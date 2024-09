Comment regarder en direct la présentation de l'iPhone 16

L'événement le plus important de l'année en matière de lancement de smartphones approche à grands pas, puisque Apple a révélé que sa prochaine grande présentation de produits aura lieu le 9 septembre.

Bien que la société n'ait pas révélé ce que nous verrons lors de cet événement, nous sommes presque certains que la gamme iPhone 16 - comprenant l'iPhone 16 lui-même, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max - sera présente, car c'est exactement le moment de l'année où les nouveaux modèles débarquent généralement.

Et ce n'est pas tout, nous attendons également de nouvelles montres, des écouteurs et des logiciels, dont vous trouverez plus de détails un peu plus bas.

Nous devrions également découvrir à quoi fait référence le slogan de l'événement : « It's Glowtime » (c'est l'heure de la lumière). Nous parions sur la refonte de Siri, mais il pourrait également s'agir d'une référence à des écrans plus lumineux, à de meilleures performances des appareils photo en basse lumière, à une nouvelle couleur pour l'iPhone 16, ou à tout autre chose.

Lisez donc la suite pour connaître l'heure exacte du début de l'événement « Glowtime » d'Apple et savoir comment le regarder en direct.

Le théâtre Steve Jobs (Image credit: Apple)

L'événement « Glowtime » d'Apple débutera à 19 heures (heure de Paris) le lundi 9 septembre.

L'événement se tiendra au Steve Jobs Theater de l'Apple Park, mais vous n'êtes pas obligé d'y assister en personne - comme toujours, Apple diffusera l'événement en ligne.

En fait, la page YouTube de l'événement est déjà en ligne, vous pouvez donc vous y rendre pour le regarder, ou simplement utiliser la vidéo intégrée ci-dessous. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Me prévenir » de la vidéo pour recevoir un rappel lorsque l'événement est sur le point de commencer.

Apple Event - September 9 - YouTube Watch On

Si YouTube ne vous convient pas, vous pouvez regarder le lancement de l'iPhone 16 sur le site web d'Apple ou via l'application Apple TV.

Bien entendu, nous serons également sur place pour couvrir le lancement au fur et à mesure avec un blog en direct, suivi d'articles plus détaillés sur les différentes annonces. Vous pourrez donc découvrir tout ce qu'il faut savoir sur TechRadar également. Gardez également un œil sur le TikTok de TechRadar pour voir les vidéos de l'événement.

À quoi s'attendre lors de l'événement Apple de septembre

L'iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le clou de cet événement Apple - et la chose que nous sommes le plus sûrs de voir - est la série iPhone 16, qui devrait inclure l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Des fuites suggèrent que les principales mises à jour incluront un bouton Action pour les modèles standard et Plus, afin de s'aligner sur les modèles Pro, qui disposent déjà d'un bouton Action, ainsi qu'un bouton Capture (qui pourrait être utilisé pour prendre des photos et enregistrer des vidéos) pour les quatre modèles.

On peut également s'attendre à de nouveaux chipsets, et l'iPhone 16 Pro héritera probablement du téléobjectif 5x de l'iPhone 15 Pro Max, tandis que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max pourraient être dotés de nouveaux appareils photo ultra-larges de 48 Mpx.

Les modèles Pro pourraient également être plus grands que leurs prédécesseurs : l'iPhone 16 Pro aurait un écran de 6,3 pouces, tandis que l'iPhone 16 Pro Max aurait un écran de 6,9 pouces.

Toujours sur le plan matériel, nous attendons l'Apple Watch 10 et l'Apple Watch Ultra 3. Ces modèles pourraient être équipés de nouvelles puces et, dans le cas de l'Apple Watch 10, d'un écran plus grand. Il est même possible que nous voyions une Apple Watch SE en plastique.

Enfin, sur le plan matériel, il y a de fortes chances qu'Apple annonce les AirPods 4, qui pourraient se décliner en deux versions, dont l'une pourrait inclure l'annulation active du bruit.

Outre le matériel, cet événement verra probablement aussi le lancement d'iOS 18 et d'autres mises à jour logicielles d'Apple, comme iPadOS 18 et watchOS 11. Il y aura probablement aussi plus d'informations sur Apple Intelligence, bien qu'il semble que cette suite logicielle alimentée par l'IA ne sera pas réellement lancée avant le mois d'octobre.

