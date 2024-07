Les montres connectées en 2024 : les plus grands lancements à ce jour et ce qui nous attend

Alors que le monde de la technologie s'est concentré sur l'IA en 2024, les montres connectées et les trackers de fitness continuent de prendre une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. Alors que nous arrivons à la moitié de l'année, il est temps de revenir sur les plus grands lancements de smartwatches jusqu'à présent en 2024 - et sur ce qui nous attend dans les six prochains mois.

Qu'il s'agisse de nouvelles fonctionnalités logicielles comme watchOS 11 ou de l'importante mise à jour Vantage 3 de Polar, ou encore de nouveautés matérielles comme la OnePlus Watch 2, les fabricants de smartwatches ont travaillé d'arrache-pied cette année.

C'est pourquoi nous avons rassemblé toutes les plus grandes nouveautés en matière de smartwatches que vous devez connaître cette année, suivies de quelques-unes des plus excitantes que nous attendons dans les six prochains mois.

Vous envisagez d'acheter une nouvelle montre connectée ? Poursuivez votre lecture pour un tour d'horizon des nouveautés de cette année, qui vous aidera à décider de votre plan d'action...

Montres connectées en 2024 : quels ont été les plus grands lancements depuis le début de l'année ?

Si l'on considère que nous attendons encore quelques grandes nouveautés (nous y reviendrons prochainement), 2024 s'annonce comme une année riche en montres connectées.

Le mois de mars a vu l'arrivée de la Garmin Forerunner 165, une smartwatch beaucoup plus abordable de la part de la société qui a pris le secteur d'assaut ces dernières années. Malgré son prix plus bas, elle reste un bel appareil doté d'un écran AMOLED et d'une autonomie de 13 jours. Lisez notre test de la Garmin Forerunner 165 pour découvrir en détail ses forces et ses faiblesses.

En parlant d'options moins chères, nous avons déjà vu deux concurrents fantastiques dans notre liste des meilleurs trackers de fitness bon marché - le Honor Band 7 et le Xiaomi Smart Band 8 Pro - si vous voulez quelque chose de plus minimaliste qu'une smartwatch. Le premier dispose d'une excellente autonomie et d'un grand écran AMOLED lumineux, mais il ne dispose pas de GPS intégré. Le second ajoute la prise en charge du GPS et coûte 79,99 € (bien qu'il soit possible de le trouver pour beaucoup moins cher).

Pour en revenir aux smartwatches, la OnePlus Watch 2 (ci-dessous) est sans conteste le produit phare de l'année en ce qui concerne Wear OS. Elle a débarqué il y a quelques mois et s'est déjà imposée dans notre guide des meilleures smartwatches. Nous l'avons qualifiée de "roi du retour" dans notre test de la OnePlus Watch 2 en raison de ses fonctionnalités complètes avec Wear OS de Google, de son look élégant et de son excellent suivi GPS à double fréquence.

Vous cherchez une alternative à la Garmin qui soit d'abord une montre de fitness et ensuite une smartwatch ? La nouvelle Suunto Race est une bien meilleure smartwatch de la part de la société finlandaise. C'est un appareil haut de gamme qui, malgré quelques bizarreries au niveau de l'interface utilisateur, vaut le coup d'œil - et est moins cher que ses rivaux. Consultez notre test de la Sunnto Race pour obtenir notre verdict complet.

Montres connectées en 2024 : quels sont les lancements attendus pour le reste de l'année ?

Cette année, nous avons assisté à de nombreux lancements de montres connectées de qualité, mais les trois grands acteurs principaux n'ont pas encore montré le bout de leur nez. Cela va bientôt changer.

Samsung devrait lancer sa Samsung Galaxy Watch 7 très prochainement, très probablement lors de son prochain événement Samsung Galaxy Unpacked 2024 le 10 juillet. Comme c'est souvent le cas, la plupart des détails ont été divulgués à l'avance.

