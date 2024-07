Nouveaux Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro : Samsung dévoile des fonctions IA très intéressantes

Samsung veut mettre de l'intelligence artificielle dans vos oreilles, du moins si l'on en croit les écouteurs sans fil Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro récemment annoncés.

Dévoilés lors du Samsung Galaxy Unpacked le 10 juillet 2023, les deux nouveaux ensembles de Galaxy Buds présentent un nouveau design, les deux paires d'écouteurs étant désormais dotées d'une tige semblable à celle des AirPods, utilisée pour contrôler physiquement le volume des écouteurs en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas. De plus, le boîtier des Buds est plus vertical que le rectangle arrondi horizontal des Galaxy Buds 2.

Les Galaxy Buds 3 standard présentent un design de type ouvert, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'embouts pour pénétrer dans le canal auditif, alors que les nouveaux Galaxy Buds 3 Pro en ont, ce qui devrait se traduire par un meilleur blocage passif des bruits extérieurs non désirés.

Commençons par les spécifications. Les Galaxy Buds 3 sont dotés de haut-parleurs avec un pilote dynamique 1 voie de 11 mm, de 3 micros, d'un son Hi-Fi 24 bits de très haute qualité lorsqu'ils sont utilisés avec des appareils Galaxy compatibles, et prennent en charge l'audio 360. L'annulation active du bruit est également présente et correcte.

Les Galaxy Buds 3 Pro sont globalement les mêmes, mais ils sont équipés d'un haut-parleur dynamique à deux voies de 10,5 mm et d'un tweeter planaire de 6,1 mm. L'ANC dispose d'une détection du son ambiant et de la capacité de détecter les voix et de laisser filtrer les conversations sans que l'utilisateur ait besoin d'arrêter la musique ou de retirer les écouteurs de ses oreilles.

En ce qui concerne l'autonomie, les Buds 3 ont une capacité de 48 mAh, tandis que les Buds 3 Pro ont une capacité de 53 mAh. Les étuis des deux modèles contiennent une batterie de 515 mAh, mais il convient de noter que les écouteurs Pro sont dotés de "Blade Lights", des bandes lumineuses situées sur leur tige qui s'allument pour indiquer, par exemple, que le mode d'appairage des écouteurs est actif ou pour aider à retrouver les écouteurs égarés. Ce type d'éclairage pourrait consommer un peu plus d'électricité que les Bads 3 standard, dépourvus de lumière.

Jusqu'à présent, les nouveaux Galaxy Buds n'ont pas grand-chose pour se démarquer des meilleurs écouteurs sans fil que l'on peut acheter actuellement. Et après les avoir examinés en personne, je n'ai pas été immédiatement époustouflé par leur qualité de fabrication.

Galaxy Buds 3 Pro : un as de l'IA

Cependant, l'IA pourrait être la sauce secrète de ces écouteurs sans fil. Non seulement la détection audio intelligente fournit une fonction d'égalisation adaptative dans les Buds 3 Pro, mais elle peut également ajuster intelligemment le filtrage ANC en fonction de l'environnement. Si vous passez devant un chantier où il y a beaucoup de machinerie lourde, l'ANC adaptatif sera activé pour tenir le bruit à distance, mais si une alarme se déclenche, la technologie intelligente saura laisser le klaxon de l'alarme filtrer au-delà de l'annulation du bruit. Cela signifie que vous pouvez porter les Buds 3 Pro sans craindre que l'ANC vous empêche d'entendre une alerte importante.

Les nouveaux Galaxy Buds 3 et 3 Pro sont dotés d'une fonction "Interprète" en mode écoute, qui détecte automatiquement les conversations dans une langue étrangère prise en charge et fournit une traduction directe dans vos oreilles.

Nous n'avons pas eu l'occasion de tester cette fonction, mais elle pourrait être un moyen de faire tomber les barrières linguistiques sans avoir à apprendre une autre langue. Le seul bémol est que le nombre de langues prises en charge est limité au lancement, alors ne vous attendez pas à pouvoir visiter un restaurant au Pays de Galles et à comprendre ce que signifie "mochyn tew".

Un autre ajout intelligent est la fonction Super-Wideband Call qui utilise un modèle d'IA pré-entraîné pour permettre aux Buds 3 et 3 Pro de restaurer la voix originale d'un appelant dont l'audio en temps réel est gâché par le bruit de fond, ce qui, selon Samsung, permettra aux appels passés via les écouteurs d'être d'une qualité similaire à ceux passés directement via un smartphone.

Dans l'ensemble, les nouveaux Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro semblent être des améliorations notables par rapport aux Galaxy Buds précédents, offrant un meilleur son et des fonctions plus intelligentes. Les deux modèles sont disponibles en argent et en blanc, et peuvent être précommandés dès aujourd'hui (10 juillet), avec une disponibilité générale le 24 juillet. Les Buds 3 sont proposés à 179 € et les Buds 3 Pro à 249 €.

Nous devrons tester les nouveaux Galaxy Buds 3 pour voir si les améliorations et les fonctions intelligentes de Samsung sont à la hauteur. Mais ces nouveaux écouteurs sans fil semblent prometteurs.

