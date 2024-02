Samsung Galaxy Buds 3 : dernières nouvelles, rumeurs, et tout ce que nous savons jusqu'à présent

Nous attendons patiemment les successeurs des Samsung Galaxy Buds 2, lancés en août 2021, et les Galaxy Buds 3 sont désormais en retard. Cela signifie qu'ils pourraient apparaître à tout moment.

Pour être juste envers Samsung, la marque a lancé les Samsung Galaxy Buds 2 Pro en août 2022, mais nous attendons également les Galaxy Buds 3 Pro. Nous avons été ravis de découvrir d'autres produits – consultez notre test du Samsung Galaxy Z Fold 5 ou du Samsung Galaxy S24 pour quelques exemples – mais nous attendons toujours des mises à jour pour les écouteurs.

Il y a eu du mouvement à ce niveau avec le lancement des Samsung Galaxy Buds FE, plus abordables, en octobre 2023, donc les Buds 3 et Buds 3 Pro devraient être les prochains... enfin. Voici les fuites et rumeurs que nous avons entendues jusqu'à présent, ainsi que ce que nous espérons de la prochaine génération d'écouteurs sans fil.

Les Galaxy Buds 2 Pro en violet bora (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Considérant qu'il y a eu un écart de deux ans entre les premiers Galaxy Buds et les Galaxy Buds 2, on aurait pu penser que 2023 serait l'année des Galaxy Buds 3 – mais nous ne les avons pas vus, et nous sommes maintenant en 2024.

Samsung a organisé un événement Galaxy Unpacked en février 2023, ce qui nous a fait penser que l'événement annuel d'août Unpacked de Samsung serait une scène idéale pour une grande révélation des Buds 3, mais non. Idem pour l'Unpacked de janvier 2024.

Maintenant, amusons-nous un peu avec quelques fuites. Un post du 16 avril sur X par l'informateur @chunvn8888 affirmait que les Galaxy Buds 3 sont "bientôt disponibles".

Galaxy Buds 3 coming soon 👀April 16, 2023 See more

C'est déjà quelque chose, non ?

Selon SamMobile, des photos présumées des Samsung Galaxy Buds 3 ont fuité dans le cadre de leur supposée certification par les régulateurs en Corée. Cela implique qu'ils seront avec nous plus tôt que tard. Tout ceci reste de la spéculation, bien sûr, mais cela correspond aux habitudes de sortie de produits de Samsung.

En termes de prix, nous espérons vraiment que les Galaxy Buds 3 suivront la tendance de Samsung à offrir des écouteurs sans fil abordables. Pas nécessairement aussi bon marché que les meilleurs écouteurs sans fil budget, mais proche.

Les Galaxy Buds 2 et les premiers Galaxy Buds ont tous deux été lancés à 149 €, donc nous espérons vraiment que Samsung ne rompra pas cette tendance avec la sortie de ses Buds de troisième génération.

D'autres écouteurs sans fil destinés à accompagner les smartphones existent, bien sûr, favorisant ainsi la fidélité à la marque au sein d'un écosystème bénéfique. Et ici, Samsung semble relativement abordable. Le concurrent le plus proche d'Apple pour le prix, les AirPods 3, ont été lancés à 199 € en octobre 2021 – et ces AirPods de base n'incluent pas la réduction active du bruit alors que les Galaxy Buds le font.

Mais Samsung n'est pas l'option la moins chère disponible. Les Nothing Ear (2) sont arrivés en mars 2023 (désormais un partenaire naturel pour le Nothing Phone 2) avec un prix de 149 €, ce qui était plus cher que les premiers Nothing Ear (1) mais toujours légèrement moins cher que n'importe quel Galaxy Buds.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro étaient une proposition magnifiquement compacte (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 3 : fuites et rumeurs

Nous commençons maintenant à voir quelques fuites et rumeurs supplémentaires concernant les Samsung Galaxy Buds 3 et les Samsung Galaxy Buds 3 Pro, et à mesure que l'élan se construit, il devient de plus en plus probable qu'un lancement soit imminent.

Nous avons maintenant vu un dépôt réglementaire, par exemple, qui semble montrer l'apparence des Galaxy Buds 3. D'après cette fuite, il semble que le design des écouteurs ait été légèrement modifié, donnant une impression de Samsung Galaxy Buds Plus.

Autre chose qui a suscité nos espoirs : la présentation d'un étui pour écouteurs avec un écran – bien que Samsung dise n'avoir aucun plan pour sortir cela comme un produit réel, donc malheureusement nous ne les verrons pas sur les Galaxy Buds 3.

Concernant la version Pro des écouteurs à venir, la rumeur veut qu'ils soient prévus pour un lancement à un certain moment – en même temps, nous présumons, que les écouteurs standards. Cependant, nous ne savons pas exactement quand ils pourraient apparaître.

