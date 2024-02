Forerunner 165 de Garmin : la prochaine montre de sport à prix abordable ?

De nombreuses informations ont filtré sur la prochaine smartwatch d'entrée de gamme de Garmin, la Forerunner 165. Les détails comprennent les spécifications de l'appareil, le système et plusieurs caractéristiques.

Toutes ces informations ont été découvertes sur le site officiel de Garmin par un initié de l'industrie, Fitness Tracker Test, qui a ensuite partagé ses découvertes sur sa page web personnelle. Presque tous les aspects de l'appareil figurent dans la fuite, à l'exception de son apparence, car il n'y a pas d'images. Mais il y a suffisamment d'indices pour se faire une idée.

Garmin améliore l'affichage

La Forerunner 165 serait équipée d'un écran AMOLED de 1,2 pouce (résolution de 390 x 390 pixels). Cet écran est nettement plus grand que celui du modèle d'entrée de gamme actuel de Garmin, la Forerunner 55, qui possède un écran de 1,04 pouce. Malgré la différence de taille entre les écrans, le boîtier de la Forerunner 165 ne sera pas beaucoup plus grand, mesurant 43 x 43 x 11,6 mm. Fitness Tracker Test affirme même que "l'augmentation du poids est à peine perceptible".

Il y a toutefois un inconvénient. L'utilisation d'un écran AMOLED s'est traduite par une baisse significative de l'autonomie de la batterie.

Au lieu des deux semaines d'autonomie de la Forerunner 55, la Forerunner 165, du moins selon la fuite, ne dure que 11 jours - en mode smartwatch. Certaines fonctions déchargent la batterie encore plus rapidement. Lorsque le paramètre GPS est activé, l'autonomie de la batterie tombe à 19 heures. Lorsque le système mondial de navigation par satellite (GNSS) est activé, l'autonomie tombe à 17 heures. Et si vous utilisez la lecture de musique en même temps que le GNSS, l'autonomie chute à seulement 6,5 heures. Encore une fois, Garmin n'a pas confirmé ces détails.

Caractéristiques des prochaines montres connectées Garmin

En parcourant la liste, Fitness Tracker Test annonce qu'il y aura deux versions au lancement : le modèle standard et le Forerunner 165 Music. Ce dernier, comme son nom l'indique, disposera d'un espace de stockage pour vos morceaux préférés pouvant être joués sur des écouteurs Bluetooth. À noter que l'appareil ne recevra pas beaucoup de stockage – seulement 4 Go. De plus, le Forerunner 165 Music prendra en charge la connectivité Wi-Fi ; ce que le modèle régulier n'aura pas.

La future montre connectée présentera également des capacités matérielles intéressantes. On aura le capteur PPG Elevate V4 pour mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque ainsi qu'un altimètre barométrique. Cela permet à l'appareil de déterminer l'altitude et d'enregistrer l'élévation atmosphérique pendant les activités sportives. Elle peut même suivre le nombre d'étages que nous avons gravis.

Pour le reste des fonctionnalités, Fitness Tracker Test affirme que c'est tout ce que nous avons déjà vu sur d'autres produits Garmin. On a une boussole interne, la détection de sieste, et des capacités SpO2 pour mesurer les niveaux d'oxygène dans le sang. Il est important de souligner que ces fonctionnalités peuvent en fait être des versions allégées de ce qu'on voit sur les modèles haut de gamme. Le rapport indique que Garmin a déjà fait cela dans le passé avec le Forerunner 55. Reste à voir si cela se reproduira ou non.

Forerunner 165 : Lancement imminent

Aucune information n'a été donnée sur le prix de la Forerunner 165 ni sur sa date de lancement. Si l'on considère que toutes ces informations ont été récemment révélées, il est possible que la sortie officielle de la montre soit imminente. Fitness Tracker Test estime que la smartwatch standard coûtera 280 €, tandis que le modèle Music coûtera 330 €.

Comme toujours, il convient de prendre cette fuite avec des pincettes. Les choses peuvent toujours changer à la dernière minute, y compris le nom. Tracker Tests affirme avoir vu des preuves que la montre pourrait en fait s'appeler Forerunner 65, mais en raison de toutes les mises à jour, ils penchent plutôt pour Forerunner 165 comme nom officiel. En attendant d'en savoir plus, découvrez le guide de TechRadar sur la meilleure montre Garmin pour 2024.