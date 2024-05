Wear OS 5 : Google confirme une meilleure batterie, de nouvelles fonctionnalités et mesures de fonctionnement, et autres

On compte les jours jusqu'au lancement de Wear OS 5 , et après le panel de Wear OS de Google IO hier (15 mai), on a une bien meilleure idée de ce à quoi s'attendre de la nouvelle version du système d'exploitation mobile Android de Google.

Wear OS 5, basé sur Android 14 , apportera plusieurs fonctionnalités phares à certaines des meilleures smartwatches de Wear OS, comme la Google Pixel Watch 2 . Parmi celles-ci, une augmentation significative de l'autonomie de la batterie, avec jusqu'à 20% d'économie d'énergie lors de l'utilisation du GPS et de la course d'un marathon.

D'autres nouveautés incluent des métriques de course que les applications pourront suivre, telles que le temps de contact au sol, la longueur de foulée, l'oscillation verticale et le ratio vertical, similaires aux métriques introduites par Apple sur WatchOS 9.

(Image credit: Google)

Les applications pourront également enregistrer et surveiller vos données de santé en arrière-plan via le système Health Connect de Google, au lieu de lire les données uniquement chaque fois que l'application est ouverte au premier plan. Health Connect est essentiellement un pont entre les applications qui utilisent vos données de santé, écrivant dans le même référentiel et partageant ces données entre elles.

Les lectures historiques permettront aux utilisateurs d'autoriser les applications à lire les données de Health Connect remontant au-delà des 30 jours actuels. En autorisant une application à accéder aux lectures historiques, il sera possible de lui offrir l'ensemble de vos données de santé historiques. Cela pourrait être utile pour fixer des objectifs de fitness à long terme, suivre les changements de santé historiques, ou transmettre des informations à un médecin ou à un proche. Cependant, cela pourrait également être considéré comme assez intrusif, selon l'application.

La Developer Preview est déjà disponible et introduit bon nombre des plus grandes améliorations de cette version. Google ne mentionne pas exactement quand Wear OS 5 arrivera, mais on s'attend à ce que ce soit avec la Pixel Watch 3.

(Image credit: Google)

Nouvelles fonctionnalités de Watch Face de Google

Le Watch Face reçoit également une refonte, avec les Flavors. Il s'agit de configurations prédéfinies qui peuvent être personnalisées par les développeurs et offrent une option immédiatement utilisable pour rafraîchir l'apparence de votre montre.

Des fonctions proposeront des types de « progression par objectif » et « éléments pondérés », vous permettant de suivre une barre de progression sectionnée pendant que vous travaillez à une tâche, et un nouveau widget météo en un coup d'œil est également possible avec Wear OS 5.

Elles s'adapteront également mieux aux écrans plus grands. Google note que "Avec l'élan autour de Wear OS, nous voyons une plus grande variété de tailles d'écrans ronds et de résolutions, ce qui offre plus de choix pour l'utilisateur." À cette fin, de nouvelles directives ont été émises pour aider les développeurs à créer des variantes d'UI qui tirent parti des écrans plus grands.

On pourrait dire que ce sont toutes des améliorations "sympas", mais rien qui ne poussera les utilisateurs à installer la preview développeur ou à s'enthousiasmer.