Wear OS 5 : ce que nous voulons voir, et toutes les fuites jusqu'à présent

Wear OS 4 ne semble pas si lointain, mais Google ne s'arrête pour personne et Wear OS 5 est déjà à l'horizon. Pourtant, on a été déçu par l'absence de nouvelles sur Wear OS 5 lors de la keynote de Google IO.

Vous pouvez rattraper l'événement ici, mais il semble qu'au milieu de son focus sur l'IA, les mises à jour de la recherche et plus encore, Google a choisi de ne pas partager de mises à jour autour de son système d'exploitation pour les appareils portables.

Heureusement, Wear OS 5 sera davantage mis en avant plus tard dans la conférence. Une table ronde animée par Garan Jenkin, ingénieur en relations avec les développeurs de Google, discutera de l'avenir de Wear OS et sera disponible en ligne le 16 mai à 17h [France].

Google promet une discussion sur les nouvelles fonctionnalités de Wear OS 5, y compris les "avancées dans le format des cadrans" et "comment concevoir et développer pour la gamme croissante de tailles d'appareils".

Comme vous pouvez probablement le deviner, ce sera probablement plus axé sur les développeurs vu le sujet, mais cela devrait également mettre en avant certaines des principales fonctionnalités de la mise à jour que les consommateurs peuvent attendre avec impatience. En attendant, vous pouvez continuer à lire pour découvrir tout ce que nous voulons voir dans la prochaine génération des appareils Wear OS 5.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation Wear OS

La prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation Wear OS Quand sortira-t-elle ? Probablement en août

Probablement en août Combien coûtera-t-elle ? Il s'agira d'une mise à jour gratuite.

Wear OS 5 pourrait être lancé avec la prochaine Samsung Galaxy Watch (Image credit: Future)

Wear OS 5 pourrait être lancé initialement sur la Samsung Galaxy Watch 7, qui sera probablement annoncée lors du prochain événement Unpacked de Samsung, prévu pour juillet, puis - selon les précédents - sera probablement expédiée en août.

La raison pour laquelle on pense que Wear OS 5 pourrait être lancé avec cet appareil portable est qu'une fuite suggère que Samsung tente de faire fonctionner Wear OS 5 - basé sur Android 14 - sur son nouveau chipset Exynos 5535, qui sera probablement utilisé pour la première fois par la Galaxy Watch 7.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Notez cependant que la version de Wear OS 5 de Samsung utilisera presque certainement l'interface One UI Watch de la compagnie, donc pour une version moins modifiée de Wear OS 5, il faudra probablement attendre la Google Pixel Watch 3, qui devrait arriver en octobre.

Prenez cette fuite avec des pincettes, car bien que Wear OS 4 ait été lancé un an plus tôt sur la Samsung Galaxy Watch 6, il y a eu deux ans entre le lancement de Wear OS 3 en août 2021 et Wear OS 2 trois ans auparavant.

Il y a eu quelques mises à jour - principalement mineures - entre ces versions, mais Google n'a pas respecté une cadence annuelle pour les grandes mises à jour de Wear OS. Donc, d'après cette histoire, il semble plus probable que Wear OS 5 arrive en juillet ou août 2025.

Pour l'instant, supposons que la fuite ci-dessus soit exacte, ce qui signifierait que nous n'aurions peut-être que quelques mois à attendre pour Wear OS 5. Cela pourrait également signifier que Google passe à un cycle de mise à jour annuel pour son système d'exploitation de smartwatch à l'avenir.

Wear OS 5 : Compatibilité attendue

Wear OS 5 fonctionnera certainement sur la Samsung Galaxy Watch 7 et la Samsung Galaxy Watch 7 Pro (ou Classic, selon celle qui sera lancée). En fait, comme mentionné ci-dessus, ces appareils portables seront probablement les premiers à être lancés avec Watch OS 5.

La Google Pixel Watch 3 prendra également en charge Wear OS 5, puisque Google fabrique les deux, et la plupart des autres montres Wear OS à venir le supporteront probablement également.

Au-delà de cela, la plupart des montres connectées actuelles qui fonctionnent sous Wear OS 4 recevront probablement Wear OS 5 tôt ou tard, en particulier celles qui ont été lancées au cours de la dernière année, comme la Google Pixel Watch 2, la gamme Samsung Galaxy Watch 6, la OnePlus Watch 2, et beaucoup d'autres meilleures montres Wear OS.