Il n'y a vraiment pas grand-chose sur lequel se baser en termes de spécifications ou de fonctionnalités divulguées, mais à mesure que la date de lancement se rapproche, nous espérons que la situation changera – et nous mettrons régulièrement à jour cette page au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

Ce que nous avons vu récemment, c'est que les Galaxy Buds 2 prennent en charge la traduction en temps réel, grâce au Galaxy S24 et au Galaxy AI. Samsung a également déclaré que des fonctionnalités de santé plus avancées sont en chemin, et les Galaxy Buds 3 pourraient bien jouer un rôle à cet égard.

Samsung Galaxy Buds 3 : ce que nous voulons voir

Le meilleur aspect des Galaxy Buds 2 d'entrée de gamme ? Probablement les écouteurs amusants, légers, compacts et en forme de galet et l'étui carré extrêmement portable. Oh, et le fait que Samsung ait réussi à atteindre de telles proportions bijou sans perdre la charge sans fil Qi. Nous espérons que Samsung ne renoncera pas à cela – et à l'ensemble du langage de conception – pour les Buds 3.

À seulement 5g par écouteur, nous espérons vraiment que Samsung ne s'éloignera pas trop du design et de la forme des Buds 2 (à part de nouvelles couleurs, peut-être) – car comme le sait un rédacteur de TechRadar, les bandes de stabilité en silicone sur les écouteurs Bose ont une durée de vie ennuyeuse. De plus, Samsung a essayé la forme de haricot... Nous allons nous arrêter là.

Un aspect esthétique que nous aimerions voir Samsung modifier ? La finition brillante. Un revêtement mat sur le boîtier du pilote (similaire à celui porté par les Buds 2 Pro) aiderait à la fois la sécurité et les empreintes digitales – bien que Sony ait adopté une approche plus brillante avec ses écouteurs Sony WF-1000XM5, donc nous pourrions ne pas avoir de chance là.

Maintenant, la qualité sonore. Cette année, des concurrents tels que l'excellent Sony WF-C700N offrent une bien meilleure audio à des prix beaucoup plus bas (bien qu'ils n'incluent pas l'audio spatial LDAC de premier ordre de Sony ou le moteur d'upscaling extrême DSEE), donc nous aimerions vraiment voir une forme d'audio spatial ici, que Samsung a tendance à appeler audio 360. Et cela peut être fait à ce niveau ! Considérant que le Sony WF-C700N offre à la fois la réduction active du bruit et l'audio Sony 360 Reality, votre compte Tidal vient de recevoir un énorme boost audio immersif.

Le violet bora refait son apparition (Image credit: Samsung)

Les avantages que nous aimerions voir ? Les écouteurs phares Technics EAH-AZ80 offrent maintenant une connectivité multipoint à trois appareils, pas deux – mais nous ne nous attendrions pas à voir cela ici, n'est-ce pas ? Eh bien en fait, les écouteurs Technics de gamme inférieure (les EAH-AZ60) l'offrent aussi, donc si Samsung veut vraiment nous inciter à investir dans ses montres, tablettes et téléphones pliables dans l'espoir d'un écosystème homogène vraiment sans stress, il sait ce qu'il doit faire…

Une meilleure ANC (au-delà du simple allumé ou éteint, comme on le trouve dans les Buds 2) est également une demande évidente que nous faisons – et encore une fois, l'option d'entrée de gamme Sony mentionnée ci-dessus offre un contrôle adaptatif du son (vous pouvez sélectionner 'Marche', 'Attente', 'Voyage' ou 'Lieux enregistrés' dans l'application), qui adapte réellement les niveaux de suppression du bruit pour vous.

La détection vocale de Samsung, trouvée dans les Galaxy Buds 2 Pro, est un petit avantage excellent signifiant que lorsque vous parlez, le mode Ambiant et le volume de la musique sont automatiquement déployés pour faciliter votre conversation. Après cinq, dix ou quinze secondes de silence (vous pouvez choisir dans l'application), la musique revient simplement à la normale. Nous aimerions voir cela se répercuter sur les Buds 3.

Enfin, nous devons vraiment parler de l'autonomie de la batterie – un point douloureux dans toute la gamme des Buds de Samsung. La sortie de Samsung a généralement seulement réussi environ cinq heures de lecture sur une seule charge, alors que les Sony WF-C700N gèrent 7,5 heures – et bien que l'autonomie globale de la batterie des Sony WF-C500 plus anciens et toujours bon marché ne soit pas incroyable (il n'y a qu'une seule charge supplémentaire dans l'étui), vous obtiendrez 10 heures des écouteurs seuls. Nous espérons vraiment un peu plus d'endurance de la part des prochains Galaxy Buds 3 de Samsung.

Avec ces améliorations, nous pourrions bientôt pouvoir insérer les Galaxy Buds 3 non annoncés directement dans notre guide des meilleurs écouteurs à réduction de bruit...