Il faut s'attendre à un chipset à 3 nanomètres et à des fonctionnalités axées sur l'intelligence artificielle, ainsi qu'à des améliorations des capteurs de santé. Samsung devrait également présenter cette année la Galaxy Watch Ultra, plus haut de gamme, avec une meilleure autonomie, un nouveau coloris et la possibilité d'un écran plus grand.

Qu'en est-il du roi actuel de notre guide des meilleures smartwatches, Apple ? Aussi sûr que la mort et les impôts, nous attendons un nouveau modèle d'Apple Watch cette année pour célébrer le dixième anniversaire du lancement de la gamme de produits.

Les sources ne parviennent pas à déterminer à quoi elle ressemblera, ni ce qu'elle offrira, mais l'Apple Watch 10 (ou Apple Watch X, comme on l'appelle également) devrait être dotée d'un écran légèrement plus grand. En revanche, elle ne sera peut-être pas équipée d'un capteur d'oxygène dans le sang, mais nous y reviendrons plus tard.

Une Apple Watch Ultra 3 a également été évoquée, mais il semble que les mises à jour pourraient être peu nombreuses après que le microLED qui était apparemment prévu ait été abandonné.

Enfin, la Pixel Watch 3 de Google devrait être dévoilée lors d'un événement récemment annoncé en août, et elle pourrait être plus grande que son prédécesseur. Cela nous fait espérer plus de capteurs, ou au moins une plus grande batterie.

Montres connectées en 2024 : quelles autres nouvelles avez-vous manquées ?

Vous vous souvenez quand nous avons dit que la surveillance de l'oxygène dans le sang pourrait ne pas faire partie de la gamme 2024 d'Apple ? C'est parce qu'à la fin de l'année dernière, la société a été interdite de vendre ses wearables en raison d'un différend entre Apple et Masimo, une société qui prétend détenir un brevet sur la technologie des capteurs d'oxygène dans le sang comme celui de l'Apple Watch.

Bien que l'interdiction ait été levée, la bataille juridique se poursuit et il est peu probable qu'Apple fasse grand cas du capteur lors de l'événement prévu en septembre. Bien que les choses puissent changer d'ici là, il reste à voir si Apple ajoutera le capteur mais le laissera en sommeil avant une prochaine mise à jour logicielle, ou si elle le supprimera complètement.

En parlant de mises à jour logicielles, la WWDC a apporté de nouvelles fonctionnalités à l'Apple Watch avec watchOS 11. Attendez-vous à une nouvelle application Vitals pour mesurer tout écart potentiel par rapport aux points de données standard de votre corps, ainsi qu'à Training Load pour vous aider enfin à déterminer quand il est préférable d'avoir un jour de repos. Vous pouvez enfin mettre en pause vos anneaux Apple Fitness et utiliser l'Apple Watch pour suivre la grossesse gestationnelle (oui, vraiment).

Les choses ne sont pas aussi positives pour les propriétaires d'anciens fitness trackers Samsung, car le fabricant a récemment confirmé qu'il mettrait fin à la prise en charge des modèles basés sur Tizen. Si votre Galaxy Watch est plus ancienne que la Galaxy Watch 4, il y a de fortes chances qu'elle soit mise au rancart, avec un ralentissement de la prise en charge du contenu jusqu'au 30 septembre de l'année prochaine, date à laquelle la prise en charge sera officiellement arrêtée.

Enfin, la OnePlus Watch 2 que nous avons mentionnée plus haut a la particularité impressionnante de proposer deux systèmes d'exploitation sur le même appareil. Wear OS 4 et RTOS tournent tous deux sur leurs propres puces, et l'appareil passe de l'un à l'autre en fonction des besoins. OnePlus appelle cela une "architecture à double moteur" et, comme nous l'avons déjà mentionné, cela a fait de la Watch 2 l'une des meilleures sorties de l'année jusqu'à présent.

