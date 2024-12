Les nouvelles TV OLED de LG dévoilées : une amélioration gaming surprenante au programme

Certains détails des téléviseurs OLED LG C5 et G5 sont apparus dans les bases de données de certification

Les photos du G5 suggèrent le retour des panneaux OLED MLA

Le G5 semble avoir un taux de rafraîchissement encore plus élevé que le G4

Les téléviseurs OLED LG C5 et G5 devraient figurer parmi les meilleurs modèles de 2025. Bien qu'ils n'aient pas encore été officiellement annoncés, certaines informations concernant ces deux modèles ont fuité. Leur présentation officielle est attendue lors du CES, mais les données divulguées révèlent déjà quelques détails intéressants.

D’après FlatpanelsHD, les modèles C5 et G5 ont obtenu une certification pour la vente en Corée du Sud. Cette certification permet d’inscrire leurs numéros de modèles dans la base de données de l’Institut des Tests Mécaniques, Électriques et Électroniques, accompagnés de quelques photos. Ces clichés suggèrent que le G5 continuera d’intégrer le panneau OLED MLA (plus lumineux), tandis que le C5 conserverait un panneau OLED classique.

Cela reste une supposition basée sur la différence de réflectivité observée entre les deux modèles sur les photos. Les OLED MLA utilisent un polariseur aux propriétés anti-reflets distinctes de celles des panneaux OLED traditionnels. Ainsi, la présence du MLA est une hypothèse fondée sur les images disponibles. La plupart des modèles LG G4 utilisent également cette technologie MLA.

Certaines spécifications du LG G5 ont également fuité

Quelques détails supplémentaires concernant le LG G5 figurent dans une autre base de données. La certification VESA ClearMR, qui répertorie les téléviseurs évalués pour leur clarté de mouvement, inclut la version 65 pouces du G5.

Selon cette base de données, le modèle OLED65G5 bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz en 4K. Cela représente une nette amélioration par rapport aux 144 Hz du modèle 2024 et un bond significatif face aux 120 Hz des générations précédentes.

FlatpanelsHD indique qu’il pourrait s’agir d’une erreur de saisie. Toutefois, le G5 affiche également un score ClearMR plus élevé, passant de 9 000 cette année à 10 000 l’année prochaine. Aucun détail sur le taux de rafraîchissement du C5 n’est encore disponible dans cette même base de données. Si le chiffre de 165 Hz est confirmé, ce serait une excellente nouvelle pour les gamers, notamment les joueurs sur PC. Les consoles actuelles, en revanche, plafonnent à 120 Hz.

Comme souvent, les téléviseurs LG G5 et C5 devraient être officiellement dévoilés lors du CES 2025 en janvier. Et, comme c’est souvent le cas, d’autres informations devraient fuiter bien avant l’annonce officielle de LG.