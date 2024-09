C'est officiel : le Magic V3 pliable de Honor est presque aussi fin que l'iPhone 15 Pro Max

Honor a officiellement dévoilé le Honor Magic V3 - alias le téléphone à pliage vers l'intérieur le plus fin au monde disponible dans le commerce - à l'occasion de l'IFA 2024.

Mesurant seulement 4,35 mm lorsqu'il est déplié et 9,2 mm lorsqu'il est plié, le Magic V3 est encore plus fin que le Honor Magic V2, déjà mince comme du papier, et fait honte à ses plus proches rivaux, le Samsung Galaxy Z Fold 6 (5,6 mm / 12,1 mm) et le Google Pixel 9 Pro Fold (5,1 mm / 10,5 mm), sur le plan du design.

En fait, une fois déplié, le Magic V3 est plus proche de l'épaisseur de l'iPhone 15 Pro Max (8,2 mm) que de l'un ou l'autre de ses principaux concurrents pliables. Avec un poids de 226 g, il est presque aussi léger que le meilleur iPhone d'Apple (221 g).

Honor attribue en partie la finesse du Magic V3 aux matériaux utilisés pour sa construction - la société affirme que le couvercle arrière incorpore une « fibre spéciale » qui réduit l'épaisseur de 30 %, bien qu'elle n'ait pas encore précisé ce qu'est ce matériau ni comment une réduction aussi spectaculaire a été obtenue.

Le Honor Magic V3 (à gauche) et le Samsung Galaxy Z Fold 6 (à droite) (Image credit: Honor / Samsung / Future)

Le fabricant chinois affirme également que ce matériau augmente la durabilité du Magic V3 par rapport aux téléphones à barres phares contemporains, mais vous devrez consulter notre test du Honor Magic V3 pour voir si cette affirmation tient la route.

Le nouveau téléphone est équipé d'un écran de 6,43 pouces, qui se déplie pour révéler un écran interne de 7,92 pouces. Les deux panneaux sont de la même taille que ceux du Magic V2.

Honor affirme que la charnière Super Steel exclusive du Magic V3 est conçue pour 500 000 cycles, ce qui signifie que vous pourriez théoriquement ouvrir et fermer le téléphone 100 fois par jour pendant plus de 13 ans (sans tenir compte d'autres facteurs ayant un impact sur la durabilité).

Le capot arrière accueille l'unité photo octogonale du téléphone, qui comprend une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 40 mégapixels et une caméra téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. À titre de comparaison, le Magic V2 dispose d'un appareil photo principal de 50 Mpx, d'un ultra-large de 50 Mpx et d'un téléobjectif de 20 Mpx.

Le Honor Magic V3 est disponible en brun rougeâtre, vert et noir. (Image credit: Honor)

En ce qui concerne la batterie du téléphone, le Honor Magic V3 a une capacité maximale de 5 150 mAh, contre 5 000 mAh sur le Magic V2, avec la prise en charge de la charge rapide filaire de 66 W et de la charge rapide sans fil de 50 W.

Honor a positionné le Magic V3 aux côtés d'une nouvelle gamme de produits phares améliorés par l'IA ; la société a également présenté l'ordinateur portable MagicBook Art 14, la tablette MagicPad 2 et la Honor Watch à l'IFA 2024.

Aucun de ces produits n'est susceptible d'être disponible aux États-Unis, mais les utilisateurs des autres marchés peuvent s'attendre à ce que le Honor Magic V3 fonctionne sous MagicOS, une version modifiée d'Android. Les acheteurs français peuvent acheter le nouveau téléphone dès maintenant au prix de 1 999,90 € chez Honor directement ou chez des détaillants tels que O2, Three, Amazon, Argos et Very.

Comme nous l'avons mentionné, notre test approfondi du Honor Magic V3 est maintenant en ligne, alors ne manquez pas de vous y rendre pour connaître notre verdict complet sur le téléphone pliable de nouvelle génération d'Honor.