 50 Ultra devrait être de 4 000 mAh, une amélioration directe par rapport à la source d'énergie de 3 800 mAh du modèle 2023. Elle ne durera probablement pas aussi longtemps que celle de l'appareil de base, mais au moins le smartphone fonctionnera plus longtemps qu'auparavant. En outre, le modèle pliable haut de gamme disposerait de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, tandis que l'appareil de base disposerait de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

razr+ 2024 / razr 50 ultra pic.twitter.com/5RbTmxqrGbMay 17, 2024

On ne sait pas quand l'un ou l'autre de ces appareils pliables sera commercialisé, mais étant donné que nous disposons de toutes ces informations, le lancement pourrait être imminent. NotebookCheck affirme que le prix du Razr 50 commence à 899 €. Il sera disponible en gris, beige et ce qui semble être un orange foncé ou brûlé. Le prix du Razr 50 Ultra n'a pas été mentionné, mais les premiers rapports prévoient qu'il coûtera "200 € de plus". Cela représente environ 1 099 €. L'appareil aura sa propre palette de couleurs : vert sauge, rose pêche et violet bleuté. Aucune des fuites ne donne de nom à ces teintes.

Bien sûr, il faut prendre tout cela avec des pincettes. Les choses peuvent toujours changer à la dernière minute.

En attendant, TechRadar a dressé la liste des meilleurs téléphones pliables pour 2024.

