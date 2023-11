Samsung pourrait prévoir un Galaxy pliable de milieu de gamme pour 2024

Cette année, Samsung a enrichi son portefeuille avec le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5, deux prouesses de technologie pliable qui, bien qu'attirantes, arborent des étiquettes de prix considérables. Cependant, des murmures se font entendre sur la scène tech, annonçant qu'en 2024, Samsung pourrait introduire un nouvel acteur dans l'arène des téléphones pliables : un modèle plus accessible financièrement, destiné à démocratiser cette technologie avant-gardiste et à l'intégrer dans sa gamme existante.

Cette rumeur émane des analystes très respectés de TrendForce, qui affirment que les fabricants Android considèrent les téléphones pliables comme un secteur de croissance sur un marché des smartphones où les ventes sont globalement en baisse.

"Samsung prévoit d'introduire des téléphones pliables sur le marché du milieu de gamme l'année prochaine, réduisant encore les barrières de prix et rendant les téléphones pliables plus accessibles à un plus large éventail de consommateurs", écrit l'équipe de TrendForce, en se basant sur des sources de la chaîne d'approvisionnement. Pour l'instant, rien n'indique si cet appareil moins cher sera un téléphone pliable de type "book" ou "flip".

Vous pouvez découvrir ce que nous pensons des derniers appareils pliables de Samsung en lisant notre avis sur le Samsung Galaxy Z Fold 5 et notre avis sur le Samsung Galaxy Z Flip 5. Le Z Flip 5 est proposé à partir de 1 199 €, et le Z Fold 5 à partir de 1 899 €, nous espérons donc un prix nettement inférieur.

Nouveau Samsung : ce que nous voulons voir

Il n'y a qu'une seule chose que nous attendons d'un Samsung Galaxy pliable abordable : un bon rapport qualité-prix. Le Samsung Galaxy S23 FE montre que l'entreprise sait comment créer des versions bon marché de ses produits phares, et qu'il s'agit de choisir les bons compromis à faire pour atteindre un niveau de prix inférieur.

Des composants légèrement plus anciens sont susceptibles d'apparaître : le téléphone pourrait utiliser la puce Snapdragon 8 Gen 2 de cette année plutôt que la puce Snapdragon 8 Gen 3 qui devrait être utilisée dans le Samsung Galaxy S24. Il en ira probablement de même pour les appareils photo : nous pourrions avoir deux appareils photo à l'arrière au lieu des trois dont dispose le Galaxy Z Fold 5.

Des écrans plus grands, moins lumineux et de plus faible résolution sont souvent utilisés sur des téléphones plus abordables, et cela nous convient si cela signifie un prix plus bas - tant que l'affichage n'est pas trop inférieur. En regardant la fiche technique du Z Fold 5, nous aimerions que la résistance à l'eau, le chargement sans fil et la prise en charge du stylet soient également conservés.

Les appareils pliables étant moins chers à produire, Samsung pourrait bien suivre cette voie et proposer un Galaxy Z Flip 6 moins onéreux. Tant que le prix est correct, nous sommes prêts à faire quelques compromis - mais nous espérons qu'un grand écran de couverture utile sera conservé, car il est essentiel pour l'utilisation du téléphone.