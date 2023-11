Google Maps pourrait bientôt se doter de son propre chatbot IA

Google n'a pas hésité à intégrer l'intelligence artificielle dans ses différents services et applications, et il semble que le vénérable Google Maps pourrait être le prochain à bénéficier d'un chatbot IA intégré.

Le code caché dans la dernière version bêta de Google Maps pour Android, repéré par Android Authority, fait plusieurs mentions de conversations in-app - y compris la ligne "vous parlez avec un chatbot", qui donne en quelque sorte le ton.

Cependant, seules quelques chaînes de code ont été repérées jusqu'à présent, et nous n'avons donc pas beaucoup plus d'informations sur ce chatbot en termes de forme, de fonction et d'intégration avec le reste de Google Maps.

Rien n'est encore sûr, et Google pourrait bien sûr changer d'avis sur le chatbot Maps - mais étant donné l'accent mis par l'entreprise sur l'IA ces derniers mois, nous ne serions pas surpris de voir cette nouvelle fonctionnalité arriver dans l'application très bientôt.

Chatbots IA dans Google Maps

En l'absence de toute déclaration officielle de la part de Google, nous ne pouvons que spéculer sur ce que pourrait faire un chatbot IA dans Google Maps. Comme le souligne Android Authority, il pourrait bien s'agir de quelque chose en rapport avec la soumission d'avis et de commentaires à Google Maps, peut-être via le programme Local Guides.

La ligne de code qui dit "merci pour votre contribution" va certainement dans ce sens. Un chatbot pourrait peut-être entrer en action lorsque vous avez visité un lieu, en vous demandant quelle a été votre expérience ou ce que vous avez pensé du service.

Une autre possibilité est que le futur robot vous donne des conseils de voyage : ce qu'il faut voir dans une région particulière, les meilleurs endroits où séjourner, etc. Ces conseils seraient similaires à ceux que Google Bard (qui intègre désormais Google Maps) peut déjà donner.

Les chatbots d'IA pourraient également être utilisés pour répondre aux questions que les utilisateurs de Google Maps posent aux entreprises, par exemple sur les heures d'ouverture et les installations. À l'heure actuelle, ces questions peuvent être posées et répondues par des humains, mais l'IA pourrait être sur le point de prendre le relais.