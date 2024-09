iPhone 16 bénéficie d'une avancée majeure en matière de recharge sans fil

L'événement « It's Glowtime » d'Apple a été riche en nouvelles annonces, la gamme iPhone 16 faisant ses débuts aux côtés de l'Apple Watch Series 10, de nouveaux modèles d'AirPods et de bien d'autres choses encore. Avec autant d'informations dévoilées, il aurait été facile de ne pas remarquer qu'Apple apporte une mise à jour majeure de la charge à la gamme iPhone 16.

En parcourant les pages de spécifications de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Pro, vous découvrirez un petit changement important concernant la charge et la durée de vie de la batterie de ces appareils. En effet, ces produits prennent désormais en charge la recharge sans fil MagSafe jusqu'à 25 W (à condition de disposer d'un adaptateur secteur de 30 W ou plus), soit près du double de la limite de 15 W précédente. De plus, la norme Qi2 assure une meilleure compatibilité, bien qu'elle n'autorise qu'une puissance de 15 W.

La nouvelle limite de 25 W de MagSafe pourrait faire une grande différence dans les temps de charge de votre appareil. Selon les chiffres d'Apple, vous pourrez désormais charger votre iPhone 16 ou iPhone 16 Pro à 50 % en 30 minutes. Cela vaut aussi bien pour la recharge sans fil MagSafe que pour la recharge filaire USB-C, à condition d'utiliser un adaptateur de 30 W ou de 20 W respectivement.

Comparez cela à la gamme iPhone 15, qui était capable de charger rapidement jusqu'à 50 % en 30 minutes, mais uniquement à l'aide d'un câble. Sur ces appareils, la charge MagSafe était limitée à 15 W, soit la même limite de puissance que MagSafe depuis son introduction en 2020.

Voler sous le radar

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Apple a à peine mentionné cette accélération de la vitesse de charge lors de sa présentation, Greg Joswiak, responsable marketing de la société, se contentant de dire que la gamme iPhone 16 sera équipée d'un « nouveau chargeur MagSafe pour une charge sans fil encore plus rapide ». M. Joswiak n'a pas mentionné de puissance ou de temps de charge spécifiques, tandis que les communiqués de presse d'Apple ont dissimulé ces détails dans leurs notes de bas de page.

Cela signifie qu'il serait très facile de passer à côté de cette mise à jour importante. Si vous souhaitez que votre iPhone soit rechargé le plus rapidement possible, il pourrait s'agir d'une bonne raison de le mettre à niveau.

Les téléphones proposent la charge rapide depuis un certain temps déjà, et bon nombre des meilleurs téléphones Android sont dotés de temps de charge extrêmement rapides - le Realme GT 3, par exemple, affiche une charge rapide de 240W. Mais cela nécessite un câble (le Realme GT 3 ne propose pas de charge sans fil du tout, en fait), et la charge sans fil n'a pas réussi à offrir des vitesses proches de celles de la charge rapide. Bien que la mise à niveau MagSafe de 25 W d'Apple soit bien en deçà des meilleures vitesses de charge filaire, il s'agit tout de même d'une amélioration bienvenue.

De nombreuses autres améliorations ont été annoncées avec la gamme iPhone 16, notamment un nouveau bouton de contrôle de l'appareil photo, des puces plus rapides, des appareils photo améliorés, etc. Si l'amélioration de la recharge n'a pas bénéficié d'autant de temps d'exposition que certaines autres nouveautés, elle pourrait s'avérer tout aussi importante.

Pour connaître nos premières impressions sur l'un des nouveaux iPhones, lisez notre test pratique de l'iPhone 16 Pro.