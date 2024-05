Galaxy Ring, Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : un nouveau rapport laisse entrevoir une date de lancement

Samsung devrait lancer toute une série de nouveaux appareils dans un avenir proche, et une fuite précédente laissait entendre que le 10 juillet serait le jour de la grande révélation. Aujourd'hui, un second rapport mentionne la même date dans le calendrier.

Ce rapport provient du Chosun Daily en Corée (via Android Authority), et il rend encore plus probable que la prochaine grande présentation Unpacked de Samsung aura effectivement lieu le mercredi 10 juillet - bien que rien ne soit encore officiel.

Le rapport énumère également les appareils que nous verrons très probablement lors du salon. Alors que le Samsung Galaxy Ring a déjà été annoncé, le 10 juillet devrait être le jour où nous obtiendrons des détails tels que le prix et la date de mise en vente.

Ensuite, nous aurons également le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6 - bien qu'il y ait également beaucoup de discussions sur des versions FE plus abordables, des versions Ultra plus chères, et même des versions plus minces de ces appareils pliables qui apparaissent également.

Encore plus de gadgets Samsung

Les successeurs des Galaxy Buds 2 Pro font l'objet de rumeurs (Image credit: Samsung)

Ce n'est pas fini : le 10 juillet pourrait bien être le jour où seront dévoilés les Samsung Galaxy Buds 3 et Samsung Galaxy Buds 3 Pro, de nouveaux écouteurs sans fil qui remplaceront les modèles actuels de la gamme Samsung.

Et ce n'est pas tout, puisque la Samsung Galaxy Watch 7 devrait également faire son apparition. Pour l'instant, on ne sait pas exactement combien de modèles de smartwatch nous aurons, car il a été question d'un modèle Ultra haut de gamme et d'une édition FE moins chère.

Si Samsung a encore de la place lors de l'événement, il y a une chance que nous puissions également voir la série de tablettes Samsung Galaxy Tab S10, mais c'est moins probable - et nous avons entendu moins de rumeurs sur des lancements imminents de tablettes.

Nous couvrirons bien sûr toutes les informations au fur et à mesure que l'événement se déroulera. Le dernier Samsung Unpacked, le 17 janvier, a été annoncé quelques semaines à l'avance, il est donc possible que nous ayons des nouvelles officielles à la fin du mois de juin.