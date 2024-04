Google Maps : la nouvelle fonction satellite de Pixel permet de savoir où l'on se trouve

De récentes fuites affirment que Google travaille à intégrer davantage la connectivité par satellite à ses téléphones Pixel et pourrait introduire la prise en charge de cette technologie dans Google Maps. Ces informations proviennent de deux initiés de l'industrie : AssembleDebug qui a partagé ses découvertes avec PiunikaWeb et Nail Sadykov sur Telegram. Dans un premier temps, les utilisateurs pourront apparemment partager leur position avec d'autres personnes par le biais d'une connexion satellite.

Des indices de l'outil de partage de localisation ont été trouvés dans les chaînes de code de la dernière version bêta de Google Maps. On ne sait pas exactement comment il fonctionnera. Le rapport n'entre pas dans les détails. Il précise toutefois que les utilisateurs "pourront mettre à jour leur position" dans l'application toutes les 15 minutes afin de garantir l'exactitude des données. Mais il y a un hic : vous ne pourrez actualiser votre position que "jusqu'à cinq fois par jour". Il est logique que Google mette en place des restrictions.

Il s'agit d'une fonction d'urgence, qui peut sauver des vies, un peu comme SOS Urgence sur l'iPhone, et Google n'a peut-être pas envie que les gens s'en emparent.

Mise en place d'une connexion par satellite avec le Google Pixel

En ce qui concerne l'autre mise à jour, Nail Sadykov déclare avoir trouvé des preuves de quelque chose appelé Android Satellite Pointing UI.

Il s'agit apparemment d'un guide d'aide pour Pixel qui apprend aux utilisateurs à connecter leur smartphone à un satellite en orbite. Une vidéo publiée sur la chaîne non officielle Google News sur Telegram montre comment le processus pourrait fonctionner.

Les utilisateurs devront tenir leur téléphone devant eux et le déplacer physiquement pour trouver un satellite. Une fois le satellite trouvé, il faudra continuer à déplacer l'appareil jusqu'à ce qu'une icône bleue de satellite atteigne le milieu d'un cercle à l'écran et y reste pendant plusieurs secondes. Le fait de maintenir l'icône en place permet à l'appareil d'établir la connexion. Si vous ne parvenez pas à établir la connexion, vous recevrez un message à l'écran vous indiquant que la session a échoué.

(Image credit: Nail Sadykov)

Sadykov poursuit en indiquant que le guide fera partie de l'application "Adaptive Connectivity Service (ACS)" du Pixel. On ne sait pas s'il parlait de la fonctionnalité actuellement disponible ou s'il y aura une nouvelle application uniquement pour l'ACS.

Il précise qu'il sera possible de réduire la fenêtre dans un widget flottant sur la page d'accueil afin de pouvoir continuer à envoyer des SMS tout en essayant d'établir une connexion. Une fois l'opération terminée, les propriétaires de Pixel pourront voir Satellite SOS en cours d'exécution en glissant vers le bas dans les Réglages rapides. Vous recevrez également un court message dans le menu vous indiquant d'éviter les bâtiments, les arbres et les montagnes pour garantir une vue dégagée du ciel et ne pas interrompre le service.

La date d'arrivée de tout ce que vous voyez ici est inconnue, bien que les deux sources pensent que leurs fonctionnalités respectives seront lancées sur le Pixel 9. Les deux personnes mentionnent une troisième fuite datant du 15 avril sur la série Pixel 9 qui pourrait recevoir le Samsung Modem 5400 pour permettre la connectivité par satellite. La même icône de satellite (bien que rouge) et les animations de guidage du post de Sadykov ont été trouvées dans le rapport précédent. PiunikaWeb mentionne également avoir vu le même symbole.

Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait donc être le fruit de ce nouveau travail, du moins potentiellement. Les choses peuvent toujours changer à la dernière minute. Il faut donc prendre toutes ces informations avec des pincettes.

