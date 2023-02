Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22 : une mise à niveau justifiée ?

Samsung a annoncé son téléphone phare pour 2023, le Samsung Galaxy S23, qui devrait prendre la place du Samsung Galaxy S22 chez le fabricant. Alors, que donne leur comparaison ?

Le modèle de l'année dernière s'est avéré être l'un des meilleurs appareils compacts de 2022 - "une merveille de petite taille", et Samsung a donc placé la barre très haut pour la suite.

Nous n'avons pas encore eu l'occasion de soumettre le Galaxy S23 à un test complet, mais nous connaissons toutes ses caractéristiques principales. Voici comment le téléphone se positionne par rapport à son illustre prédécesseur.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22 : prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy S23 sera mis en vente le vendredi 17 février. C'est un peu moins d'un an après le Samsung Galaxy S22, qui est arrivé dans les magasins le 25 février 2022.

Les nouvelles sont mitigées en ce qui concerne le prix du Galaxy S23, selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde.

Prix du Samsung Galaxy S23 :

Galaxy S23 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 959 €

Galaxy S23 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1019 €

Prix du Samsung Galaxy S22 :

Galaxy S22 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 859 €

Galaxy S22 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 909 €

Comme vous pouvez le constater, le Samsung Galaxy S23 sera donc vendu environ 100 euros plus cher en France que le Galaxy S22 à son lancement.

Le Samsung Galaxy S22 est beaucoup plus abordable dans certains pays. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22 : design

Nous savions à quoi allait ressembler le Samsung Galaxy S23 avant son lancement, ce qui explique peut-être notre léger manque d'enthousiasme pour son design. L'autre raison est qu'il ressemble beaucoup au Galaxy S22, mais sans la caractéristique la plus intéressante de ce dernier.

En lieu et place de l'élégant bloc photo du S22 (que nous avons qualifié de "séduisant et efficace" dans notre article), Samsung a repris l'intégration des objectifs directement dans le châssis comme sur les Galaxy S22 Ultra/S23 Ultra. Bien sûr, cela donne à la famille Galaxy S23 un look plus cohérent, mais ce n'est tout simplement pas, selon nous, aussi joli ou distinctif.

Il y a plus de choix de couleurs pour le Galaxy S22, mais cela est dû en grande partie au fait qu'il est sur le marché depuis plus longtemps, ce qui a permis à des couleurs supplémentaires (comme le Violet, le Crème, le Bleu ciel ou le Graphite) de rejoindre le Blanc, le Noir, le Rose, le Lavande ou le Vert dans la gamme.

Le design de la caméra est le principal changement visuel sur le Galaxy S23 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le Galaxy S23 est disponible en Noir, en Vert, en Lavande, en Crème, en Lime et en Graphite, les deux dernières couleurs étant des exclusivités des magasins Samsung, mais vous pouvez être sûrs que d'autres coloris viendront bientôt s'ajouter.

Le Galaxy S23 a apparemment été en partie fabriqué à partir de matériaux recyclés provenant de filets de pêche, de barils d'eau et de bouteilles en PET, donc quelle que soit la couleur que vous choisissez, elle sera écologique.

En termes de taille, le Galaxy S23 mesure 70.9 x 146.3 x 7.6 mm et pèse 168 grammes. Il est donc presque aussi compact que le Galaxy S22, qui mesure 70.6 x 146 x 7,6 mm et pèse 167 grammes.

Le Samsung Galaxy S22 a un écran similaire à celui du S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22 : écran

Ces deux téléphones sont équipés d'écrans AMOLED de 6,1 pouces avec des résolutions de 1080 x 2340 (FHD+) et des taux de rafraîchissement de 120 Hz. D'après ce que nous pouvons voir, il s'agit à peu près des mêmes composants.

Ce n'est pas nécessairement une si mauvaise chose. Dans notre test du Galaxy S22, nous avons qualifié son écran " de plus lumineux et agréable que les autres appareils testés ".

Reste à savoir si cela sera toujours vrai en 2023 avec un tas de nouveaux rivaux sur le marché.

L'écran du Galaxy S23 est aussi petit que celui du S22 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Une chose est sûre, le Galaxy S23 offrira à nouveau une option intéressante à ceux qui en ont assez des téléphones de grande taille. Alors que de nombreux écrans de téléphones avoisinent les sept pouces, l'écran du Galaxy S23 s'avère d'une compacité exemplaire, tout comme le Galaxy S22.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22 : appareils photos

La plupart des grands changements apportés à l'appareil photo cette année concernent le Galaxy S23 Ultra, avec son nouveau capteur de 200 Mpx pour l'objectif principal grand-angle qui attire l'attention.

Le Samsung Galaxy S23 standard, quant à lui, possède un système à trois caméras très similaire à celui du Samsung Galaxy S22. Il y a un appareil photo grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx capable d'un zoom optique 3x.

