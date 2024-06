Samsung Galaxy Watch FE : les pages officielles d'assistance viennent d'être mises en ligne

L'existence et l'arrivée imminente de la Samsung Galaxy Watch FE ont été confirmées, après que des pages de support officielles pour la future smartwatch aient été repérées sur différentes versions internationales du site web de Samsung.

Comme le rapporte MySmartPrice, les pages de support ne mentionnent pas le nom de la smartwatch, mais font référence au numéro de modèle SM-R861. Ce numéro de modèle est récemment apparu dans des documents réglementaires aux Émirats arabes unis, avec le nom Galaxy Watch FE.

Vous pouvez consulter la version britannique de la page d'assistance ici. Cela ne nous apprend pas grand-chose sur la smartwatch - les conseils couvrent simplement les conseils généraux pour tous les modèles de Galaxy Watch - mais c'est une preuve de plus qu'une version moins chère de la montre portable est en effet en route.

Selon de récentes fuites, le prochain événement Samsung Unpacked se tiendra le mercredi 10 juillet. Outre la Galaxy Watch FE, la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra, nous attendons également de nouveaux appareils pliables et des écouteurs sans fil.

À quoi s'attendre pour la Samsung Galaxy Watch FE

Le dernier événement Unpacked a eu lieu en janvier (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Nous n'avons pas beaucoup d'indices sur ce que nous pouvons attendre de la Galaxy Watch FE - de nombreuses fuites ont simplement indiqué qu'elle était sur le point d'arriver - mais étant donné le nom FE (Fan Edition), il est presque certain qu'il s'agira d'une variante moins chère de la montre.

Il y a eu un débat sur le nom de ce dispositif portable à prix réduit, certaines sources suggérant qu'il s'agirait de la Galaxy Watch 4 (2024) - mais maintenant, la plupart des signes indiquent qu'il s'agira de la Galaxy Watch FE.

Wear OS 5 devrait arriver à peu près en même temps que la prochaine série de modèles de Galaxy Watch, de sorte qu'il y aura de nouvelles fonctionnalités logicielles à essayer et à exploiter au maximum, ainsi que de nouveaux dispositifs matériels à choisir.

Les personnes au courant ont suggéré que le prochain Samsung Unpacked show se concentrera principalement sur les wearables - attendez-vous donc à ce que la Galaxy Watch FE, les autres smartwatches et le Galaxy Ring reçoivent plus d'attention que le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6.