Oubliez la GoPro Hero 13 Black - l'Insta360 pourrait offrir des vidéos 8K et de l'IA

Acheter une nouvelle caméra d'action cette année risque d'être une décision difficile, si l'on en croit les dernières fuites. Non seulement deux nouvelles caméras GoPro viennent de sortir, mais une DJI Osmo Action 5 Pro est également en préparation – et une nouvelle fuite suggère qu'Insta360 pourrait bien les surpasser toutes les deux.

Grâce à PhotoRumors, la première image de ce qui semble être l'Insta360 Ace Pro 2 a fait surface. Il s'agirait du successeur de la déjà très puissante Insta360 Ace Pro. Considérant que la version précédente a été qualifiée de "véritable monstre" et l'une des meilleures caméras d'action jusqu'à présent, ce modèle pourrait valoir la peine d'attendre.

La fuite ne révèle pas grand-chose sur les spécifications de la nouvelle Ace Pro 2. Comme pour la version précédente, elle semble capable de filmer en 8K (peut-être avec un taux de 30 images par seconde, contre 24 auparavant), mais cette fois-ci, elle serait équipée d'une "double puce AI" au lieu de la puce unique du modèle actuel.

L'Ace Pro 2 continuerait apparemment le partenariat entre Insta360 et Leica, avec un objectif Super Summarit-A, bien qu'aucune indication sur le boîtier ne confirme cela dans l'image divulguée. Il n'est donc pas certain si l'ouverture f/2.6 est toujours présente ou si l'objectif sera plus lumineux pour de meilleures performances en basse lumière.

Il faudra attendre le lancement officiel pour obtenir plus de détails, mais il est probable que l'Ace Pro 2 soit de nouveau un modèle assez imposant, tant physiquement que financièrement. Le modèle original était 17 % plus lourd que la Hero 12 Black et coûtait 409,99 € lors de son lancement.

On devrait découvrir comment les nouvelles GoPro Hero 13 Black et les modèles de base se comparent au nouveau rival d'Insta360 lors du lancement de GoPro hier.

Une puissance raffinée ?

(Image credit: Paul Hatton)

La critique de l'Insta360 Ace Pro était plutôt élogieuse – au point que cette caméra d'action se trouve actuellement en troisième place dans la liste des meilleures caméras d'action.

Même si cette résolution unique en 8K est plus un gadget qu'une véritable fonctionnalité utile pour la plupart des utilisateurs, l'Ace Pro reste considérée comme la meilleure caméra d'action haut de gamme du moment. Elle offre de nombreuses options de montage magnétique, et son écran rabattable de 2,4 pouces est très pratique pour le vlogging et la relecture des vidéos.

Toutefois, elle n'est pas parfaite, notamment avec l'absence d'option de tournage en format log (pour une post-production colorimétrique), tandis que la puce 'AI' était principalement utilisée pour la réduction du bruit plutôt que pour des astuces de traitement computationnel avancé.

Cela dit, si Insta360 parvient à améliorer la version originale, elle pourrait de nouveau représenter une option séduisante pour ceux qui ne sont pas dérangés par sa taille et son prix – et pourrait bien voler la vedette aux lancements imminents de GoPro et DJI.