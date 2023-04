Samsung repasse en tête des ventes de smartphones devant Apple

Après s’être fait doubler par Apple il y a quelques mois, Samsung s’est rehissé en tête des ventes de smartphones dans le monde. Samsung a expédié le plus de smartphones au premier trimestre 2023. Apple était en deuxième place, suivi par Xiaomi. C’est une bonne nouvelle pour le géant sud-coréen, mais cela n’a pas empêché le marché des smartphones de décliner.

Le marché des smartphones a directement été impacté par la demande en baisse des consommateurs. Depuis l’année dernière, les ventes de smartphones ont baissé et elles ne se sont pas encore redressées en 2023. Les chiffres partagés par Canalys confirment que le marché mondial des smartphones a dégringolé de 12 % par rapport au premier trimestre 2022.

Samsung, Apple et Xiaomi ont expédié le plus de smartphones au premier trimestre 2023

Pour Samsung qui ne veut plus de Google sur ses smartphones, le déclin du marché a tout de même un côté positif. Le constructeur domine le marché avec 22 % des parts contre 21 % pour Apple qui a ajouté ChatGPT sr l’Apple Watch. Xiaomi est en troisième place avec 11 % des parts. Les deux autres constructeurs qui ont expédié le plus de smartphones sont OPPO et Vivo. Les ventes de Samsung ont d’ailleurs probablement été boostées par la sortie du Galaxy S23 en février.

En comparaison, Samsung avait 28 % de parts au premier trimestre 2022 et Apple en avait 18 %. Le marché a donc baissé de 12 % en un an. Comme l’explique Sanyam Chaurasia qui est un analyste chez Canalys, la faible demande des consommateurs a directement impacté la chaîne d’approvisionnement. Selon lui, « les conditions macroéconomiques locales ont continué d’entraver les investissements et les opérations des fournisseurs sur plusieurs marchés. Malgré les baisses de prix et les fortes promotions des vendeurs, la demande des consommateurs est restée atone, en particulier dans le segment bas de gamme en raison de la forte inflation affectant la confiance et les dépenses des consommateurs ».

Heureusement pour les constructeurs de smartphones, le marché devrait bientôt se redresser. Les analystes estiment que les inventaires de smartphones atteindront un niveau sain d’ici la fin du deuxième trimestre 2023. Il est néanmoins encore trop tôt pour savoir si la demande des consommateurs va elle aussi augmenter dans les prochains mois.

Source : Android Central