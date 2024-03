Google Pixel Watch 3 : dernières nouvelles, rumeurs, et ce que nous voulons voir

Dans notre test de la Google Pixel Watch 2, nous avons décrit toutes les améliorations apportées à la Pixel Watch originale, de son poids plus léger à ses performances plus rapides. La technologie n'est cependant jamais figée, et nous attendons déjà avec impatience les nouvelles améliorations que nous pourrions obtenir avec la Pixel Watch 3.

Nous avons reçu la première Pixel Watch en octobre 2022, suivie de la Pixel Watch 2 en 2023, il est donc fort à parier que la Pixel Watch 3 fera son apparition à la fin de l'année 2024. Nous avons déjà entendu plusieurs rumeurs sur ce qui pourrait être en route, ce qui fournit plus de preuves d'un rafraîchissement se produisant cette année.

Nous avons rassemblé ici tout ce que nous pensons savoir sur la Pixel Watch 3, y compris son prix, sa date de sortie et ses caractéristiques techniques, et nous mettrons cette page à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations nous parviendront. Nous avons également dressé une liste de ce que nous aimerions voir - au cas où quelqu'un chez Google nous lirait.

L'essentiel en bref

Nous n'avons pas encore entendu de rumeurs concernant le prix ou la date de sortie de la Pixel Watch 3, nous ne pouvons donc que nous baser sur ce que nous avons vu par le passé. La Pixel Watch a été lancée au prix de 379 € pour le modèle Wi-Fi, et de 429 € pour l'édition LTE.

L'année suivante, la Pixel Watch 2 a été proposée à 399 € en Wi-Fi et à 449 € avec la connectivité LTE en plus. En d'autres termes, les prix ont été assez cohérents, et la Pixel Watch 3 devrait coûter un montant similaire.

Nous avons également un schéma prévisible avec les lancements : Octobre 2022 pour la Pixel Watch, et Octobre 2023 pour la Pixel Watch 2, donc nous devinons que ce sera Octobre 2024 pour la Pixel Watch 3. Nous pourrions même voir le Google Pixel 9 au même moment.

Google Pixel Watch 3 : actualités et rumeurs

La Pixel Watch originale (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nous n'avons pas encore eu vent d'un grand nombre de fuites et de rumeurs concernant la Pixel Watch 3, mais nous commençons à avoir une meilleure idée de ce que cette smartwatch va apporter. Il ne fait aucun doute que de nouvelles informations apparaîtront au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de la date de lancement prévue pour octobre 2024.

Une rumeur que nous avons entendue non pas une, mais deux fois, est que nous allons avoir un modèle de Pixel Watch plus grand pour la première fois : peut-être une taille de 45 mm pour aller avec la taille actuelle de 41 mm offerte par les modèles existants. Cette approche à deux tailles est bien sûr quelque chose que Samsung et Apple adoptent déjà avec leurs propres montres connectées.

En ce qui concerne l'Apple Watch, il a également été rapporté que la Google Pixel Watch 3 serait équipée de la technologie UWB (ultra wideband). Il s'agit de la norme qui permet le suivi de l'emplacement et la communication à courte portée jusqu'à un niveau élevé de précision, et elle pourrait être utilisée pour améliorer la capacité de la Pixel Watch à déverrouiller votre téléphone Android (ce qui est géré par Bluetooth sur les smartwatches existantes de Google).

Google Pixel Watch 3 : ce que nous voulons voir

La Pixel Watch 2 est géniale, mais elle n'est pas parfaite (Image credit: Future)

En attendant que d'autres rumeurs et fuites concernant la Google Pixel Watch 3 apparaissent, nous avons quelques idées sur la façon dont Google pourrait améliorer l'appareil par rapport à la Pixel Watch 2. Google pourrait-il enfin créer une smartwatch cinq étoiles ?

1. Des statistiques plus intelligentes

C'est en 2021 que Google a racheté Fitbit, mais on a toujours l'impression que l'intégration du savoir-faire de Fitbit en matière de santé et de fitness dans les appareils Pixel est encore un travail en cours - ce qui pourrait changer avec la Pixel Watch 3.

Fitbit Premium fait désormais partie de l'abonnement Google One dans au moins un pays, et nous espérons que certaines des mêmes fonctionnalités avancées (y compris l'analyse détaillée du sommeil et un score de préparation quotidien) trouveront leur place dans le prochain Pixel portable de Google.

2. Plus d'autonomie

C'est l'éternelle demande des propriétaires de smartwatch : plus d'autonomie, surtout lorsque ces appareils sont censés suivre le sommeil ainsi que les activités quotidiennes (il est difficile d'obtenir une image complète de la qualité de votre sommeil si votre dispositif portable se recharge tous les soirs).

Bien que la Pixel Watch 2 ait impressionné en parvenant à tenir jusqu'à 24 heures entre deux charges, nous pensons toujours que Google peut faire mieux que cela avec le Pixel 3. Il y a encore du chemin à parcourir avant qu'elle ne parvienne à obtenir la même durée entre deux charges que les meilleures montres Garmin.

3. Un logiciel plus fluide

S'il est vrai que Google a fait preuve de plus de considération à l'égard de Wear OS ces derniers temps, ce dernier reste maladroit et encombrant par endroits. Selon certaines rumeurs, Wear OS 5 pourrait faire ses débuts cette année, Google et Samsung travaillant ensemble sur le projet logiciel.

Nous ne savons pas exactement quelles améliorations Wear OS pourrait apporter, mais des performances plus fluides et de nouvelles personnalisations seraient les bienvenues. En d'autres termes, nous sommes impatients de voir une expérience logicielle qui soit à la hauteur de la qualité du matériel de la Pixel Watch 3.

4. IA supplémentaire

Tout devient de plus en plus IA de nos jours, et nous ne pensons pas que la Pixel Watch 3 sera laissée de côté : il est possible que les fonctionnalités génératives de l'IA Gemini soient intégrées directement dans le dispositif portable, ou au moins disponibles via un téléphone Pixel connecté à la smartwatch.

Nous avons vu Samsung introduire un certain nombre de fonctionnalités Galaxy AI cette année avec le Galaxy S24, et nous savons qu'il prévoit d'étendre ces outils à ses smartwatches également. Cela met la pression sur Google, ce qui pourrait se traduire par des fonctionnalités telles que la traduction en direct sur votre poignet.

5. Attache du bracelet plus facile

La méthode d'attache du bracelet déployée par la Pixel Watch et la Pixel Watch 2 fonctionne, mais tout juste - elle est un peu trop délicate à notre goût et tend à vous dissuader de changer de bracelet. Il y a vraiment matière à amélioration sur ce point.

En parlant de bracelets, une plus grande variété de bracelets serait également la bienvenue avec la Pixel Watch 3. C'est un domaine où l'Apple Watch 9 est vraiment forte (comme tous ses prédécesseurs) - un bracelet différent peut vraiment changer l'apparence et la sensation d'une smartwatch.