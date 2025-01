Samsung Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : les noms de code fuitent

Les numéros de modèle de trois téléphones ont été repérés

Le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Flip 7 semblent probables

Un autre SE pliable devrait voir le jour

Nos tests des Samsung Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 soulignent l'impressionnante évolution des modèles pliables de Samsung cette année. Désormais, des indices nous permettent de mieux anticiper ce qui se prépare pour l'année 2025.

L'équipe d'Android Authority a exploré le code bêta de One UI 7 (l'interface Samsung basée sur Android 15) et y a repéré des numéros de modèles intéressants, correspondant aux smartphones actuels.

Les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 apparaissent sous les noms de code SM-F966 et SM-F751, respectivement. Par ailleurs, un successeur pour l'édition spéciale Galaxy Z Fold est également prévu.

Ce dernier appareil, identifié sous le nom de code SM-F968, pourrait bénéficier d'un lancement mondial – contrairement au modèle actuel, uniquement disponible en Corée du Sud. L'édition spéciale actuelle est plus légère et plus fine que le Galaxy Z Fold 6, tout en offrant de meilleures caméras et des écrans plus grands. Il serait souhaitable que la prochaine version soit proposée à un plus large public.

Une année entière de téléphones Samsung

Le Samsung Galaxy Z Flip 6

Ces extraits de code, malheureusement, n'en disent pas beaucoup plus sur les nouveautés à venir pour ces téléphones pliables. Les noms des modèles ne figurent même pas, bien que des hypothèses aient été avancées par Android Authority.

Il faut dire que peu d'informations circulent sur les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Leur sortie semble tout de même confirmée, mais les détails sur les améliorations restent flous.

Pour le moment, l'attention se porte sur la gamme Galaxy S25, dont le lancement en grande pompe est attendu courant janvier. Cette année, les trois modèles habituels pourraient être rejoints par une édition Slim, le Galaxy S25 Slim.

Un modèle tri-pliant pourrait également être lancé par Samsung au cours de 2025, dans le but de diversifier ses formats et de rivaliser directement avec le Huawei Mate XT. Une nouvelle année bien remplie semble s'annoncer pour les smartphones Samsung.

