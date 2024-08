Google Maps a été mis à jour avec un changement de design subtil mais important

Si vous avez l'impression que quelque chose a légèrement changé sur Google Maps ces derniers temps, vous ne rêvez pas : Google a redessiné les épingles utilisées dans Maps pour mettre en valeur les restaurants, les plages et autres attractions, en leur donnant de nouvelles formes et une nouvelle palette de couleurs. Bien que ce changement soit subtil, il devient difficile de ne pas le remarquer une fois qu'on l'a identifié.

Auparavant, les épingles sur Google Maps étaient dotées d'une tige longue et étroite se terminant en pointe fine sur l'emplacement épinglé. La couleur de l'épingle était uniforme sur toute sa longueur. Désormais, tout cela a changé. Les épingles sont plus courtes et se terminent par une pointe épaisse et arrondie en bas. Chaque épingle arbore un fond blanc, avec son icône située à l'intérieur d'un cercle coloré au sein même de l'épingle.

Ce changement aligne les épingles avec d'autres éléments de Google Maps, tels que les étoiles, les drapeaux et les cœurs. Bien qu'ils ne soient pas tout à fait identiques – ces éléments étant entièrement circulaires, sans forme d'épingle en bas – ils présentent désormais tous des icônes à l'intérieur de cercles colorés, avec une bordure blanche sur le pourtour. Cela rend l'application beaucoup plus homogène en termes de présentation visuelle – l'ancien design des épingles paraissait, il faut le dire, un peu décalé – bien que cela puisse rendre les épingles un peu plus difficiles à distinguer des autres éléments à l'écran, surtout si l'on observe une zone particulièrement chargée.

Par ailleurs, certaines catégories d'épingles ont vu leurs couleurs ajustées. Par exemple, les musées apparaissent désormais en violet au lieu de bleu-vert. Les épingles laissées par l'utilisateur – c'est-à-dire celles que l'on crée soi-même – utilisaient encore l'ancien design pointu au moment de rédiger ces lignes.

Une petite modification, mais perceptible

(Image credit: Shutterstock)

Ce n'est pas le seul changement que Google a déployé ces dernières semaines. Fin juillet, le géant de la recherche a modifié l'apparence de la barre inférieure de Google Maps dans l'application mobile, supprimant quelques éléments pour offrir une vue plus épurée. L'application a également bénéficié d'une assistance au stationnement améliorée, ainsi que de vues en réalité augmentée pour certains monuments historiques.

Et l'année dernière, l'apparence globale de Google Maps a subi une refonte majeure, avec de nouvelles couleurs rompant avec le schéma chromatique de longue date de l'application. Ce changement a été plutôt controversé, certains utilisateurs se plaignant qu'il rendait l'application plus difficile à utiliser.

Il est peu probable que le nouveau design des épingles suscite autant de mécontentement, étant donné qu'il ne concerne qu'un petit aspect de l'expérience. Une des raisons de ce changement pourrait être que cela permettrait à Google Maps d'afficher plus d'épingles à l'écran en même temps, puisque le nouveau design des épingles est un peu plus compact que l'ancien.

Étant donné qu'il semble s'agir d'un changement côté serveur, il n'est pas nécessaire de mettre à jour l'application pour voir le nouveau design des épingles – il suffit d'ouvrir Google Maps et d'y jeter un coup d'œil.