Où précommander le Samsung Galaxy Z Flip 4 au meilleur prix ?

Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleures offres actuelles liées au Samsung Galaxy Z Flip 4. Que vous cherchiez un nouveau smartphone haut de gamme ou à vous lancer dans l'aventure du pliable, sachez qu'il existe des promotions fantastiques pour vous aider à compenser le coût important de cet appareil.

Les précommandes du Samsung Galaxy Z Flip 4 sont ouvertes dès maintenant, et dureront jusqu’à la mise en vente officielle du smartphone pliable, le 25 août.

Lancé à partir de 1 109 € (si vous optez pour l’édition 128 Go), le Samsung Galaxy Z Flip 4 est légèrement plus cher que son prédécesseur - le Galaxy Z Flip 3. Heureusement, cependant, il y a un certain nombre d'améliorations itératives qui couvrent presque toutes les caractéristiques de l'appareil pliable : la puce, l'écran et même le design ont tous été optimisés, pour en faire le smartphone pliable à clapet le plus complet du marché.



Le Galaxy Z Flip 4 est équipé d'un chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 haut de gamme et de 8 Go de RAM, une combinaison lui octroyant une fluidité à toute épreuve. Une batterie plus généreuse et un nouvel écran à fréquence de rafraîchissement adaptative devraient vous aider à obtenir une journée complète d'utilisation de l'appareil, tandis que le module photo mis à niveau délivre un meilleur éclairage et une stabilisation de l'image appréciée par les photographes et les vidéastes amateurs.

Les meilleures offres de précommande du Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung.com propose actuellement l’offre de précommande la plus alléchante, avec des économies conséquentes si vous souhaitez l’échanger contre votre ancien appareil. La primeur est donnée bien évidemment aux smartphones et tablettes Samsung. Ainsi, si vous optez pour la reprise d’un Galaxy S20 Ultra, par exemple, vous recevrez une remise de 290 €. Celle-ci peut grimper jusqu’à 600 € si vous comptez vous débarrasser de votre Galaxy Z Fold 3 512 Go. L’opération fonctionne avec presque tous les modèles de smartphones, y compris les iPhones (de 5s à 13). En plus de ce bonus reprise, Samsung vous réserve une coque et un an d’assurance Samsung Care+. Attention, le site de Samsung connaît actuellement des pics de trafic et certaines pages marchandes peuvent ne pas s’afficher immédiatement. Nous vous recommandons d'attendre un peu et de revenir sur lesdites pages plus tard dans la journée.

Ces quatre marchands proposent une remise de 200 € maximum, pour toute reprise de votre ancien smartphone :

Faut-il acheter le Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Caractéristiques techniques (Image credit: Samsung) Système d'exploitation : Android 12 | Ecran : 6,7 pouces AMOLED, 120Hz | Résolution : 2640 x 1080 (principal), 512 x 260 (couverture) | CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Mémoire : 8 Go | Poids : 187 g | Stockage : 128 Go / 256 Go / 512 Go | Batterie : 3 700 mAh | Caméra arrière : 12 Mpx (grand angle) / 12 Mpx (ultra-grand angle) | Caméra frontale : 10 Mpx

Dans l'ensemble, le Samsung Galaxy Z Flip 4 concède une mise à niveau assez itérative à la ligne d'appareils pliables à clapet de la marque - une mise à niveau qui peut sembler assez discrète au premier abord.

L’amélioration la plus importante est peut-être l’intégration du nouveau chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Cette puce mobile se classe parmi les meilleures du marché et donne au Flip 4 beaucoup de puissance pour les applications et les jeux les plus gourmands, ou tout simplement votre navigation quotidienne. Il convient toutefois de noter que le Flip 4 n'est équipé que de 8 Go de RAM, contre 12 Go pour le Galaxy Z Fold 4.

De l'extérieur, le Flip 4 partage le même design que le Flip 3, bien qu'un cadre plus fin signifie que l'appareil apparaît un peu plus petit (1,5 mm) lorsqu'il est plié. À l'intérieur, l'écran principal est désormais doté de la technologie UTG 2.0 (ultra-tough-glass), 20% plus résistante qu'auparavant - avec une dalle AMOLED de 6,7 pouces (2640 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement grimpant jusqu'à 120 Hz. Nous disons "jusqu'à" ici parce que l'écran prend maintenant pleinement en charge une fréquence de rafraîchissement adaptatif, ce qui devrait ménager la batterie. Celle-ci a été portée à 3 700 mAh, contre 3 400 mAh pour le modèle du Flip 3. Une optimisation fantastique si l'on considère que l’autonomie constituait une plainte fréquente avec la génération précédente.

En ce qui concerne le module photo, il n'y a pas d'améliorations majeures au niveau du verre ou de la résolution, mais il y a quelques avancées au niveau du capteur qui, selon Samsung, permettront d'obtenir un meilleur éclairage pour les photos et les vidéos. En augmentant le nombre de pixels à 1,8 µm (au lieu de 1,4 µm), Samsung affirme que vous obtiendrez jusqu'à 65% de luminosité en plus. La stabilisation de l'image pour les vidéos et les photos a également été optimisée, il devrait donc être plus facile de capturer la scène parfaite.