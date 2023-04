Le Samsung Galaxy Z Fold 5 : date de sortie, prix, caractéristiques, rumeurs...

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 devrait suivre le même calendrier de sortie que ses prédécesseurs, avec une disponibilité prévue pour août 2023. Bien que peu d'informations soient disponibles sur le smartphone pliable sud-coréen, nous avons rassemblé tout ce que nous savons actuellement sur cette page. Nous la mettrons régulièrement à jour, afin que vous puissiez suivre les dernières nouvelles à propos du smartphone de Samsung.

À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore exactement quand est-ce que Samsung a prévu de lancer son Galaxy Z Fold 5. Cependant, il est très probable que le téléphone pliable soit disponible à partir du mois d'août 2023. En effet, Samsung a pour habitude de présenter ses smartphones pliants lors de son évènement annuel Unpacked. Les Z Fold 4 et Z Flip 4 ont par exemple été présentés lors de l'édition 2022 de la conférence. Le prochain modèle Fold devrait donc, en toute logique, être officiellement dévoilé en cette occasion, et être disponible dans les jours qui suivent. Le téléphone devrait être présenté au côté du Galaxy Z Flip 5, qui promet lui aussi de belles améliorations.

Samsung Galaxy Z Fold 5 : Quel sera son prix ?

Aucune information n'a pour le moment été dévoilée à propos du prix du futur smartphone pliable de Samsung. Si l'on se réfère au prix du modèle actuel, le Galaxy Z Fold 4 était commercialisé au prix de 1799 € à son lancement en 2022. Bien que Samsung n'ait aucun mal à écouler ses stocks, le contexte inflationniste actuel, et les améliorations prévues sur le Galaxy Z Fold 5 laissent à penser que le prix du prochain téléphone pliant devrait encore grimper, et s'approcher dangereusement des 2000 € ? Nous ne manquerons pas de vous tenir informé en temps et en heure.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold 5 : Design et écran

Au rayon des nouveautés attendues, la charnière du Galaxy Z Fold 5 devrait être modifiée et disposer d'une toute nouvelle conception en « goutte d’eau », qui lui offrirait davantage de robustesse, ainsi qu'une nouvelle esthétique. Le téléphone pourrait ainsi être refermé à plat, et ne pas laisser d'espace, comme c'est actuellement le cas sur le Z Fold 4 et les précédentes générations. Puisque le téléphone disposerait d'une charnière plus résistante, on pourrait espérer voir enfin arriver une certification IP68, en lieu et place de l'actuel IPX8 ? Comme le rapporte par ailleurs le média The Verge, Samsung a également présenté, à l'occasion du CES 2023, un prototype de charnière pliable à 360 degrés (s'ouvre dans un nouvel onglet). On se demande si cette innovation sera bel et bien présente sur le prochain Fold ?

Par ailleurs et bien que la compatibilité avec le S-Pen est disponible depuis le Z Fold 3, aucun rangement n'a pour l'heure été ajouté sur la gamme Z Fold, comme c'est le cas sur le S23 Ultra. Malheureusement, cela ne devrait toujours pas être d'actualité sur le Z Fold 5. En effet, selon le média coréen ET News, Samsung aurait souhaité ajouter un rangement sur son prochain smartphone, mais n'avait tout simplement pas assez de place pour intégrer ce dernier.

De plus, et tandis que des rumeurs laissaient entendre que le Z Fold 5 pourrait embarquer un écran externe plus large, le Samsung Galaxy Z Fold devrait finalement conserver un écran externe de 6,2 pouces, à en croire le récent tweet du leaker Ice (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold 5 : Performances et autonomie

Concernant la puissance du futur Galaxy Z Fold 5, le smartphone devrait très probablement continuer à proposer des performances de premier choix. Pour ce faire, le smartphone sera sans doute équipé du dernier Soc Snapdragon 8 Gen 2, qui équipe la plupart des smartphones premium en 2023, dont le Galaxy S23 Ultra. Par ailleurs, il n'est pas impossible que Samsung équipe son smartphone d'un nouveau processeur (un Soc Snapdragon 8+ Gen 2 ?), afin de remplacer le Snapdragon 8+ Gen 1, présent sur le modèle Z Fold 4.

Nous ne connaissons pas encore la puissance de la batterie du prochain Galaxy Z Fold. Cependant, une récente analyse du CCC (China Compulsory Certificate), partagée par le leaker Ice Universe sur Tweeter (s'ouvre dans un nouvel onglet), indique que la prochaine génération devrait conserver la charge 25 W des précédents modèles. Étant donné que le dernier smartphone premium (Samsung Galaxy S23 Ultra) de Samsung est compatible avec la charge 45 W, il était tout à fait envisageable de s'attendre à une amélioration sur ce point. Mais il n'en sera probablement rien.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold 5 : Photo

Selon un récent tweet de Yogesh Brar, le Galaxy Z Fold 5 devrait conserver les trois modules photo présent sur le Z Fold 4 (s'ouvre dans un nouvel onglet). À défaut de passer à la vitesse supérieure, Samsung se contenterait donc de nous reproposer un équipement photo de qualité, qui a déjà fait ses preuves : un capteur principal de 50 Mpx, un module ultra grand-angle de 12 Mpx, et un téléobjectif x3 de 10 Mpx. Reste à savoir si Samsung a prévu de nouvelles fonctionnalités.