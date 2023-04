Le Samsung Galaxy Z Flip 5 : date de sortie, prix, caractéristiques...toutes les infos

Le prochain smartphone pliable de Samsung devrait être présenté à l'occasion de la partie 2 de l'Unpacked 2023, qui se tiendra en août, ou d'ici fin juillet, à en croire les dernières rumeurs qui circulent. En attendant, nous avons rassemblé sur cette page tout ce que nous savons sur le Galaxy Z Flip 5, à l'heure actuelle.

Aucune date officielle de lancement n'a pour le moment été annoncé pour le Galaxy Z Flip 5. En revanche, il est fortement possible que le smartphone soit présenté à l'occasion de l'évènement Unpacked, que Samsung organise chaque année en août. Si le Flip 5 suit le même calendrier de sortie que son prédécesseur, il devrait être disponible quelques jours après la conférence, soit en août 2023. Cependant, une récente rumeur partagée par le site SamMobile (s'ouvre dans un nouvel onglet), qui suit de très près l'actualité de Samsung, nous informe que l'évènement pourrait finalement avoir lieu durant la dernière semaine de juillet.

Galaxy Z Flip 5 : Quel sera son prix ?

Nous ne connaissons pas le prix du Galaxy Z Flip 5 pour le moment. Il faudra certainement attendre la prochaine conférence pour que Samsung lève le voile sur le tarif de son prochain téléphone pliable. Si l'on se base sur le prix du Flip 4, ce dernier était commercialisé à partir de 1109 €, à sa sortie en 2022. Nous estimons cependant que le prix du prochain Z Flip devrait être plus élevé. D'une part en raison du contexte inflationniste actuel, mais aussi pour compenser l'ajout des améliorations matérielles prévues.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip 5 : le design et l'écran

Selon un tweet de Ice Universe, le design du prochain Z Flip 5 devrait rester sensiblement le même. La capture d'écran partagée par le leaker suggère cependant que l'écran externe pourrait prendre plus de place et recouvrir la quasi-totalité de la surface du smartphone. De quoi offrir un affichage plus confortable, et permettre une utilisation plus poussée en position fermée ?

Les récentes rumeurs semblent confirmer que l'écran externe du prochain Z Flip mesurera 3,4 pouces, contre 1,9 pouces actuellement. Avec ce nouvel afficheur, le téléphone serait en mesure de concurrencer le Oppo Find N2 Flip, qui propose un écran de 3,26 pouces à l'extérieur. Concernant l'écran interne, on peut s'attendre aux mêmes caractéristiques que celles du Galaxy Z Flip 4, à savoir : une surface de 6,7 pouces et une fréquence de rafraîchissement pouvant varier de 1 à 120 Hz, grâce à la technologie AMOLED LTPO.

D'après une récente rumeur, le téléphone pourrait également, pour la toute première fois, profiter d'une certification IP68 - en lieu et place de l'actuelle norme IPX8.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip 5 : quelle puissance ?

Pour ce qui est de la puissance du prochain smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Flip 5 devrait marcher sur les plates bandes de ses aînés et continuer à offrir des performances haut de gamme. Il devrait pour ce faire compter sur la dernière puce de Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 2), qui équipe notamment toute la gamme Galaxy S23, ainsi que la plupart des modèles premium du marché en 2023. Le téléphone devrait par ailleurs disposer de 8 Go de RAM, comme son prédécesseur. Pour ce qui est du stockage, Samsung pourrait également proposer trois versions (128, 256 et 512 Go), pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

Récapitulatif des caractéristiques attendues pour le Galaxy Z Flip 5

Poids : 187 g

187 g Ecran interne : AMOLED de 6,7 pouces - 1 à 120 Hz

: AMOLED de 6,7 pouces - 1 à 120 Hz Ecran externe : AMOLED de 3,4 pouces

: AMOLED de 3,4 pouces Soc : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128, 256, 512 Go

: 128, 256, 512 Go Batterie : à confirmer

: à confirmer Vitesse de charge : 25 W

: 25 W Photo : à confirmer

: à confirmer Certification : IPX8 ou IP68 (à confirmer)

Les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip 5 : l'autonomie

Nous ne savons pas encore si la capacité de la batterie restera la même, évoluera ou diminuera par rapport à la version précédente. Cependant, comme nous avons pu le constater sur la gamme Galaxy S23, la puce Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy a apporté un gain d'endurance considérable, grâce à son optimisation. On peut donc espérer que le Flip 5, qui sera équipé de la même puce, en bénéficie également.

Récemment, le Galaxy Z Flip 5 a passé les tests du processus de certification CCC (China Compulsory Certificate) au côté du Z Fold 5. Les informations qui en découlent nous apprennent que le Z Flip 5 ne passera pas à la charge rapide, et supportera une charge maximale de 25 W, au même titre que son cousin. Cette information a notamment été relayée par le leaker Ice Universe sur Twitter (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip 5 : à quel équipement s'attendre pour la photo ?

Actuellement, aucune information n'a fuité concernant le volet photo du Galaxy Z Flip 5. Il est toutefois probable que le prochain smartphone à clapet continue de s'appuyer sur deux modules arrière. Il pourrait en effet reprendre l'équipement photo du Flip 4 et bénéficier d'améliorations. Tant que nous n'avons pas de nouvelles informations à notre disposition, cela ne reste que des spéculations.