Samsung Galaxy S23 : date de sortie, prix, caractéristiques... tout ce que vous devez savoir

Le Samsung Galaxy S23 est lancé aux côtés d'une version S23+ et S23 Ultra, et il s'agit probablement de l'un des meilleurs téléphones que vous pourrez acheter cette année.



Si cette nouvelle gamme Galaxy S de Samsung ne représente pas une mise à niveau monumentale par rapport à la précédente, Galaxy S22, on constate toutefois un léger changement de design - et une amélioration significative au niveau de la fiche technique. Le Galaxy S23 et ses déclinaisons se placent donc en véritables concurrents face à des téléphones au prix similaire comme l'iPhone 14 et le Google Pixel 7 Pro.

Côté design, le Galaxy S23 et son grand frère, le S23=, abandonnent le contour métallique surélevé du bloc photo présent sur le S22 au profit d'objectifs directement intégrés au châssis, à l'instar du S22 Ultra.

Configuration de la caméra du Samsung Galaxy S23 et S23 Plus (Image credit: Samsung)

Au lieu d'hériter de l'impressionnante panoplie de caméras du S22 Ultra et de son capteur de 108 Mpx, le S23 conserve une matrice en grande partie inchangée, ce qui signifie qu'elle se compose toujours d'un objectif grand-angle associée à un capteur de 50 Mpx, d'un ultra grand-angle en 12 Mpx et d'un téléobjectif stabilisé en 10 Mpx assurant un zoom optique 3x. L'appareil photo frontal n'est que de 12 Mpx, mais il s'agit tout de même d'une amélioration par rapport à l'appareil photo à selfie de 10 Mpx du S22.

La principale amélioration de ce téléphone est sa puissante puce Snapdragon 8 Gen 2, qui est le véritable point fort des Galaxy S23.

Nous avons rassemblé ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le Samsung Galaxy S23, avec des détails sur son prix, ses spécifications, son design, son écran, et bien plus encore.

Samsung Galaxy S23 : prix et disponibilité

À partir de 959 euros.

Disponible en précommande dès maintenant, expédition le 17 février

Samsung a dévoilé le Samsung Galaxy S23 aux côtés du Galaxy S23+ et du Galaxy S23 Ultra lors de son événement Galaxy Unpacked le 1er février. L'appareil est disponible en précommande dès maintenant et sera expédié au plus tard le 17 février.

Le Galaxy S23 est proposé en deux variantes de stockage, 128 Go et 256 Go, qui sont commercialisées respectivement 959 euros et 1019 euros. Le Galaxy S23+, plus grand, est disponible en deux variantes de stockage, 256 Go et 512 Go, respectivement vendues au prix de 1219 euros et 1339 euros.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Comparaison des caractéristiques des Samsung Galaxy S23 Header Cell - Column 0 Galaxy S23 Galaxy S23 Plus Galaxy S23 Ultra Écran AMOLED 6,1 pouces à 120Hz AMOLED 6,6 pouces à 120Hz AMOLED 6,8 pouces à 120Hz Définition de l'écran 2340 x 1080 points 2340 x 1080 points 3088 × 1440 points Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy RAM 8GB (LPDDR5X) 8GB (LPDDR5X) 8GB / 12GB (LPDDR5X) Stockage 128GB / 256GB 256GB / 512GB 256GB / 512GB / 1TB Grand-angle (caméra principale) 50MP 50MP 200MP Ultra grand-angle 12MP 12MP 12MP Téléobjectif 10MP, zoom optique 3X 10MP, zoom optique 3X 2 x10MP, zoom optique 3X/10X Caméra selfie 12MP 12MP 12MP Dimensions 146.3 x 70.9 x 7.6 mm 157.8 x 76.2 x 7.6 mm 163.4 x 78.1 x 8.9 mm Poids 168 grammes 196 grammes 234 grammes Capacité de la batterie 3,900 mAh 4,700 mAh 5,000 mAh Vitesse de charge (filaire) 25W 45W 45W Prix au lancement (à partir de) 959 € 1219 € 1419 €

Samsung Galaxy S23 : design

Design presque identique à celui du Galaxy S22 de l'année dernière.

La bloc de l'appareil photo a disparu

Le design du Samsung Galaxy S23 reprend à peu près celui du Galaxy S22, à l'exception de la partie métallique surélevée qui intégrait tous les objectifs du smartphone, désormais inexistante.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Avec ses dimensions de 146.3 x 70.9 x 7.6 mm, le Galaxy S23 présente à peu de chose près la même taille et le même poids (168 g) que son prédécesseur ( soit dit en passant, il a presque exactement la même taille que l'iPhone 14 Pro), bien que les boutons d'alimentation et de volume - qui, pour la première fois, sont fabriqués à partir de matériaux recyclés - se trouvent un peu plus bas. La partie inférieure du téléphone comporte un port USB-C, des trous pour le micro, une grille de haut-parleur et un emplacement SIM physique (double nano).

Le S23+ reprend la même philosophie de conception que son petit frère, mais il mesure 157.8 x 76.2 x 7.6 mm. Sans surprise, il pèse également un peu plus lourd que le S23.

