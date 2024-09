Le nouveau Mac Mini d'Apple pourrait faire quelques compromis en matière de design

Le Mac mini d'Apple pourrait enfin bénéficier d'un nouveau design, mais au prix de quelques compromis, selon Mark Gurman, de Bloomberg, dans sa lettre d'information Power On. Selon lui, le prochain Mac mini M4 abandonnera probablement les ports USB-A au profit d'un châssis de taille radicalement réduite.

Si les dernières rumeurs concernant le Mac mini M4 sont fondées, plusieurs versions différentes du petit ordinateur de bureau devraient voir le jour, avec en tête de liste la variante M4 Pro qui, de l'avis général, pourrait être le Mac mini le plus haut de gamme à ce jour. Selon Gurman, ce modèle pourrait être livré dès le mois d'octobre, et bien que vous deviez vous passer des ports USB-A, il contient toujours cinq ports USB-C, ainsi qu'un port Ethernet, un port HDMI et une prise pour casque d'écoute.

C'est très bien pour un appareil dont les rumeurs annoncent une taille très similaire à celle d'une Apple TV, et vous n'aurez même pas à transporter une unité d'alimentation séparée car, selon Gurman, l'appareil disposera de sa propre alimentation interne.

Alors que l'iPhone 16 sera bientôt dévoilé, Gurman affirme que ni le M4 ni le M4 Pro Mac mini ne seront annoncés lors de l'événement Apple « It's Glowtime » du 9 septembre, et qu'ils seront dévoilés au moins un mois plus tard - nous n'aurons donc aucune certitude avant le mois d'octobre, au plus tôt.

Un sacrifice qui en vaut la peine pour le Mac Mini d'Apple ?

Cela fait bien trop longtemps que le design du Mac Mini n'a pas été modifié - les appareils Mac mini 2012 et Mac mini (2023) sont pratiquement identiques - comme l'indique Gurman, la dernière fois que le design du Mac Mini a été rafraîchi, c'était il y a près de 15 ans.

Certains utilisateurs trouveront peut-être dommage de se priver de ports USB-A, mais nous pensons que cela en vaut largement la peine. S'il est vrai que le Mac mini M4 aura la taille d'une Apple TV, il sera deux fois plus petit que le modèle 2023 - pour rappel, les dimensions d'une Apple TV sont de 93 x 93 x 31 mm (3,66 x 3,66 x 1,2 pouces), contre 197 x 197 x 35,8 mm (7,75 x 7,75 x 1,41 pouces) pour le Mac mini M2.

En outre, l'USB-C est désormais un standard pour tous les appareils, mais des stations d'accueil et des concentrateurs sont facilement disponibles, de sorte que vous ne devriez pas avoir de problème si vous n'êtes pas encore prêt à vous débarrasser de votre clavier ou souris USB-A. Le monde s'éloignant désormais du vieux port USB, nous ne serions pas surpris de voir le Mac Pro et le Mac Studio de 2025 s'en passer également.