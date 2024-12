Samsung Galaxy S25 Plus : un processeur inattendu sème le doute

Un nouveau benchmark du Samsung Galaxy S25 Plus montre qu'il utilise un chipset Exynos 2500

Cela va à l'encontre d'autres fuites récentes, qui suggéraient que seul le Snapdragon 8 Elite serait utilisé

Les scores obtenus dans ce benchmark sont inférieurs à ceux des modèles utilisant le Snapdragon 8 Elite

Alors que l'on commençait à croire que tous les modèles Samsung Galaxy S25 utiliseraient un chipset Snapdragon 8 Elite dans toutes les régions, nous n'en sommes soudain plus si sûrs, car un nouveau benchmark indique que le Samsung Galaxy S25 Plus utilise un chipset Exynos 2500.

Repéré par le leaker @Jukanlosreve (via NotebookCheck ), ce listing Geekbench mentionne en outre 12 Go de RAM, et le téléphone obtient ici un résultat monocore de 2 358 et un résultat multicore de 8 211.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S24 Plus obtient des résultats Geekbench moyens de 2 125 et 6 571 pour les cœurs simples et les cœurs multiples, respectivement. Les résultats du Samsung Galaxy S25 Plus sont donc nettement meilleurs, en particulier pour le multi-cœur, mais ils ne sont toujours pas à la hauteur de nos espérances.

(Image credit: Geekbench)

En effet, comme nous l'avons indiqué au début de cet article, les fuites les plus récentes ont suggéré que l'ensemble de la gamme Samsung Galaxy S25 utiliserait exclusivement le chipset Snapdragon 8 Elite, et les résultats des tests pour ce modèle sont significativement plus élevés ; en effet, un récent test de référence du Samsung Galaxy S25 Plus (avec le chipset 8 Elite) a vu le téléphone atteindre un résultat de 3 160 pour un seul cœur et un résultat de 9 941 pour plusieurs cœurs.

Nous espérions donc - et nous nous attendions en grande partie - à ce que la gamme Samsung Galaxy S25 utilise le Snapdragon 8 Elite, mais ce nouveau benchmark suggère le contraire.

Vous pouvez toujours obtenir le Snapdragon

Il y a toutefois quelques points à noter. Tout d'abord, ce nouveau benchmark concerne un modèle européen, donc pour ceux d'entre vous qui vivent aux États-Unis, il est toujours très probable que le Snapdragon soit utilisé - en effet, lorsque Samsung utilise différents chipsets dans différentes régions, les États-Unis obtiennent toujours un modèle Snapdragon.

Deuxièmement, le fait que ce benchmark apparaisse maintenant ne signifie pas qu'il ne s'agit pas d'un ancien prototype, avec un chipset que Samsung a depuis décidé de ne pas utiliser. Il est donc tout à fait possible que tous les modèles Galaxy S25 utilisent le Snapdragon 8 Elite.

Et troisièmement, même si une séparation des chipsets est prévue, il est probable - d'après les fuites et le passé - que Samsung utilisera le Snapdragon 8 Elite dans tous les modèles Samsung Galaxy S25 Ultra. Ainsi, si vous achetez le meilleur téléphone, vous serez probablement en mesure d'obtenir le meilleur chipset, où que vous soyez dans le monde.

Cela dit, pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'offrir le Galaxy S25 Ultra, ce dernier benchmark est un signe inquiétant.

Nous devrions bientôt savoir avec certitude quel(s) chipset(s) la gamme Samsung Galaxy S25 utilisera, puisque ces téléphones devraient être commercialisés le 22 janvier.