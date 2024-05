Wear OS 5 de Samsung pourrait débarquer avec la Galaxy Watch 7 - voici à quoi s'attendre

Nous avons beaucoup entendu parler de la prochaine mise à jour de Wear OS 5 lors de la Google I/O 2024 au début du mois, et maintenant il y a des signes que Samsung prépare la mise à jour du logiciel pour être prêt à temps pour le lancement de la Galaxy Watch 7 en juillet.

Selon @theordysm sur X (anciennement Twitter), via 9to5Mac, des signes d'une version bêta de One UI Watch 6 sont apparus sur les forums officiels de Samsung. Cela suggère que la One UI Watch 6, sous Wear OS 5, n'est pas loin.

Les smartwatches Samsung Galaxy, comme la Samsung Galaxy Watch 6, ont tendance à être les premières à bénéficier des mises à jour de Wear OS. Cela pourrait changer à mesure que la gamme de smartwatches Pixel de Google s'impose, mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent.

Cette fuite ne nous donne aucune indication sur la date de lancement de la version bêta de la One UI Watch 6, mais cela ne devrait pas tarder. Cela signifierait un mois ou deux de tests avant le lancement de la Samsung Galaxy Watch 7, le 10 juillet selon les rumeurs.

A quoi s'attendre pour Wear OS 5

La Google Pixel Watch 2 (Image credit: Future)

Nous avons déjà entendu dire que Samsung était à la pointe du développement de Wear OS 5, et nous nous attendons depuis longtemps à ce que la mise à jour logicielle soit lancée à un moment donné en 2024, après que la mise à jour de Wear OS 4 ait commencé à être diffusée en 2023.

Lors de la conférence Google I/O 2024, nous avons eu quelques indications sur ce qui nous attend avec cette prochaine mise à jour. Tout d'abord, l'autonomie de la batterie est améliorée, ce qui est toujours bienvenu sur les smartwatches - apparemment, jusqu'à 20 % de batterie en moins sont utilisés lors d'un marathon avec l'aide du GPS.

Ensuite, de nouvelles mesures sont proposées aux coureurs, notamment le temps de contact au sol, la longueur de la foulée, l'oscillation verticale et le ratio vertical (ces mesures sont similaires à celles disponibles sur les meilleures Apple Watches).

La personnalisation du cadran de la montre sera également améliorée, de même que le partage des données avec Google Health Connect, ce qui permettra aux autres applications de votre téléphone d'approfondir les statistiques collectées par votre smartwatch.

