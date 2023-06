Samsung Galaxy Z Flip 5 : son nouvel écran externe affichera les applications en grand

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du lancement des Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. Samsung présentera sa nouvelle génération de smartphones pliables ainsi que toutes les nouveautés et améliorations qu’elle apportera. L’évènement Unpacked de Samsung est prévu pour fin juillet, probablement pour le 26 juillet. En attendant, les fuites continuent de fuser. Cette fois-ci, un nouveau rapport de SamMobile révèle que l’écran externe du Galaxy Z Flip 5 serait un régal à utiliser.

On savait déjà que le Samsung Galaxy Z Flip 5 aurait un écran plus grand que son prédécesseur. Plus précisément, il serait équipé d’un écran externe de 3,4 pouces alors que celui du modèle actuel ne mesure que 1,9 pouce. Le Z Flip 5 se rapprocherait ainsi de l’OPPO Find N2 Flip et de son écran externe de 3,26 pouces en orientation portrait. Selon SamMobile, l’écran du Z Flip 5 serait optimisé pour les applications Google.

Les applications Google seraient optimisées pour le grand écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 5

Dans son rapport, SamMobile explique que Samsung se serait associé avec Google pour optimiser les applications sur l’écran externe du smartphone à clapet. Ainsi, des applications comme Google Maps, YouTube et Messages s’afficheraient en plus grand sur cet écran de 3,4 pouces.

Pour les utilisateurs, cette nouveauté serait une amélioration considérable. Ils pourraient plus facilement lire les messages, regarder des vidéos et accéder aux instructions de navigation. Ils n’auraient pas besoin d’ouvrir leur smartphone pour consulter les notifications importantes et accéder aux paramètres de base.

D’autres applications Google seront probablement aussi optimisées, mais nous n’avons pas encore eu plus d’informations pour le moment. Samsung devrait également optimiser ses applications de son côté. En tout cas, l’écran externe de 3,4 pouces du Galaxy Z Flip 5 s’annonce être la plus grosse nouveauté du smartphone pliable à clapet.

Source : SamMobile