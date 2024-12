Un MacBook toujours en ligne : la vision d’Apple pour 2026

Apple serait en train d'« étudier » un modem 5G pour ses Macs

Le modem ne sera pas intégré aux Macs avant 2026, voire plus tard

Son propre modem permettrait de réduire les coûts et de rendre la 5G viable pour les Macs

Apple envisage enfin d’ajouter un modem cellulaire à ses Macs, une rumeur qui circule depuis un certain temps.

Un modem cellulaire (5G) permettrait aux MacBooks de se connecter à Internet mobile en déplacement, évitant ainsi de chercher un réseau Wi-Fi public ou de devoir être relié à un iPhone.

Cette rumeur provient d’une source fiable concernant les projets internes d’Apple, Mark Gurman, dans un article pour Bloomberg (relayé par MacRumors).

Selon Gurman, Apple serait en train d’"étudier" l’idée d’un modem 5G pour ses Macs. Toutefois, un tel modèle ne serait pas disponible avant 2026 au plus tôt, voire encore plus tard.

Le composant serait un modem 5G conçu sur mesure par Apple, destiné à certains modèles d’iPhone et d’iPad dès l’année prochaine, y compris le supposé iPhone 17 Air (également appelé iPhone 17 Slim). Ce modem serait d’abord déployé sur des appareils d’entrée de gamme afin de tester sa fiabilité avant d’être intégré à des appareils iOS plus performants.

Le modem 5G d’Apple remplacerait les modems Qualcomm actuellement utilisés dans les appareils iOS. En théorie, si ces modems s’avèrent efficaces, ils pourraient également équiper les Macs ainsi que les modèles phares d’iPhone et d’iPad.

Même si la première génération du modem d’Apple sera probablement une technologie relativement simple, Gurman estime qu’Apple prévoit de surpasser les modems de Qualcomm d’ici la troisième génération.

Cette ambition semble réaliste, surtout si Apple réussit une transition aussi impressionnante que celle des processeurs Intel vers ses propres puces de la série M pour les Macs.

Analyse : Réduction des coûts

Comme le souligne MacRumors, Gurman a déjà mentionné que les Mac équipés de modems 5G ne feraient probablement leur apparition qu’en 2028. Ce calendrier semble désormais avancé. Le mot clé ici est "possiblement", puisque 2026 est évoquée comme l’année la plus proche pour voir des Mac dotés de connectivité cellulaire. Toutefois, il est tout à fait envisageable que cela ne se concrétise pas avant 2027. Et encore, Apple pourrait tout aussi bien repousser ce projet davantage dans le futur.

Une question légitime pourrait être posée : pourquoi Apple a-t-elle pris autant de temps avant de mettre ce projet de modem 5G pour Mac sur la table ? Principalement en raison du coût élevé lié à l’utilisation des modems Qualcomm, qui inclut également les frais de licences pour les brevets technologiques associés. Une dépense qui sera largement réduite une fois qu’Apple disposera de son propre modem 5G.

Évidemment, tout le monde ne placera pas un modem 5G en tête de sa liste de souhaits pour un Mac, d’autant plus qu’il faudra également souscrire un abonnement de données mobiles pour en profiter pleinement. Cependant, cette fonctionnalité pourrait se révéler très séduisante pour celles et ceux qui se déplacent fréquemment avec leur MacBook. Sans aucun doute, une option utile à avoir. À noter que la 5G sera proposée comme une option et ne sera pas incluse d’office dans les modèles d’entrée de gamme.