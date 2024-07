L'étonnant Pixii Max semble être l'appareil photo hipster ultime pour les fans de Leica

Tout le monde ne souhaite pas posséder un Canon, un Nikon ou un Sony, même s'ils dominent notre guide des meilleurs appareils photo - et pour les photographes qui aiment leur technologie un peu plus à l'écart, le nouveau Pixii Max pourrait être le mélange parfait de l'ancien et du nouveau.

La startup française Pixii fabrique des appareils photo télémétriques avec des montures Leica M depuis 2018, mais le nouveau Max est son premier avec un capteur plein format. Et comme les appareils APS-C de Pixii, il promet d'être un mélange fascinant de design moderne et d'expérience de prise de vue à l'ancienne.

La monture Leica M signifie que le Max n'est compatible qu'avec des objectifs à mise au point manuelle, ce qui signifie qu'il s'agira d'un goût acquis. Néanmoins, il pourrait certainement plaire aux fans de Leica qui veulent quelque chose d'un peu différent de leur Leica M11 - ou à ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter un nouveau.

Le Pixii Max n'est pas non plus une contrefaçon de Leica, avec un design moderne et minimaliste, usiné dans un bloc d'aluminium et dépourvu d'écran arrière. Son viseur optique (grossissement 0,67x) offre un angle de vue de 28 mm avec des lignes de cadrage de 35 mm pour ceux qui préfèrent cette longueur focale.

Le capteur plein format du Max est de 24,5 Mpx, ce qui, selon David Barth, fondateur de Pixii, est "le point idéal pour les appareils photo contemporains". Alors que les appareils sans miroir modernes comme le Sony A7 IV sont passés à une résolution de 33 Mpx, et que même les modèles APS-C comme le Fujifilm X-T5 ont atteint 40 Mpx, 24,5 Mpx est encore une résolution suffisante pour la plupart des utilisateurs.

Une autre caractéristique moderne, qui reste étrangement rare sur les meilleurs appareils photo sans miroir, est le stockage intégré. Le Max sera disponible en version 32 Go (qui peut stocker environ 840 DNG ou 1 700 JPEG) ou en version 128 Go (3 350 DNG ou 6 800 JPEG).

Vous pourrez précommander le Pixii Max en noir ou en gris espace à partir du 5 juillet. Le modèle 32 Go coûtera 3 999 euros et le modèle 128 Go 4 249 euros. Les livraisons devraient débuter en septembre.

Les appareils photo redeviennent amusants et bizarres

(Image credit: Pixii)

L'essor des smartphones a fait chuter les appareils photo en termes de ventes et d'originalité, mais ils ont trouvé un nouveau souffle à mesure que la demande d'une expérience de prise de vue plus tactile augmente - et le Pixii Max pourrait bien capitaliser.

Depuis l'arrivée de l'appareil photo Pixii en 2019, des voix se sont élevées pour réclamer une version plein cadre, et la startup française a répondu à l'appel. Elle a également confirmé qu'elle s'engageait toujours en faveur du Pixii Plus APS-C, le Max étant placé à côté de cet appareil photo.

Le Max n'est certainement pas destiné à tout le monde, mais c'est là tout l'intérêt. Un appareil photo sans écran arrière, sans viseur électronique et sans autofocus s'adresse aux puristes de la photographie, mais il comporte également des touches modernes et rafraîchissantes, comme le stockage interne et le design minimaliste.

La popularité récente du Fujifilm X100VI est de bon augure pour les appareils photo compacts à télémètre, et le Pixii Max a l'attrait de la marginalité qui en fait l'un des nouveaux appareils photo les plus intrigants de cette année. Nous sommes impatients de l'essayer avant qu'il ne soit expédié dans le courant de l'année.