iOS 18 permet de mettre en pause les enregistrements vidéo - et laisse entrevoir une nouvelle fonctionnalité des AirPods Pro 3

Alors que la poussière retombe sur l'événement de lancement de l'iPhone 16, de plus en plus de détails sont révélés sur les nouveaux appareils et logiciels qu'Apple est en train de déployer - y compris la mise à jour iOS 18 prévue pour la semaine prochaine (lundi 16 septembre).

L'équipe de 9to5Mac a fait quelques recherches et a découvert la possibilité de mettre en pause les enregistrements vidéo dans la Release Candidate d'iOS 18 (c'est-à-dire la version de test finalisée qui précède immédiatement le lancement public).

Cette découverte est liée à une démo que nous avons vue lors de la présentation d'Apple, dans laquelle l'iPhone 16 (et son nouveau bouton Camera Control) mettait en pause une vidéo au milieu de l'enregistrement - ce qui est très pratique pour faire des sauts entre les scènes d'un même fichier vidéo.

Cette nouvelle découverte suggère que cette fonctionnalité sera également disponible sur tous les autres iPhone compatibles avec iOS 18. Lors de l'enregistrement d'une vidéo, un bouton de pause apparaît dans le coin inférieur gauche, et vous pouvez appuyer dessus pour arrêter temporairement et redémarrer l'enregistrement.

iOS 18 et les AirPods Pro 3

Les AirPods 4 sont dotés d'une fonction d'aide auditive (Image credit: Apple)

Une étude plus approfondie du code d'iOS 18 par 9to5Mac a révélé une référence à des écouteurs sans fil dotés d'un capteur de fréquence cardiaque : « portez les deux écouteurs pendant vos séances d'entraînement pour suivre et envoyer votre fréquence cardiaque à Apple Health », peut-on lire dans une partie du message.

Comme vérifié par des sources internes, cela signifie que des capteurs de santé sont probablement en cours d'élaboration pour les AirPods Pro 3 et les écouteurs PowerBeats Pro de nouvelle génération. Ces deux appareils devraient être lancés dans le courant de l'année 2025.

Hier, nous avons eu droit au dévoilement des écouteurs sans fil AirPods 4, qui présentent un certain nombre d'améliorations utiles : un meilleur son (comme on pouvait s'y attendre), un design rafraîchi et une annulation active du bruit sur la plus chère des deux paires.

Grâce au code iOS 18, nous savons désormais que la version la plus chère des écouteurs sans fil d'Apple a encore de beaux jours devant elle - en plus des caméras infrarouges, peut-être. Les Apple AirPods Pro 2 ont été lancés en 2022, avec un petit rafraîchissement en 2023.