Le Samsung Galaxy S24 pourrait être le premier "téléphone à intelligence artificielle" - voici ce que cela signifie

Samsung a récemment révélé qu'elle intégrerait l'IA générative dans ses prochains smartphones - et le Samsung Galaxy S24 semble maintenant de plus en plus susceptible d'être son premier "téléphone IA", selon de nouvelles demandes de marques déposées.

Comme l'a repéré Galaxy Club (via SamMobile), Samsung a déposé des demandes de marques dans l'UE et au Royaume-Uni le 24 novembre pour les expressions "AI Phone" (téléphone à intelligence artificielle) et "AI Smartphone" (smartphone à intelligence artificielle). Étant donné que la série Galaxy S24 devrait être lancée le 17 janvier, il est probable que ces marques soient destinées à ses prochains téléphones phares.

Quant à savoir si ces marques seront acceptées, c'est une autre affaire. Mais l'intention de Samsung est assez claire : l'IA sera le principal argument de vente de la série S24, et cela pourrait être la tendance pour tous les smartphones en 2024.

Mais que signifie exactement ce marquage "AI" ? Après tout, les téléphones Samsung sont depuis longtemps dotés de fonctions alimentées par l'IA, de l'application de retouche d'image Galaxy Enhance-X aux astuces de photographie computationnelle comme les photos de la lune du S23 Ultra.

(Image credit: Shutterstock / ZinetroN)

La différence, c'est que cette fois-ci, l'IA devrait être plus proche du cœur des téléphones phares de Samsung, plutôt que d'être un accessoire. Samsung a déjà révélé qu'elle "développait en profondeur" des moyens d'intégrer l'IA générative dans ses téléphones et, au début du mois, elle a annoncé Samsung Gauss.

Gauss est un LLM (large language model) intégré à l'appareil, nommé d'après le mathématicien Carl Friedrich Gauss, qui, selon Samsung, contribuera à l'assistance virtuelle hors ligne, aux résumés automatiques de documents, à la génération d'images et à bien d'autres choses encore. Pour ce dernier point, Samsung a également déposé les marques Magic Pixel, Flex Magic et Flex Magic Pixel - et bien que nous ne sachions pas encore exactement à quoi elles font référence, il pourrait bien s'agir de nouvelles astuces d'imagerie générative par l'IA.

Ainsi, alors que les dernières fuites du Galaxy S24 suggèrent qu'il apportera des changements mineurs au niveau du design, comme un écran aux bords plus plats, les changements les plus importants en matière d'intelligence artificielle se trouveront probablement sous le capot, aux côtés de la puce Snapdragon 8 Gen 3.

Analyse : IA - Le grand champ de bataille pour 2024

Samsung is actively pursuing the option of offering the on-device AI features of the S24 as a ‘subscription’ service.November 6, 2023 See more

Avec des ventes de smartphones toujours en chute libre - les livraisons mondiales sont en baisse depuis huit trimestres consécutifs - les grandes marques ont clairement besoin d'une nouvelle fonctionnalité pour nous inciter à mettre à jour nos appareils. À en juger par les demandes de marque déposées par Samsung, l'IA sur l'appareil sera cette fonctionnalité pour la série S24 en janvier - même si, comme le suggère la fuite Revegnus (ci-dessus), il s'agit potentiellement d'un abonnement payant supplémentaire.

La grande question est de savoir dans quelle mesure ces fonctionnalités basées sur l'IA seront utiles dans le monde réel. Le mois dernier, Qualcomm a tenu à montrer le potentiel d'IA de sa puce Snapdragon 8 Gen 3 - qui sera au cœur d'une vaste gamme de téléphones Android - avec son moteur d'IA générative capable de créer de nouvelles images à partir de simples commandes. Il peut également doubler la taille des images ou effectuer une sorte de "recadrage inversé" qui vous permet de faire un zoom arrière sur vos photos.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Cependant, Samsung devra développer des fonctionnalités autour de ces capacités dans sa série S24 - et celles-ci devront être réellement convaincantes plutôt que de se contenter de trucs légèrement divertissants.

Par exemple, Qualcomm nous a montré comment les modèles d'apprentissage automatique de sa dernière puce Snapdragon peuvent aider à déterminer la qualité de l'air autour de vous - c'est astucieux, mais pas vraiment révolutionnaire. Nous sommes impatients de voir quelles fonctions d'IA Samsung mettra en avant lors de son grand lancement, qui devrait avoir lieu le 17 janvier.

Cet événement donnera probablement le ton pour tous les grands lancements de smartphones de 2024. Honor a déjà annoncé que le Magic 6 utiliserait un LLM on-device pour alimenter des fonctionnalités telles que Magic Capsule, qui vous permet de naviguer dans certains aspects du téléphone à l'aide de vos yeux.

Les premières rumeurs concernant iOS 18 suggèrent qu'Apple développe des fonctionnalités telles qu'un assistant Siri alimenté par l'IA, qui pourrait être dévoilé dès la WWDC 2024 en juin. Que les jeux de l'IA commencent.