Les Samsung Galaxy S23 et S23+ sont disponibles en quatre couleurs : Noir, Vert, Lavande et Crème. Toutefois, Samsung commercialisera également certaines couleurs exclusives (Graphite, Lime, Bleu ciel et Rouge) sur Samsung.com.

Comme nous l'attendons aujourd'hui des téléphones haut de gamme, l'ensemble de la gamme Samsung Galaxy S23 est conforme à la norme IP68, ce qui signifie que les trois appareils sont résistants à l'eau et à la poussière.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 : écran

Même écran AMOLED de 6,1 pouces que le Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S23 est doté du même écran AMOLED (2340 x 1080 points) de 6,1 pouces et rafraîchi jusqu'à 120 Hz que son prédécesseur, le Galaxy S22. Ses frères et sœurs plus grands, le S23+ et le S23 Ultra, sont respectivement dotés d'écrans de 6,6 et 6,8 pouces, le dernier écran affichant 3088 x 1440 pixels.

L'écran du Samsung Galaxy S23 est recouvert d'un verre Gorilla Glass Victus 2 brillant, qui devrait offrir un niveau de protection raisonnable contre les éraflures, les rayures et les chocs du quotidien.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 : appareils photo

Améliorations minimes par rapport à la configuration du Galaxy S22

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La configuration de l'appareil photo arrière du Samsung Galaxy S23 comprend un objectif grand-angle de 50 Mpx ouvrant à f/1.8 avec stabilisation optique de l'image (OIS), un objectif ultra grand-angle ouvrant à f/2.2 de 12 Mpx et un téléobjectif avec OIS ouvrant à f/2.4 de 10 Mpx pour un zoom optique 3x. Une caméra selfie de 12 Mpx se trouve à l'avant du téléphone et permet d'enregistrer des vidéos pouvant aller jusqu'en 4K.



La photographie de nuit a été améliorée par rapport au Samsung Galaxy S22, et le mode Expert Raw du téléphone prend désormais en charge les photos de 50 Mpx (alors que le S22 ne prenait en charge que les images RAW d'une résolution maximale de 12 Mpx).

Le S23+ partage les mêmes caractéristiques que son petit frère.

Image 1 of 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23 : performances

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé

Malgré des mises à jour assez rudimentaires sur le reste du téléphone, les impressionnantes performances internes du Galaxy S23 sont probablement sa principale innovation.

Les trois modèles Galaxy S23 utilisent la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, une version sur mesure du processeur mobile standard surcadencé à 3,36 GHz. En théorie, ce processeur ultra-rapide permet au S23 (et au S23+) de rivaliser avec les meilleurs iPhones d'Apple (avec leurs puces A16 Bionic) en termes de puissance, bien que nous n'ayons pas encore eu l'occasion d'évaluer suffisamment l'appareil pour le confirmer.

Chaque modèle de la gamme Galaxy S23 utilise une version personnalisée de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. (Image credit: Samsung)

Malheureusement, aucun téléphone de la gamme S23 ne prend en charge une quelconque forme de connectivité par satellite - ce qui est surprenant, étant donné que le S23 et le S23+ associent tous deux la puce Snapdragon 8 Gen 2 personnalisée au modem X70 5G compatible avec les satellites.

Comme mentionné, le Galaxy S23 est disponible en deux variantes de stockage, 128 Go et 256 Go, et les deux versions sont équipées de 8 Go de RAM. Le S23+ est proposé dans des variantes de 256 Go et 512 Go, toujours avec 8 Go de RAM pour chacune.

Samsung Galaxy S23 : batterie

Batterie de 3 900 mAh pour le S23

Batterie de 4 700 mAh pour le S23 Plus

Le Samsung Galaxy S23 est équipé d'une batterie de 3 900 mAh, soit 200 mAh de plus que celle du Galaxy S22.

Le téléphone prend en charge la recharge filaire super rapide (25 W), la recharge sans fil rapide et le PowerShare sans fil, ce qui vous permet de recharger d'autres appareils Galaxy (comme les Samsung Galaxy Buds 2 Pro) à l'arrière de celui-ci.

Le Samsung Galaxy S23+ est doté d'une batterie plus grande de 4 700 mAh (en raison de son plus grand format) et d'une recharge filaire plus puissante (45 W).

Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ côte à côte (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 : logiciels

Android 13 superposé au Samsung One UI 5.1

Les caractéristiques logicielles restent à découvrir

Image 1 of 3 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Tous les téléphones de la gamme Samsung Galaxy S23 sont livrés avec Android 13 "Tiramisu" et l'interface One UI 5.1 de Samsung. Le constructeur a promis quatre générations de mises à jour du système d'exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité pour ses nouveaux appareils, de sorte que vous n'aurez pas à penser à remplacer le S23 avant un bon moment si vous êtes quelqu'un qui aime garder son smartphone le plus longtemps possible.

Samsung a également introduit une poignée de nouvelles fonctionnalités logicielles avec la gamme Galaxy S23, notamment une meilleure collaboration dans Galaxy Notes et pendant un appel dans Google Meet et des capacités de sécurité améliorées (par exemple, vous pouvez mettre le téléphone en mode maintenance afin que toutes vos données soient protégées pendant que quelqu'un travaille dessus).

À noter que le S23 aura droit à sa propre sonnerie.