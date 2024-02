Samsung Galaxy Buds 3 Pro - tout ce que nous savons jusqu'à présent et ce que nous voulons voir

Dans notre test des Samsung Galaxy Buds 2 Pro, nous avons trouvé beaucoup de choses appréciables à propos des écouteurs sans fil - mais ils ont fait leurs débuts en août 2022, et nous sommes plutôt impatients de voir ce que Samsung a travaillé pour la suite.

Samsung n'a encore rien officialisé, mais les fuites et les rumeurs concernant les Samsung Galaxy Buds 3 Pro s'accumulent peu à peu, et nous les avons rassemblées ici - tout en rassemblant quelques idées sur ce que nous attendons des prochaines oreillettes.

Si vous ne pouvez pas attendre que Samsung se ressaisisse, consultez notre guide complet des meilleurs écouteurs sans fil pour voir ce qui attire votre attention (ou vos oreilles). Si l'on en croit la qualité des Galaxy Buds 2 Pro, cela vaut peut-être la peine d'attendre.

Comme vous l'avez lu ci-dessus, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro ont été dévoilés en août 2022 - nous attendions donc les Galaxy Buds 3 Pro lors de l'événement Unpacked de juillet 2023. Cependant, pour une raison quelconque, ils n'ont pas été présentés.

Si l'on considère que la version originale des Galaxy Buds Pro a été lancée en janvier 2021, un écart de 18 mois entre les deux versions est peut-être plus réaliste. La date de lancement des Galaxy Buds 3 Pro se situerait donc au début de l'année 2024.

C'est ce qu'indiquent les fuites jusqu'à présent, la plus récente suggérant que le micrologiciel pour les Galaxy Buds 3 Pro et les Galaxy Buds 3 est en cours de développement. Le lancement ne peut plus être très éloigné.

Les Galaxy Buds 2 Pro, en violet bora (Image credit: Samsung)

Galaxy Buds 3 Pro : prix attendu

Jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu parler du prix des Samsung Galaxy Buds 3 Pro, mais nous pouvons nous référer aux Galaxy Buds 2 Pro : au lancement, ils vous auraient coûté 229 €, ce qui vous donne une idée de la fourchette de prix dont nous parlons.

Autres données à prendre en compte : les Galaxy Buds 2 plus basiques de 2021 coûtent 149 €, tandis que les Galaxy Buds FE lancés en 2023 coûtent 99 €. Les écouteurs Pro sont clairement des écouteurs haut de gamme en termes de prix et de fonctionnalités.

Nous ne nous attendons pas à ce que le prix des Samsung Galaxy Buds 3 Pro soit inférieur à celui de leurs prédécesseurs : 229 €. Compte tenu de l'inflation observée au niveau de la fabrication et des matériaux, les nouveaux écouteurs pourraient coûter un peu plus cher.

Galaxy Buds 3 Pro : actualités et rumeurs

Il n'y a pas vraiment eu d'avalanche de fuites et de rumeurs autour des Samsung Galaxy Buds 3 Pro à ce stade - les seuls murmures que nous ayons entendus concernaient un lancement potentiel en 2024, et nous avons fait un lien vers ces deux informations ci-dessus.

Nous n'avons encore rien entendu sur les spécifications, le design ou l'autonomie de la batterie. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que Samsung a lancé les Samsung Galaxy Buds FE en octobre 2023, vous offrant une option abordable pour vos écouteurs sans fil (nous nous attendons à ce que les Galaxy Buds 3 Pro soient vendus à un prix plus élevé).

Nous pouvons vous parler d'une mise à jour des Galaxy Buds 2 Pro : ces écouteurs peuvent désormais gérer la traduction en direct, grâce à Galaxy AI et au tout nouveau Galaxy S24, et c'est une fonctionnalité qui sera presque certainement intégrée aux Galaxy Buds 3 Pro, lorsqu'ils apparaîtront.

Nous avons également vu Samsung montrer un boîtier Galaxy Buds avec un écran OLED - mais apparemment, il s'agit juste d'un prototype expérimental, et ce n'est pas quelque chose que nous verrons avec les Galaxy Buds 3 Pro.

Galaxy Buds 3 Pro : ce que nous voulons voir

Samsung pourrait suivre l'exemple des écouteurs QuietComfort Earbuds 2 de Bose (Image credit: Future)

Il est juste de dire que les rumeurs et les fuites concernant les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont plutôt rares pour le moment - peut-être en entendrons-nous parler plus tard en 2024. Il en va de même pour les Samsung Galaxy Buds 3 standard : nous n'avons pratiquement pas entendu parler d'eux non plus.

En attendant d'en savoir plus, nous avons quelques idées sur la façon dont Samsung pourrait améliorer les écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro, qui sont déjà très impressionnants.

1. Des couleurs plus intéressantes

De nos jours, les écouteurs sans fil ne se limitent plus à la musique : ils sont aussi des éléments de mode. Les Galaxy Buds 2 Pro proposaient une couleur violette bora vaguement intéressante à côté des options noires et blanches plutôt standard, mais nous pensons que les Galaxy Buds 3 Pro peuvent faire mieux. Les téléphones de Samsung sont suffisamment colorés, alors pourquoi ne pas en faire de même pour ses écouteurs sans fil ?

(Image credit: Future)

2. Meilleure autonomie de la batterie

Bien sûr, l'éternelle demande pour toute nouvelle paire d'écouteurs sans fil : une meilleure autonomie. Avec la réduction active du bruit, les Galaxy Buds 2 Pro n'offrent que cinq heures d'autonomie, ce qui n'est pas terrible, même si cette autonomie passe à 18 heures avec l'étui. Espérons que Samsung parviendra à faire de la magie technologique et à allonger cette durée.

3. Amélioration de l'IA

Vous pouvez parler à Bixby via les Galaxy Buds 2 Pro, mais nous pensons que Samsung peut faire mieux que cela, surtout à l'ère du ChatGPT.

Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le Samsung Galaxy S24 sera doté de fonctions d'IA, alors nous espérons que cela se répercutera sur les Galaxy Buds 3 Pro l'année prochaine - pour vous donner un assistant d'IA vraiment intelligent et capable, intégré directement dans vos écouteurs.

(Image credit: Samsung)

4. Le même prix

Nous n'avons pas peur de payer pour la qualité, et nous comprenons que faire fonctionner la meilleure technologie dans un espace aussi réduit est une affaire coûteuse - mais cela dit, nous espérons que Samsung parviendra à maintenir le prix de la série Galaxy Buds Pro aux alentours de 229 €.

5. Réduction du bruit personnalisable

Un meilleur son est toujours une évidence lorsqu'il s'agit d'une liste de souhaits pour de nouveaux écouteurs sans fil, mais nous allons le préciser quand même. En particulier, nous aimerions voir un peu plus de granularité en termes de réduction active du bruit sur les Galaxy Buds 3 Pro - peut-être une sélection de modes, comme c'est le cas avec certains rivaux (voir notre avis sur les écouteurs QuietComfort 2 de Bose pour plus de détails).