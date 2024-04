La OnePlus Watch 2 est devenue beaucoup plus polyvalente

Si vous utilisez une OnePlus Watch 2 et que vous ne voulez pas perdre vos données de santé lors de la transition vers un autre téléphone, la dernière mise à jour sera une bonne nouvelle.

Comme le rapporte Android Authority, les utilisateurs pourront bientôt mettre à jour l'application OHealth sur leur téléphone vers la version 4.21.5 et voir une nouvelle option de migration des données, qui leur permettra de changer de téléphone sans perdre les données de santé liées à la OnePlus Watch 2.

Vous trouverez cette fonctionnalité dans les paramètres du profil, sous "Migrer les données", et vous devrez vous assurer que vos deux téléphones sont connectés à l'application OHealth et au même réseau Wi-Fi.

Vous n'aurez pas besoin d'installer une mise à jour sur la OnePlus Watch 2 elle-même, mais uniquement sur l'application OHealth. La mise à jour vous permet également de modifier certains paramètres de votre montre à partir de votre téléphone, comme l'activation de la fonction d'affichage " réveil " et les paramètres de contrôle des médias, comme l'affichage automatique des contrôles des médias lorsque vous mettez l'audio en marche.

(Image credit: OnePlus)

Qu'en est-il de Wear OS ?

La OnePlus Watch 2 fonctionne bien sous Wear OS, qui propose son propre outil de migration des données depuis la version 4.0. Il est ainsi devenu beaucoup plus facile de passer, par exemple, d'un Pixel 7 à un Pixel 8 et de continuer à construire vos données de santé sans avoir à recommencer - ce qui prend du temps et n'est pas pratique.

Alors pourquoi cela n'est-il pas pris en charge dès le départ avec la OnePlus Watch 2 ? La smartwatch fonctionne en fait avec deux systèmes d'exploitation qui peuvent être commutés, si bien que si vous utilisez un téléphone OnePlus, vous pourrez transférer vos données plus facilement.

Comme il n'y a aucun inconvénient à utiliser un téléphone non OnePlus avec la montre, cette montre connectée est devenue beaucoup plus flexible pour à peu près n'importe quel utilisateur, avec n'importe quel téléphone : une rareté dans le climat technologique actuel, caractérisé par un écosystème fermé.