La Samsung Galaxy Watch 6 sera certainement équipée de Wear OS 5 (Image credit: Future)

Cependant, comme pour les mises à jour d'Android, nous ne nous attendons pas à ce que toutes ces montres bénéficient de Wear OS 5 dès le premier jour, il se peut donc que vous deviez attendre un certain temps en fonction de votre montre, les appareils Google et Samsung étant probablement les premiers concernés.

Wear OS 5 : Actualités et fuites

Jusqu'à présent, la seule véritable fuite concernant Wear OS 5 est simplement qu'il pourrait être lancé cette année, comme indiqué ci-dessus. Nous n'avons donc aucune idée des fonctionnalités ou des améliorations qu'il pourrait apporter, mais au minimum, vous pouvez vous attendre à des corrections de bugs, ainsi qu'à des améliorations en termes de performances et d'efficacité énergétique.

Bien entendu, comme cette mise à jour fait passer le système d'exploitation de la version 4 à la version 5, on peut s'attendre à bien plus que cela - nous ne savons pas encore quoi.

Wear OS 5 : Ce que nous voulons voir

Bien que nous ne sachions pas encore ce que Wear OS 5 offrira, nous avons quelques idées de ce que nous en attendons, que vous trouverez ci-dessous.

1. Plus d'IA intégrée

Une montre Google Pixel montrant le logo de l'application WearGPT (Image credit: Google / WearGPT)

L'IA est le mot à la mode dans le domaine de la technologie en ce moment, et les smartphones comme le Google Pixel 8 et le Samsung Galaxy S24 l'adoptent de manière significative, mais jusqu'à présent, les montres connectées ne l'ont pas vraiment fait.

Bien sûr, on peut maintenant obtenir ChatGPT sur Wear OS, mais le système d'exploitation de base ne semble pas très imprégné d'IA. Avec Wear OS 5, on aimerait que cela change. Cela pourrait signifier apporter l'Assistant Google alimenté par l'IA avec Bard à votre poignet. Google a déjà annoncé cette mise à jour de l'IA pour l'Assistant Google, mais ne l'a pas encore lancée.

Ou peut-être que l'entreprise apportera à la place l'assistant Pixie AI exclusif aux Pixel, au moins aux montres Pixel. Quoi qu'il en soit, on veut que les montres connectées commencent à s'impliquer dans l'action de l'IA.

2. Apporter Safety Check à tous les dispositifs

Contrôle de sécurité de la Google Pixel Watch 2 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Avec Wear OS 4, Google a ajouté de nouvelles fonctions de sécurité à sa gamme Pixel Watch. Il s'agit notamment de Safety Check, une fonction qui vous permet de programmer un enregistrement sur votre montre, qui partagera automatiquement votre position avec des contacts d'urgence si vous ne confirmez pas que vous allez bien à l'heure indiquée.

Cette fonction et d'autres fonctions de sécurité comme Emergency Sharing (qui partage votre position en temps réel avec certains contacts) sont des ajouts importants, voire potentiellement salvateurs, dont tout le monde pourrait bénéficier. Nous aimerions donc qu'elles fassent partie intégrante de Wear OS 5, plutôt que d'être réservées aux montres Pixel de Google.

3. Fitbit pour tous les appareils connectés

Suivi de la condition physique sur la Google Pixel Watch 2 (Image credit: Future)

Google ne propose la fonctionnalité Fitbit que sur les montres Pixel, nous aimerions donc que l'application Fitbit fonctionne également avec d'autres smartwatches Wear OS.

Bien sûr, c'est moins essentiel que les fonctions de sécurité, et il y a toujours Google Fit ou des services de suivi de la condition physique tiers, mais Fitbit est un service de suivi de la condition physique particulièrement accompli, et comme le suivi de la santé et de la condition physique est une partie importante des smartwatches, il serait bien que cela fonctionne sur un plus grand nombre d'entre elles.

4. Amélioration de l'efficacité

Google Pixel Watch 2 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La durée de vie de la batterie des smartwatches n'est généralement pas très bonne et, bien que la capacité de la batterie ait le plus grand impact sur celle-ci, l'amélioration de l'efficacité du logiciel peut également aider la batterie à durer plus longtemps.

L'une des autres améliorations que nous aimerions voir dans Wear OS 5 est de rendre le système d'exploitation aussi efficace que possible, afin que votre smartwatch puisse durer plus longtemps entre deux charges.