Le plus grand changement matériel cette fois-ci est l'inclusion d'une caméra selfie de 12 Mpx, plutôt que celle de 10 Mpx du Galaxy S22. Cela permet de capturer des vidéos 4K depuis la caméra frontale, alors que le Galaxy S22 est bloqué à du 1080p.

Le S22 a un design de caméra plus agréable mais les mêmes capteurs arrière. (Image credit: Future / TechRadar)

Une autre nouveauté dont bénéficie le Galaxy S23 est la possibilité de prendre des clichés RAW experts à 50 Mpx au lieu de 12 Mpx seulement. Étant donné que les photos RAW ont pour but de préserver autant d'informations visuelles que possible, cette amélioration devrait s'avérer utile.

Il n'est toutefois pas exclu que ce nouveau mode arrive sur le Galaxy S22 via une future mise à jour logicielle.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22 : performances

La plus grande amélioration du Samsung Galaxy S23 concerne peut-être ses performances. Oui, il sera plus rapide, mais surtout, il le sera pour toute la planète.

En effet, Samsung équipe tous ses téléphones Galaxy S23 de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, quel que soit le territoire. En revanche, seuls certains appareils Galaxy S22 ont reçu le Snapdragon 8 Gen 1, les clients européens devant se contenter de l'Exynos 2200, moins puissant.

Il convient également de noter que le Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23 a été saupoudré d'une sauce spéciale. Samsung l'appelle "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy", en référence au fait que son cœur Cortex-X3 a été cadencé à 3,6 GHz, au lieu des 3,2 GHz habituels.

Le Samsung Galaxy S23 offre une grande amélioration des performances (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Non seulement le Galaxy S23 devrait être beaucoup plus rapide que le Galaxy S22, mais il devrait également être plus rapide que l'ensemble des meilleurs smartphones Android actuellement disponibles.

Les deux téléphones offrent 8 Go de RAM, ce qui est très bien pour ce genre de prix. Oui, il aurait été agréable de voir une option de 12 Go sur le modèle de cette année, comme sur le Galaxy S23 Plus, mais nous n'allons pas en perdre le sommeil.

Les deux appareils sont également identiques en termes de stockage, les deux téléphones étant disponibles en 128 et 256 Go.

Le Samsung Galaxy S22 a une petite batterie (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22 : batterie

Une autre amélioration potentiellement significative du Galaxy S23 est la présence d'une batterie plus grande.

À 3 900 mAh, la cellule du Samsung Galaxy S23 offre une capacité supérieure de 200 mAh que celle de son prédécesseur.

Ceux qui ont la mémoire longue se souviendront peut-être que le Galaxy S22 avait en fait réduit sa batterie de 300mAh par rapport au Samsung Galaxy S21.

Le Samsung Galaxy S23 a une plus grande batterie (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nous avions obtenu une autonomie d'environ 12 heures avec une utilisation variée et quasi constante du Galaxy S22. Nous espérons donc que le Galaxy S23 sera encore plus endurant, surtout avec sa puce Snapdragon 8 Gen 2 plus efficace.

Les normes de charge sont restées les mêmes, les deux téléphones prenant en charge la charge filaire de 25W. C'est un peu décevant, si nous sommes honnêtes. À noter également que vous ne recevez toujours pas de chargeur dans la boîte.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22 : caractéristiques

Nous ne nous attendons pas à une grande différence de fonctionnalités entre ces deux téléphones. Ils fonctionneront tous les deux sur le même skin One UI 5.1, en surcouche d'Android 13, le Galaxy S22 ayant bénéficié d'une mise à jour.

Le gros avantage du Galaxy S23 est qu'il bénéficiera d'une année supplémentaire de mises à jour par rapport à son prédécesseur. Samsung promet quatre ans de mises à jour du système d'exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, ce qui signifie que vous êtes tranquille jusqu'à Android 17 au moins.

Le Samsung Galaxy S22 a un logiciel similaire à celui du S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Lequel devriez-vous acheter ?

Samsung n'a pas révolutionné le marché avec le Galaxy S23. Il s'agit d'un appareil légèrement amélioré, construit sur des lignes similaires, avec un design, un écran et un système de caméra familiers.

Cela dit, nous attendons de grandes choses des performances du Samsung Galaxy S23, avec une nouvelle puce plus rapide à bord et destinée à tous les pays. Nous ne négligeons pas non plus la différence qu'une batterie plus grande pourrait faire sur l'endurance de ce nouveau téléphone.

Reste à savoir si ces améliorations partielles constitueront une mise à niveau intéressante, étant donné que le Samsung Galaxy S22 est sur le point de devenir beaucoup moins cher.

Nous allons bientôt procéder à un examen complet du Samsung Galaxy S23, alors restez à l'écoute pour une comparaison plus approfondie dans les semaines à venir.