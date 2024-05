Les Mac Studio et Mac Pro équipés de la puce M4 de l'iPad Pro devront peut-être attendre un an de plus

Les Mac Studio et Mac Pro d'Apple ont été mis à jour lors de la conférence WWDC de l'année dernière avec les puces M2 Max et M2 Ultra. Étant donné que nous venons de recevoir des iPads M4 et des MacBooks M3, il est juste de dire que le Mac Studio et le Mac Pro doivent être mis à jour avec du silicium de série M plus récent. Toutefois, si les rumeurs sont fondées, les ordinateurs de bureau ne seront probablement pas mis à jour avant l'année prochaine.

Selon Mark Gurman, expert et auteur de fuites sur Apple, il est peu probable que le Mac Pro ou le Mac Studio soient mis à jour en 2024. Lorsque les puces M3 Pro et M3 Max ont été lancées, nous étions convaincus qu'elles seraient intégrées dans un ou deux des ordinateurs les plus puissants d'Apple, mais il semble que nous devrons attendre encore un peu.

Cela dit, il se pourrait qu'Apple ne propose pas de modèles M3, mais plutôt les nouveaux Mac Pro et Mac Studio équipés de puces M4, semblables à celles qui se trouvent dans le nouvel iPad Pro. Étant donné que nous n'avons pas encore vu de variantes M4 (comme le M4 Pro ou le M4 Max), il serait logique qu'Apple attende pour mettre à jour son système de bureau le plus puissant avec la puce la plus puissante dont elle dispose.

Saut de générations pour Apple

Il ne serait pas inhabituel qu'Apple saute des générations de puces entre deux produits - l'iMac 24 pouces a sauté une génération et est passé de M1 à M3 plutôt que de suivre des successions directes comme le MacBook Air et le MacBook Pro. Bien qu'il y ait de nombreuses raisons à cela, c'est probablement parce que les gens ne mettent pas à jour leur ordinateur de bureau aussi souvent que leur ordinateur portable.

De même, les modèles Mac de bureau ne se vendent pas autant que les MacBook, surtout si l'on considère que les Mac Pro et Mac Studio sont beaucoup plus chers et puissants que ce dont l'utilisateur moyen a réellement besoin. Alors pourquoi Apple s'empresserait-elle d'intégrer de nouvelles puces dans les produits qu'elle vend le moins ?

Nous aimerions qu'Apple adopte la même approche pour les autres produits de sa gamme, comme les iPhones ou les MacBooks. L'entreprise sort constamment de nouveaux produits alors qu'en réalité, elle pourrait se retenir et éviter la surproduction, la production inutile de matériel et l'utilisation de ressources précieuses. Nous aimons tous les nouveautés et, dans le monde de l'informatique, la règle est souvent la suivante : plus c'est rapide, mieux c'est, plus c'est récent, mieux c'est. Mais nous devons garder à l'esprit l'aspect environnemental lorsque nous envisageons de nouveaux produits.

Dans l'ensemble, nous devrons attendre de voir si la prédiction de Gurman est correcte et si le Mac Pro et le Mac Studio sont balayés lors de la WWDC de cette année. Si c'est le cas, on peut s'attendre à ce qu'ils fassent leur apparition l'année prochaine - désolé, les fans de Mac de bureau !

