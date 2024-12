Samsung Galaxy S25 Ultra : tout ce que l’on sait sur sa date de sortie

Le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait être le meilleur smartphone Android de 2025. À tout le moins, il sera certainement au centre des discussions. Alors que nous sommes encore en 2024 au moment d'écrire ces lignes, l'attente pour ce téléphone ne devrait pas être très longue, car il est probable qu'il soit lancé au début de l'année 2025.

Entre les fuites et les tendances des modèles précédents, il est possible d’avoir une idée assez précise du moment où le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait être annoncé, jusqu’à une date potentielle. Sur cette base, il est également possible de faire des hypothèses informées sur l’ouverture des précommandes et la date de mise en vente.

Pour savoir quand le Samsung Galaxy S25 Ultra sera disponible à l’achat, voici les informations à connaître. Et n’hésitez pas à revenir consulter cet article, qui sera mis à jour dès qu’une nouvelle date sera confirmée.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Notre meilleure estimation concernant la date d’annonce du Samsung Galaxy S25 Ultra est le 22 janvier. Une source réputée pour ses informations fiables sur Samsung avance cette date, qui coïncide avec une autre fuite indiquant une annonce le 23 janvier. Cependant, en prenant en compte le décalage horaire (cette dernière source étant basée en Corée du Sud), cela correspondrait bien au 22 janvier.

Pour l’instant, c’est la seule date précise ayant fuité. Avec l’absence de rapports contradictoires et deux sources concordantes, le 22 janvier semble être une hypothèse très probable.

De plus, ces dernières années, Samsung a toujours dévoilé ses nouveaux modèles Galaxy S en janvier ou février, ce qui rend une annonce en janvier tout à fait logique.

Plus précisément, ces annonces ont généralement lieu entre mi-janvier et mi-février. Cela correspond une nouvelle fois au 22 janvier, une date qui laisse également une distance suffisante avec le CES 2025, prévu du 7 au 11 janvier.

Lors du CES, Samsung devrait probablement présenter divers produits pour la maison connectée ainsi que des téléviseurs. Un lancement de smartphone pendant cet événement risquerait de détourner l’attention, mais en choisissant le 22 janvier, le CES sera déjà terminé depuis longtemps.

Cela étant dit, bien que le mercredi 22 janvier soit une date très probable, rien n’est certain. Toutefois, au minimum, le Samsung Galaxy S25 Ultra sera sans doute annoncé entre mi-janvier et mi-février, accompagné des modèles Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et, potentiellement, du Galaxy S25 Slim.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung permet généralement de précommander ses nouveaux téléphones Galaxy S le jour même de leur annonce. Sur la base de ce qui précède, la date de précommande la plus probable pour le Samsung Galaxy S25 Ultra est le 22 janvier, mais elle pourrait se situer à n'importe quel moment entre le 15 janvier et le 15 février.

Vous pourrez donc probablement passer votre commande bientôt, mais espérons que vous avez économisé, car le prix du Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait être très élevé.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Un délai d’environ deux semaines sépare habituellement l’annonce des modèles Galaxy S de leur mise en vente.

Par exemple, le Galaxy S24 est arrivé en magasin exactement deux semaines après son annonce, le 31 janvier. Le Galaxy S23 et le Galaxy S22 ont tous deux été commercialisés 16 jours après leur présentation, tandis que le Galaxy S21 a été disponible 15 jours après son annonce.

Si le Samsung Galaxy S25 Ultra est effectivement annoncé le 22 janvier, sa sortie en magasin pourrait être prévue aux alentours du mercredi 5 février, soit deux semaines plus tard. Une sortie au plus tard le vendredi 7 février semble probable, car il est rare que Samsung programme des lancements le week-end, et dépasser cette date marquerait une rupture avec ses habitudes.

Bien sûr, l’annonce pourrait avoir lieu plus tôt ou plus tard que le 22 janvier. Cependant, en partant du principe que cette annonce se fera entre mi-janvier et mi-février, la commercialisation aura vraisemblablement lieu entre fin janvier et début mars.